Suzuki Ignis se vrací do Česka. Třetí generace má být levná, ale se zásadní změnou
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Nabídka nejlevnějších elektromobilů na našem trhu se brzy rozšíří o dalšího prcka. Tentokrát k nám přijede z Japonska a to se zavedeným jménem. Suzuki Ignis je totiž v nově představené třetí generaci pouze elektromobilem.
V létě jsme zde psali o novém malém elektromobilu Suzuki, který se představil v Japonsku, ale má zamířeno i do Evropy. Autíčko kategorie Kei se na domácím trhu jmenuje eSky, u nás ale dostane zažité jméno Ignis. Naváže tak na dvě generace malého spalovacího modelu, který byl u nás vstupní branou do nabídky Suzuki.
Evropská verze japonského prcka se trochu odlišuje, už proto, že ji zde nesvazují limity třídy Kei. Auto si ponechalo sympaticky hranatou karoserii, trochu ale povyrostlo na 3570 mm délky a 1565 mm šířky. Je to ostatně poznat i na rozšířených blatnících, které z malého hatchbacku dělají na pohled drobný crossover. Na délku auto nevyrostlo protažením karoserie, ostatně rozvor je stále stejných 2460 mm, upraveny ale byly nárazníky a maska. Velikostně je nový ignis stále o kus menší než ten poslední spalovací, který měl 3700 mm na délku a 1660 mm na šířku.
Interiér zůstal typicky Kei s pořádnou pákou voliče převodovky vysoko na středovém tunelu. Dominantou je opět veliký displej uprostřed, auto si ale nechalo i dost fyzických voličů, včetně jednoduchého panelu klimatizace. Vzhledem k úzké stavbě karoserie je auto jen čtyřmístné, objem kufru zatím Suzuki neudává.
Technika se pro Evropu také lehce změnila. Vepředu umístěný elektromotor, který je součástí jednotky eAxle spolu s invertorem a stálým převodem, posílil na 67 kW a 133 Nm točivého momentu. Baterie má chemii LFP, kapacitu 26 kWh a pochází od BYD. Rychlodobíjení zvládá výkonem až 50 kW a z 0 do 80 % se má dostat za 25 minut. Domácí AC nabíjení zvládá maximálně výkonem 7,4 kW, tudíž neumí tři fáze. Do plna by se mělo takto nabít za asi 4 hodiny. Japonská verze umí dle cyklu WLTC ujet až 310 km na jedno nabití.
Autíčko postavené na platformě Heartect-e z vlastního vývoje Suzuki by také mělo být velmi lehké. Japonská verze váží jen 1030 kg, evropská by neměla být o moc těžší. Vůz je obratný i ve stísněném prostoru a jeho minimální poloměr otáčení činí 4,5 m. Na rozdíl od japonské verze také bude vybaven pokročilejší sadou bezpečnostních asistentů.
Výroba bude probíhat v japonském závodě Kosai, čímž se liší od elektrické vitary montované v Indii, a prodej bude postupně zahájen v Evropě a na dalších trzích od léta 2027. Jaké budou ceny, zatím místní zastoupení nesdělilo. Mělo by ale zamířit mezi ty vůbec nejlevnější elektrické vozy na našem trhu, jak dříve potvrdilo přímo Suzuki.
V Japonsku Suzuki eSky startuje na 2,12 milionu jenů, což je v přepočtu 285.000 Kč. Za to je součástí výbavy automatická klimatizace, startování tlačítkem, LED světlomety, funkce V2L a V2H, celá sada asistentů a šest airbagů. Středový dotykový displej byste zde ale hledali marně. Ten chybí i ve druhé výbavě za 321.000 Kč, která ale přidává výhřev předních sedaček a volantu, výškově nastavitelné sedadlo řidiče a zadní stěrač.
Vrcholná výbava za 375.000 Kč už má 10,1“ dotykový displej, 360° parkovací kameru, prémiový audiosystém s 6 reproduktory, 14“ litá kola, zatmavená zadní okna, 1500W zásuvku v interiéru, volant potažený kůží a další detaily. Technika ale zůstává u všech totožná a všechny nabízejí také 50kW rychlonabíjení, které baterii dostane do 80 % za 25 minut.
Zdroj: Suzuki, zdroj foto a video: Suzuki