Suzuki chce v Indii pohánět auta kravským trusem. Dává to smysl
Suzuki nechce jen prodávat auta na CNG, ale pomáhá budovat i palivový ekosystém. V Indii se proto zapojilo do výroby bio-CNG z odpadu, kterého má země obrovské množství.
Indie hledá cesty, jak snížit závislost na dovážených palivech, a Suzuki u toho zvolilo neobvyklou cestu. Místo aby čekalo pouze na rozvoj elektromobility nebo větší dostupnost klasického CNG, pomáhá budovat palivový ekosystém založený na něčem, čeho má Indie obrovské množství – kravském trusu.
Projekt Banas Suzuki Bio-CNG v indickém Gudžarátu ukazuje, jak může zemědělský odpad dostat druhý život v dopravě. Zařízení denně zpracuje zhruba 88 tun kravského trusu a vyrábí z něj obnovitelný stlačený zemní plyn. Ten pak pohání osobní auta, rikši i další vozidla, která už v Indii na CNG jezdí.
Důležitá je i cena. Bio-CNG se prodává zhruba za 80 rupií za kilogram, tedy asi 18 Kč. V některých částech Indie tak může být zhruba o 20 rupií, tedy asi o 4,40 Kč, levnější než benzin. Pro řidiče, kteří už používají vůz na CNG, proto nejde jen o ekologickou zajímavost, ale o palivo s přímým ekonomickým smyslem.
Za projektem stojí Suzuki ve spolupráci s Banas Dairy, jedním z největších mlékárenských družstev v Asii. Do systému je zapojeno 16 vesnic, jejichž farmáři dodávají kravský trus a dostávají přibližně 22 haléřů za kilogram. Výsledný plyn má denně pohánět odhadem 600 až 700 vozidel. Zbytkový materiál navíc nekončí jako odpad, ale zpracovává se na organické hnojivo a vrací se na místní farmy.
Celé řešení tak funguje jako uzavřenější místní cyklus. Farmáři získají další příjem, odpad se využije energeticky, doprava dostane levnější palivo a země zároveň omezuje část závislosti na dovozu ropy a plynu. Právě energetická bezpečnost je pro Indii stále důležitější téma, zvlášť po narušení dodávek způsobeném konfliktem na Blízkém východě.
Projekt navíc nemá zůstat osamocený. Japonsko a Indie podepsaly strategický plán, který počítá s výstavbou 1000 nových bioplynových stanic. Indičtí představitelé zároveň zvažují vyšší platby pro výrobce bioplynu, aby se do oboru dostaly další investice.
Suzuki nespoléhá jen na to, že infrastrukturu vybuduje někdo jiný, ale snaží se podpořit celý systém od sběru odpadu přes výrobu paliva až po jeho využití v dopravě. V indických podmínkách to dává smysl i proto, že CNG vozy tam už mají pevné místo a bio-CNG může využít existující technický základ.
Současná produkce bioplynu tvoří jen malý zlomek celkové poptávky po palivech a vybudování sběrných sítí, zpracovatelských závodů i distribuční infrastruktury si vyžádá miliardové investice. Pokud se to však podaří, může se jeden z nejběžnějších zemědělských vedlejších produktů stát překvapivě důležitou součástí indické dopravní budoucnosti.
Zdroj: Road and track