Suzuki Across druhé generace je oficiálně v Evropě! Dacia se nakonec bát nemusí

29 Fotogalerie
Michal Dokoupil
Michal Dokoupil
Do evropské nabídky Suzuki se vrací největší SUV Across. Stejně jako v první generaci i tentokrát půjde o přeznačkovanou Toyotu, a to jen s plug-in hybridním pohonem. Právě ten je ostatně hlavním důvodem existence tohoto modelu.

Před pár týdny jsme psali o novém Suzuki Across, které se představilo na Seychelách. Auto se spalovacím motorem a nízkou cenou by se v Evropě stalo konkurencí třeba pro Dacii. Vzhledem ke konci předchozí Toyoty RAV4, a tedy i z něj vycházející první generace acrossu, nebylo jasné, jakou cestou se Suzuki dále vydá. Možností bylo model zrušit úplně, dovézt k nám ten seychelský, anebo si opět u Toyoty vypůjčit novou ravku.

Suzuki se rozhodlo pro poslední možnost, a protože jediným důvodem existence acrossu v Evropě je snížení flotilových emisí, sáhlo opět pouze po plug-in hybridní verzi. Designéři se opět nepředřeli, ale vzhledově nejde o úplně identické vozy. Zatímco první Across měl příď totožnou s čínskou variantou RAV4, ten nový si ji vypůjčuje z varianty nazvané RAV4 Adventure, která není v českém ceníku Toyoty.

V Suzuki tedy v podstatě inženýři vymysleli jenom, jak na auto napasovat nová loga, a výsledek byl připraven do výroby. Za tu je samozřejmě také zodpovědná Toyota, jak RAV4, tak across vznikají na stejné lince v japonské továrně. Totožný jako v Toyotě je také interiér a samozřejmě technika.

Přesně 4,6 metru dlouhé SUV má pod kapotou 2,5litrový atmosférický čtyřválec spolupracující se dvěma elektromotory a převodovkou e-CVT. Kombinovaný výkon systému je 224 kW, poháněna jsou všechna kola a čistě na elektřinu auto ujede asi 100 kilometrů díky baterii o kapacitě 22,7 kWh. Zajímavé je, že zatímco RAV4 se na stovku z nuly dostane za 5,8 sekundy, technicky identickému acrossu to má trvat 6,1 sekundy.

Auto se teprve představilo v Nizozemsku a zatím není jasné, kdy se objeví v Česku nebo kolik tady bude stát. V českém ceníku ostatně zatím není ani plug-in hybridní verze Toyoty RAV4, ta s klasickým hybridem začíná na ceně 1.090.000 Kč.

Návrat acrossu do nabídky Suzuki rozšíří lokální nabídku na pět modelů. Nedávno z ní krom původního acrossu vypadlo také kombi jménem Swace, využívající jako základ kombi verzi Toyoty Corolla Hybrid.

Video placeholder
Toyota RAV4 na bruselském autosalonu • Zdroj: Marek Bednář/Auto.cz

Zdroj: Suzuki, zdroj foto: Suzuki, zdroj videa: Auto.cz

