Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Suzuki Jimny ve stylu amerického GMC? Japonci ukázali zajímavou retro úpravu

Suzuki Jimny

Suzuki Jimny Zdroj: C.L.Link

Suzuki Jimny
Suzuki Jimny
Suzuki Jimny
DAMD Suzuki Jimny Nomade "Armata"
DAMD Suzuki Jimny Nomade "Armata"
DAMD Suzuki Jimny Nomade "Armata"
DAMD Suzuki Jimny Nomade "Armata"
DAMD Suzuki Jimny Nomade "Armata"
29 Fotogalerie
Michal Dokoupil
Michal Dokoupil
Diskuze (1)

Čtěte Auto.cz v Googlu přednostně

Nastavte si Auto.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.

Preferujte nás Sledujte nás

V Evropě se už tuning moc nevede, v Japonsku jsou mu věrní. Jedním z populárních žánrů je retro úprava moderních vozidel a častým zdrojem toho je Suzuki Jimny.

V Japonsku existuje celá řada úpravců specializujících se na retro přestavby produkčních aut. Jasně nejznámější je Mitsuoka, která to dotáhla na status automobilky, a dokonce už vytvořila i zcela vlastní model. V zemi je však spousta dalších méně známých úpravců. V posledních pár letech jsme psali třeba o DAMD nebo Cal’s Motors.

Dalším takovým je C.L.Link z Hirošimy, který se specializuje na úpravy offroadů. Nově firma představila svůj první retro kit, který z pětidveřového Suzuki Jimny udělá SUV v americkém stylu z raných 90. let. Vzorem bylo zjevně GMC Typhoon, což bylo americké SUV z roku 1992, postavené na základech pick-upu GMC Syclone.

Typhoon stejně jako Syclone byly ostré modely, poháněné 4,3litrovým vidlicovým šestiválcem o výkonu 209 kW. Základem obou byl vůz GMC Jimmy, který byl zase upraveným Chevroletem S-10. Sourozenců by se ještě dalo pár napočítat, General Motors se přeznačkování modelů nikdy nebálo. Ostrých variant od GMC se vyrábělo jen dva roky a Typhoonu vzniklo jen 4697 kusů.

Moderní japonská reinkarnace na něj navazuje velmi přesvědčivě, až na fakt, že originál byl třídveřový. Jimny dostalo zcela novou příď s hranatými světlomety a oranžovými blinkry, generickou masku z 90. let a velký červený nápis UMC, kopírující americké logo. Velmi dobový je i nárazník, plechová kola a celočerné lakování. Upravená je i záď, která přišla o rezervní kolo a typické svítilny v nárazníku a dostala dvě vertikální světla po vzoru originálu.

Konverze je rozhodně přesvědčivá a kdo nezná typické proporce pětidveřového jimny, by se jistě nechal snadno přesvědčit, že jde o téměř 40 let staré americké auto. V interiéru už iluze příliš nefunguje, protože palubní deska zůstala beze změny, jsou zde ale nová sedadla od Recara.

No a stejná je samozřejmě i technika, která má výkonem daleko do původního šestiválce. Japonská verze Suzuki Jimny Nomade má pod kapotou atmosférickou patnáctistovku o výkonu 77 kW. Poháněna jsou všechna kola, na výběr jsou jen převodovky – s manuálem auto začíná v přepočtu na 402.000 Kč, s automatem na 418.000 Kč. Na kolik vyjde přestavba, zatím firma nezveřejnila, novinka bude mít premiéru na tokijském autosalonu příští rok v lednu. Poté kit zamíří do běžného prodeje.

Suzuki Jimny je v Japonsku pro podobné přestavby oblíbeným základem. Například zmíněné DAMD nabízí kity, které z jimníka udělají malinký Mercedes-benz třídy G, Land Rover Defender, původní Ford Bronco nebo i původní Suzuki Jimny. Další japonská firma WALD z jimny také dělá Mercedes G, ale v agresivnější rozšířené verzi, a APIO zase na moderní jimny dává komponenty připomínající předchozí generace.

Video placeholder
Suzuki Jimny Nomade • Suzuki

Zdroj: C.L.Link , zdroj foto: C.L.Link , zdroj videa: Suzuki

Vstoupit do diskuze (1)

Doporučeno

Články z jiných titulů