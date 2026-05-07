Suzuki přichází se zárukou 10 let. Čeho všeho se bude týkat?
Delší záruka na nové vozidlo je pro každého budoucího majitele přínosná. Japonská značka nabízí nově v rámci programu Suzuki Pro desetiletou záruku. A k tomu jednu nepříliš častou pozornost.
Pěti- či sedmileté záruky ve světě aut vídáme, záruka deset let na cokoliv, nejen na auto, je ale považována za vysoce nadstandardní. Právě takovou nyní v Česku nabízí značka Suzuki. Je však nasnadě, že tak dlouhé krytí produktu výrobcem není dostupné jen tak. Aby takto dlouhá záruka platila, je třeba dodržet určité podmínky.
Suzuki uvádí, že záruka Suzuki Pro je vytvořena tak, aby byla pro zákazníky maximálně transparentní a srozumitelná. Vztahuje se na všechny modely pro evropský trh a dokonce platí i pro starší vozy. Navazuje na standardní tříletou záruku, přičemž prodlužování probíhá automaticky a bez poplatků. Takže jak to funguje?
První podmínkou je absolvovat pravidelné servisní prohlídky každých 12 měsíců, případně po ujetí 15 nebo 20 tisíc km v závislosti na modelu a podle toho, co nastane dříve. Pouze tímto způsobem se bude záruka po každém servisu obnovovat až do stáří deseti let nebo do proběhu 200.000 km. I tady platí, že záleží na tom, co nastane dříve. A aby záruka platila, je třeba vůz servisovat v autorizované opravně.
Velmi zajímavé to je u starších vozů. Pokud už nejsou v záruce a zároveň nemají pravidelný servis (v autorizovaném servisu), i v tomto případě může dojít k obnovení záruky. Pouze je zde čekací lhůta, dá se říci karenční doba po prohlídce v autorizovaném servisu. K obnovení záruky dojde po 30 dnech a 1000 ujetých kilometrech. Skutečnost, že lze záruku znovu obnovit, je sama o sobě nezvyklá.
Záruka se vztahuje na výrobní vady mechanických, elektrických a elektronických komponentů. Tedy v podstatě na závady způsobené pochybením výrobce, případně dodavatele konkrétní součástky. Naopak nevztahuje se na běžné opotřebení. Jinak řečeno, když vám selže třeba zapalovací cívka, záruka by ji měla pokrýt. Opotřebené brzdové destičky a kotouče, stejně jako třeba spojku, záruka krýt nebude. Totéž se týká pneumatik, prasklých skel, závad infotainmentu nebo poškození laku.
Důležité je, že při opětovném prodeji vozidla přechází záruka na nového majitele. Ale pozor, tohle neplatí v případě prodeje vozu komerčním obchodníkům, tedy bazarům. Jinak řečeno, když si koupíte Swift od kolegy z práce, který jej na vás při prodeji přeregistruje, bude záruka platit i nadále. Pokud si ale koupíte auto třeba z velkých autobazarů, které jsou po dobu prodeje zpravidla jeho majitelé, záruka již platit nebude. Ale lze ji opětovně obnovit, jak píšeme výše.
Pozor také na to, že pokud se na vozidle vyskytne závada, kterou záruka kryje, je potřeba ji nahlásit (a tedy vozidlo přistavit do servisu) do 15 dnů. Tohle se ovšem v mnoha případech velmi obtížně specifikuje, jelikož s mnohými závadami lze normálně jezdit a při nahlášení do servisu vždycky říct, že „to přestalo fungovat včera“. Při předávání vozu do autorizovaného servisu je také nutné doložit servisní historii.
Zdroj: tisková zpráva Suzuki
Foto: auto.cz