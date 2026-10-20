Suzuki Jimny ve stylu amerického GMC? Japonci ukázali zajímavou retro úpravu
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V Evropě se už tuning moc nevede, v Japonsku jsou mu věrní. Jedním z populárních žánrů je retro úprava moderních vozidel a častým zdrojem toho je Suzuki Jimny.
V Japonsku existuje celá řada úpravců specializujících se na retro přestavby produkčních aut. Jasně nejznámější je Mitsuoka, která to dotáhla na status automobilky, a dokonce už vytvořila i zcela vlastní model. V zemi je však spousta dalších méně známých úpravců. V posledních pár letech jsme psali třeba o DAMD nebo Cal’s Motors.
Dalším takovým je C.L.Link z Hirošimy, který se specializuje na úpravy offroadů. Nově firma představila svůj první retro kit, který z pětidveřového Suzuki Jimny udělá SUV v americkém stylu z raných 90. let. Vzorem bylo zjevně GMC Typhoon, což bylo americké SUV z roku 1992, postavené na základech pick-upu GMC Syclone.
Typhoon stejně jako Syclone byly ostré modely, poháněné 4,3litrovým vidlicovým šestiválcem o výkonu 209 kW. Základem obou byl vůz GMC Jimmy, který byl zase upraveným Chevroletem S-10. Sourozenců by se ještě dalo pár napočítat, General Motors se přeznačkování modelů nikdy nebálo. Ostrých variant od GMC se vyrábělo jen dva roky a Typhoonu vzniklo jen 4697 kusů.
Moderní japonská reinkarnace na něj navazuje velmi přesvědčivě, až na fakt, že originál byl třídveřový. Jimny dostalo zcela novou příď s hranatými světlomety a oranžovými blinkry, generickou masku z 90. let a velký červený nápis UMC, kopírující americké logo. Velmi dobový je i nárazník, plechová kola a celočerné lakování. Upravená je i záď, která přišla o rezervní kolo a typické svítilny v nárazníku a dostala dvě vertikální světla po vzoru originálu.
Konverze je rozhodně přesvědčivá a kdo nezná typické proporce pětidveřového jimny, by se jistě nechal snadno přesvědčit, že jde o téměř 40 let staré americké auto. V interiéru už iluze příliš nefunguje, protože palubní deska zůstala beze změny, jsou zde ale nová sedadla od Recara.
No a stejná je samozřejmě i technika, která má výkonem daleko do původního šestiválce. Japonská verze Suzuki Jimny Nomade má pod kapotou atmosférickou patnáctistovku o výkonu 77 kW. Poháněna jsou všechna kola, na výběr jsou jen převodovky – s manuálem auto začíná v přepočtu na 402.000 Kč, s automatem na 418.000 Kč. Na kolik vyjde přestavba, zatím firma nezveřejnila, novinka bude mít premiéru na tokijském autosalonu příští rok v lednu. Poté kit zamíří do běžného prodeje.
Suzuki Jimny je v Japonsku pro podobné přestavby oblíbeným základem. Například zmíněné DAMD nabízí kity, které z jimníka udělají malinký Mercedes-benz třídy G, Land Rover Defender, původní Ford Bronco nebo i původní Suzuki Jimny. Další japonská firma WALD z jimny také dělá Mercedes G, ale v agresivnější rozšířené verzi, a APIO zase na moderní jimny dává komponenty připomínající předchozí generace.
Zdroj: C.L.Link , zdroj foto: C.L.Link , zdroj videa: Suzuki