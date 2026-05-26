Suzuki má levný mikrovan za cenu skútru. Vejde se do něj 40 beden piva a nově má lepší výbavu
Modernizované Suzuki Every dostalo výraznější vzhled, digitální přístroje a bohatší bezpečnostní výbavu. Základ ale zůstává stejný: jednoduchý mikrovan s obrovským důrazem na praktičnost a nízké provozní náklady.
Malé užitkové vozy kategorie kei sice z evropských silnic téměř neznáme, v Japonsku ale pořád patří mezi nejpraktičtější dopravní nástroje. Suzuki Every je přesně ten typ auta, které neohromuje výkonem ani prestiží, ale dokáže nabídnout maximum prostoru, jednoduchou techniku a velmi nízkou cenu. Nyní prošlo modernizací, která mu přidává výbavu, bezpečnost i několik zajímavých verzí.
Je postavené na stejném základu jako Nissan Clipper Van, Mitsubishi Minicab Van a Mazda Scrum Van, takže díky sdílení nákladů může být výsledná cena tak příznivá. Základní verze v Japonsku stojí v přepočtu 176.000 Kč. Ta zůstává jednoduchá, takže třeba nepřekvapí manuální stahování oken. Nejlevnější provedení s pohonem všech kol začíná na 195.000 Kč.
O pohon se stará uprostřed uložený zážehový tříválec o objemu 0,66 litru, který má výkon 36 kW (49 koní). Ten je spojený s pětistupňovou manuální převodovkou nebo bezestupňovým automatem CVT. Alternativou je přeplňovaný derivát se 47 kW (64 koní) s možností pohonu zadních nebo všech kol, vždy pouze s CVT. Pak je tu elektrická verze, ale to je v podstatě úplně jiné auto, stojící na vlastní platformě, a také cenou v přepočtu 415.000 Kč je výrazně dražší.
Vůz zaujme novou přídí s výraznější maskou chladiče, která má ve vyšší verzi Join chromovanou vložku. Provedení Every Wagon vyniká sportovnějším vzhledem daným bodykitem s větší maskou chladiče, výrazněji řezaným předním nárazníkem s většími otvory a bočními nástavci prahů. Vzadu nechybí střešní spoiler. Má také litá kola namísto ocelových a lze jej ještě vylepšit zatahovacími prahy a novou šedou metalízou.
Vrcholný Every J Limited přináší řadu detailů v lesklé černé barvě, například kola, zpětná zrcátka, sloupky, kliky dveří a loga Suzuki. Jako outdoorová edice má vlastní přední nárazník, polepy a odstíny laku karoserie. Uvnitř je přizpůsoben pro kempování a víkendové pobyty.
Interiér má převážně černou podobu a pokrývají ho snadno udržovatelné materiály. Původně analogová přístrojová deska má nyní standardně digitální podobu a sekunduje jí příplatkový 9palcový infotainment s navigací a propojením s panoramatickým kamerovým systémem. Potěší i vyhřívaný volant.
Every je možné mít ve dvou- nebo čtyřmístném provedení s tím, že osvětlený zavazadlový prostor pojme 40 japonských beden piva nebo dva kočárky. Při délce 3.395 mm je vzadu dost místa, takže umístit tam dvě dětské sedačky není problém.
Posílila také bezpečnostní výbava podpořená radarovým a monokulárním kamerovým systémem. Na delších cestách potěší adaptivní tempomat a aktivní předcházení opuštění jízdního pruhu. Ve městě zase přední a zadní parkovací senzory. Použití nového tlumicího tmelu pohlcuje vibrace a dunivé zvuky prostupující do kabiny.
