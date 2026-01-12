Subaru WRX STI Sport# zamíří do výroby jako limitka. Nabídne manuál i pohon všech kol
Subaru na tokijském autosalonu ukázalo model WRX STI Sport# jako prototyp, ale už nyní se mluví o limitované sérii pro jaro 2026. Kombinuje přeplňovaný boxer s manuální převodovkou, vyladěným podvozkem a pohonem všech kol.
Po ukázkách a náznacích se Subaru na tokijském autosalonu vytasilo s novou modelovou verzí WRX STI Sport# Prototype. Označení Prototype naznačuje, že zveřejněné údaje pracují s předsériovým vozem, zároveň však Subaru potvrzuje, že se tato verze dostane na trh jako limitovaná série plánovaná na jaro 2026.
Novinka očividně vychází ze současného WRX, což potvrzují i příbuzné rozměry. WRX STI Sport# Prototype měří 4670 mm na délku, 1825 mm na šířku, 1465 mm na výšku a rozvor činí 2675 mm.
Karoserii 1560 kg těžkého vozu doplňují zadní spoiler a 19palcová kola obutá do pneumatik Bridgestone Potenza S007 v rozměru 245/35 R19. Díky tmavému odstínu jsou lépe vidět zlatě lakované brzdové třmeny Brembo se šesti pístky vpředu a dvěma vzadu spolu s vrtanými kotouči na obou nápravách. Podvozek spoléhá na nezávislé zavěšení, vpředu se vzpěrami MacPherson a vzadu s dvojitými lichoběžníkovými rameny, a na elektronicky řízené tlumiče ZF naladěné přímo pro STI. K větší stabilitě přispívají také výztuhy podvozku.
K pohonu slouží čtyřválcový boxer o objemu 2,4 l s 16 ventily, přímým vstřikováním a přeplňováním turbodmychadlem. Výsledkem je výkon 202 kW a točivý moment 350 Nm. Samozřejmě nechybí pohon všech kol Symmetrical AWD s centrálním diferenciálem a viskózním samosvorem (Viscous LSD).
V interiéru zaujmou sedadla Recaro v černém provedení Ultrasuede se žlutou perforací, černým prošíváním a logem STI, doplněná o kožené čalounění řadicí hlavice a páky ruční brzdy.
Zdroj: Subaru I foto a video: Subaru