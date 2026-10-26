Subaru vrací převodovku z WRX STI. Robustní manuál TY85 už přitom málem skončil
Čtěte Auto.cz v Googlu přednostně
Nastavte si Auto.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Současné Subaru WRX se bez manuálu úplně neobešlo. Japonci však nyní vracejí šestistupňovou převodovku TY85, která bývala vyhrazena vrcholnému WRX STI. Je robustnější než dnešní TY75 a její výrobní linka už přitom málem zmizela. Samotné STI se ale zatím nevrací.
Vývojáři Subaru už považovali převodovku TY85 za uzavřenou kapitolu. V souvislosti s elektrifikací postupně mizely výrobní kapacity pro manuální převodovky a s návratem robustní šestistupňové skříně se prakticky nepočítalo. Pak se ale ukázalo, že její výrobní linka stále existuje. A tak se začal rodit projekt, jehož výsledkem bude nové Subaru WRX.
Japonská automobilka nyní oznámila, že vůz představí letos v listopadu. Důležitý je přitom jeden detail: nepůjde o další limitovanou sérii pro několik stovek vybraných zákazníků, ale o běžně nabízený model.
Příběh má trochu jiné souvislosti podle toho, na který trh se podíváme. Americké Subaru WRX se totiž šestistupňového manuálu nikdy nevzdalo. Současná generace používá převodovku TY75, která patří mezi dlouhodobě osvědčené konstrukce japonské značky.
Doma v Japonsku byla situace jiná. Zatímco předchozí generace se ještě prodávala jako WRX STI s manuálem, od příchodu současného WRX S4 v roce 2021 se zákazníci museli spokojit s převodovkou Subaru Performance Transmission. Pod tímto názvem se skrývá sportovně naladěná bezestupňová převodovka CVT s možností simulovat jednotlivé rychlostní stupně.
První změna přišla letos v lednu. Subaru uvedlo limitovanou edici WRX STI Sport♯ (čte se jako „Sport Sharp“ podle hudebního znaku pro křížek), která do současné generace na japonském trhu konečně vrátila šestistupňový manuál. Vůz s přeplňovaným boxerem FA24 o objemu 2,4 litru, výkonem 202 kW (275 koní) a točivým momentem 350 Nm vznikl v pouhých šesti stech exemplářích. O zájmu svědčí více než devět tisíc přihlášek do losování o možnost koupě.
Ani tato speciální verze však nedostala někdejší převodovku STI. Používala standardní TY75.
Nově oznámené WRX tak znamená další krok. Nejen návrat manuálu do pravidelné japonské nabídky, ale především návrat konstrukce, která byla u Subaru dlouhá léta vyhrazena nejvýkonnějším sportovním modelům.
TY85: Jiná konstrukce i pocit z řazení
V čem je rozdíl mezi převodovkami TY75 a TY85? V počtu rychlostních stupňů ne, obě mají šest převodů. Jejich konstrukční pojetí je však odlišné.
TY75 představuje kompaktnější a lehčí řešení, jehož kořeny sahají až ke starším modelům Subaru s pohonem všech kol. Postupně prošla řadou úprav a dodnes slouží v moderních vozech značky.
TY85 vznikla pro podstatně vyšší zatížení. Poprvé se objevila v roce 2000 v Impreze WRX STI generace GDB a její konstrukce od počátku počítala s vysokým točivým momentem přeplňovaných motorů i nároky sportovní jízdy.
Výrobce převodovek Fuji Machinery ze skupiny Subaru zdůrazňuje především pevnost konstrukce, uložení řadicích tyčí v kuličkových pouzdrech a důmyslný aretační mechanismus. Převodovka používá krátké řadicí dráhy a byla navržena tak, aby řazení působilo rychle, přesně a mechanicky přímočaře. Výrobce u její historické aplikace uvádí motor s točivým momentem 422 Nm, nikoli však tuto hodnotu jako maximální konstrukční limit.
Rozdílné je také samotné ovládání. Zatímco TY75 používá k přenosu pohybu řadicí páky lanovody, TY85 spoléhá na táhlový mechanismus. Ten přispívá k přímějšímu a mechanicky výraznějšímu pocitu při řazení.
Podstatnější než samotný charakter řazení je ovšem pevnostní rezerva. Právě robustnější konstrukce TY85 otevírá prostor pro vyšší výkon a točivý moment motoru, než s jakými Subaru pracuje u současných běžných manuálních verzí WRX.
Převodovku zachránila výrobní linka
Obnovení výroby TY85 přitom vůbec nebylo samozřejmostí. Podle příběhu, který Subaru zveřejnilo společně s oznámením nového vozu, už totiž konstruktéři předpokládali, že potřebné výrobní zařízení zaniklo.
