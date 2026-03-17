Šurany vsází na baterie. Čínská investice změní průmyslovou mapu Slovenska
Na jihu Slovenska vzniká jeden z největších průmyslových projektů posledních let. V Šuranech roste závod na výrobu bateriových článků pro elektromobily, za kterým stojí společný, čínsko-slovenský podnik. Přinášíme exkluzivní informace přímo od vedení projektu.
Na okraji Šuran dnes vyrůstá projekt, který má ambici dalece přesáhnout regionální význam. Společnost GIB EnergyX Slovakia, společný podnik čínské skupiny Gotion High-Tech a slovenské firmy InoBat, zde buduje gigafactory na výrobu lithium-iontových bateriových článků.
Výroba baterií v Šuranech, která je aktuálně ve fázi výstavby, bude moderním závodem na výrobu lithium-iontových bateriových článků určených pro elektromobilitu. V první fázi se počítá s plánovanou roční kapacitou až 20 GWh. Takový objem výroby může v závislosti na typu a kapacitě baterií pokrýt potřeby až 300 tisíc elektrických vozidel ročně.
Flexibilní výroba, sázka i na LFP
Projekt zapadá do širší evropské snahy lokalizovat výrobu baterií blíže k automobilkám. Podle firmy jsou články ze Šuran určeny především pro evropský trh a závod je navržen tak, aby mohl dodávat různým zákazníkům v automobilovém průmyslu. Geografická poloha zároveň umožňuje efektivně zásobovat výrobní závody ve střední Evropě, včetně Slovenska a České republiky.
Konkrétní chemie ani formát článků nejsou pevně dané. „Konkrétní chemické složení a formát článků jsou přizpůsobování požadavkům zákazníků a vývoji trhu, přičemž závod je navržen technologicky flexibilně,“ uvedl pro Auto.cz Pavol Krokoš, výkonný ředitel společnosti GIB EnergyX.
Součástí plánů je i technologie lithium-železo-fosfátových baterií. „LFP baterie patří mezi technologie, se kterými se v rámci projektu počítá, zejména v souvislosti s dostupnějšími elektromobily.“ Právě LFP články se v posledních letech prosazují u cenově dostupnějších vozů díky nižším nákladům a vyšší stabilitě.
Přes 1300 nových pracovních míst
V první fázi počítá investor s vytvořením zhruba 1300 pracovních míst přímo v závodě a dalšími stovkami u dodavatelů. Projekt je podle firmy jednou z vůbec největších zahraničních investic v historii Slovenska a pro místní obyvatele má znamenat možnost pracovat blízko domova bez nutnosti každodenního dojíždění do vzdálených měst.
Nábor už začal. Nábor pracovníků přímo do Šuran začal už na konci roku 2025. „V tomto roce hledáme přibližně 180 nových kolegů přímo do závodu. Všechny aktuálně otevřené pracovní pozice jsou zveřejněny na pracovním portálu,“ uvedlo personální oddělení společnosti. „A pokud uchazeči nenajdou vhodnou pozici, mohou zaslat svůj životopis do databáze kandidátů.“
Podle firmy nabídne GIB EnergyX široké spektrum pracovních příležitostí – od výrobních operátorů a techniků až po inženýry a manažery. Mzdy mají být konkurenceschopné a odpovídající kvalifikaci zaměstnanců. Součástí projektu je také odborné vzdělávání a rekvalifikace, aby se do výroby mohli zapojit i lidé bez předchozí zkušenosti s bateriovými technologiemi.
Kdo bude potřeba?
U technických a výrobních pozic budou podle firmy klíčové základní technické dovednosti, manuální zručnost, odpovědný přístup k práci a schopnost učit se nové postupy při dodržování přesných pracovních a bezpečnostních standardů. U odbornějších technických pozic hraje roli také technické vzdělání, zkušenosti z průmyslové výroby a orientace v automatizovaných procesech.
Společnost zároveň deklaruje, že je připravena každého zaměstnance systematicky zaškolit tak, aby splňoval požadavky konkrétní pozice. Investice do odborného vzdělávání, tréninků a přenosu know-how mají být přirozenou součástí projektu. Závod podle vedení cíleně vytváří pracovní příležitosti pro lidi z regionu a neplánuje dovoz pracovní síly ze zahraničí.
Školení i v zahraničí
Zaškolení nových zaměstnanců má probíhat postupně v několika fázích. Nejprve budou přijati klíčoví technici a odborníci, kteří vytvoří základ budoucích výrobních týmů.
„Tito zaměstnanci absolvují intenzivní odborné zaškolení i v zahraničí, především v existujících výrobních závodech v Číně, kde se seznámí s technologiemi, výrobními procesy a standardy kvality. Cílem je, aby získali praktické know-how přímo v reálném výrobním prostředí.“ říká Pavol Krokoš.
Po návratu na Slovensko mají tyto týmy sehrát klíčovou roli při spouštění výroby v Šuranech a zároveň zajišťovat zaškolení dalších zaměstnanců přímo na místě. Celý systém je postaven na principu přenosu know-how a dlouhodobého rozvoje odborných dovedností.
Výroba bude spouštěna postupně. V úvodní fázi se počítá s jednosměnným provozem, později s přechodem na dvousměnný a při plném rozběhu i na nepřetržitý režim. Tempo bude záviset na poptávce trhu. Závod má být charakteristický také vysokou mírou automatizace.
Ekologická rovina
Plánovaná výrobní technologie má odpovídat nejvyšším dostupným standardům v rámci Evropské unie a prochází procesem posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). „Výrobní proces bude navržen s důrazem na minimalizaci environmentálního dopadu a podporu udržitelného rozvoje,“ uvádí investor. Projekt má být zkrátka v souladu se strategiemi EU v oblasti zelené energie a dekarbonizace.
Součástí plánů je také vybudování výzkumně-vývojového centra přímo v Šuranech, které má podpořit vývoj moderních technologií v oblasti elektromobility a vytvořit další kvalifikovaná pracovní místa.
„Realizace gigafactory v Šuranech přispěje k rozvoji elektromobility, udržitelné energetiky a hospodářského růstu, čímž se Slovensko stane důležitým hráčem v oblasti zelené ekonomiky a inovací v bateriových technologiích,“ uvedl závěrem výkonný ředitel Pavol Krokoš.
Zda se nemalé ambice naplní, ukáže až plný provoz závodu i vývoj evropského trhu s elektromobily. Reakce v regionu přitom nejsou jednoznačné – část obyvatel vnímá projekt jako příležitost pro práci a rozvoj, jiní upozorňují na zásah do krajiny a ztrátu zemědělské půdy, která byla pro výstavbu využita. Šurany se každopádně už nyní stávají jedním z nejvýznamnějších bodů na mapě středoevropského bateriového průmyslu.
Zdroje: GIB EnergyX Slovakia, InoBat, TASR, Ministerstvo hospodářství SR, Ministerstvo životního prostředí SR