Při jednáních o rozšiřování kapacit pro elektrifikované pohony se však ukázalo, že linka u partnerského výrobního závodu stále funguje. Subaru tak získalo příležitost převodovku znovu využít.
Na začátku roku 2025 vznikl malý vývojový tým, který dostal za úkol připravit nové sériové WRX v mimořádně krátkém čase. Projekt využil zkušenosti z motorsportu nejen po technické stránce, ale také v organizaci práce a rychlosti rozhodování. Vývoj trval přibližně rok.
Technický ředitel Subaru Tetsuro Fujinuki už v červnu vysvětloval, proč automobilce na návratu TY85 tolik záleží. Znovuzavedení robustnější převodovky podle něj umožní do budoucna zvyšovat výkon motorů bez omezení, která přinášela dosavadní konstrukce. Zároveň upozornil, že to nemusí znamenat vyšší výkon hned u prvního nového modelu.
Nejen převodovka. Změní se i charakter motoru
Novinka nebude pouhou výměnou jedné převodové skříně za druhou. Subaru pracovalo také na řízení přeplňovaného čtyřválcového boxeru FA24 o objemu 2,4 litru.
Vývojáři upravili mapy řídicí jednotky s využitím zkušeností ze závodních vozů Subaru, zejména ze seriálu vytrvalostních závodů Super Taikyu. Cílem je bezprostřednější reakce na pohyb plynového pedálu, která se má charakterem přiblížit atmosféricky plněnému motoru.
Právě propojení přesnější odezvy motoru, mechanického řazení a tuhé karoserie současného WRX má podle vývojového týmu vytvořit výrazně odlišný řidičský zážitek.
Zda úpravy přinesou také vyšší výkon nebo točivý moment, zatím nevíme. Subaru nezveřejnilo ani případné změny podvozku, brzd nebo diferenciálů. Technické parametry si ponechává až na listopadovou premiéru.
Vrací se tedy WRX STI? Zatím ne
Návrat TY85 pochopitelně nahrává také na otázku budoucnosti samotného WRX STI. Poslední generace tohoto vrcholného sportovního sedanu skončila bez přímého nástupce. Subaru v březnu 2022 výslovně oznámilo, že na platformě současného WRX nevznikne nové STI se spalovacím motorem. Budoucnost sportovní divize se tehdy spojovala s elektrifikací.
Nové WRX s robustnějším manuálem proto představuje zajímavý obrat, nikoli však automatické obnovení někdejšího STI.
Chybí totiž další důležitý technický prvek: systém DCCD, tedy Driver-Controlled Center Differential. Někdejší WRX STI používalo elektronicky řízený středový diferenciál s možností měnit míru jeho svornosti, zatímco dnešní manuální WRX používá jednodušší mechanický středový diferenciál s viskózní spojkou.
Ani DCCD ovšem Subaru definitivně neodepsalo. Podle červnového vyjádření technického ředitele se pracuje také na jeho návratu, který však pro nejbližší nové WRX ještě nebude připraven. Obnova výroby komplikuje mimo jiné nedostupnost původní řídicí elektroniky.
Subaru tedy postupně znovu skládá některé technické prvky, které dříve charakterizovaly nejostřejší STI. Zda je nakonec spojí také v novém vrcholném modelu, zůstává otevřené.
Subaru chystá hned tři nové manuály
Připravované WRX navíc není osamoceným projektem. Subaru už dříve oznámilo plán uvést do roku 2027 tři nové sportovně zaměřené modely s manuální převodovkou.
Vedle sedanu WRX půjde o dále upravené kupé BRZ navazující na provedení STI Sport Type RA a pětidveřový hatchback odvozený od konceptu Performance-B STI z loňského Japan Mobility Show.
Všechny tři vozy mají využít zkušenosti z motorsportu, přičemž Subaru zdůrazňuje nejen jízdní vlastnosti, ale také snahu nabídnout řidičsky zajímavé automobily za dostupnější ceny.
Japonské WRX s převodovkou TY85 se představí už v listopadu. Zda se robustnější manuál později objeví také v amerických vozech, zatím automobilka neoznámila. O evropském prodeji nemluví vůbec.
Jisté ale je, že šestistupňový manuál, jehož výroba už málem definitivně skončila, dostává nový život. A spolu s ním také technika, která patřila k charakteristickým znakům nejslavnějších sportovních Subaru.
Zdroj: Subaru, Fuji Machinery, Carscoops, Car and Driver