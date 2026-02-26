Suzuki připravilo edice pro milovníky černé. A jsou zdarma
Black Edition pro vitaru a S-Cross vychází z nejvyšší výbavy, přidává tmavé detaily a v případě S-Crossu také LED mlhovky. Cena přitom zůstává beze změny.
Dva stěžejní SUV modely Suzuki, Vitara a S-Cross, dostávají speciální edici Black Edition. Vychází z nejvyšší výbavy Elegance. Technika zůstává stejná, mění se hlavně vzhled – a to bez navýšení ceny oproti běžné specifikaci. Oba modely lze mít s manuální i automatickou převodovkou a také s pohonem všech kol.
Suzuki Vitara Black Edition
Vitara Black Edition je dostupná ve třech barvách karoserie – Sphere Blue Pearl, Ivory Metallic a Ice Grayish Blue Metallic. Vždy je doplňuje černá metalická střecha Cosmic Black Pearl, takže všechny verze mají dvoubarevné provedení.
Oproti standardní variantě Elegance se změnily detaily. Střešní ližiny, kryty zrcátek, kliky dveří i hliníková kola jsou nově lakované černě místo původní stříbrné. Auto tak působí kompaktněji a o něco sportovněji, i když technicky jde o stejný vůz.
|Ceník: Suzuki Vitara Black Edition
|1.4 BoosterJet, Elegance, 6MT 4×2
|596 900 Kč
|1.4 BoosterJet, Elegance, 6MT 4×4
|642 900 Kč
|1.4 BoosterJet, Elegance, 6AT 4×2
|641 900 Kč
|1.4 BoosterJet, Elegance, panorama, 6AT 4×4
|704 900 Kč
Suzuki S-Cross Black Edition
Podobný recept platí i pro S-Cross. Ten je k dispozici v barvách Sphere Blue Pearl, Titan Dark Gray Pearl Metallic a nově také Savanna Ivory Metallic. I tady dostanete černé ližiny, zrcátka, kliky a kola.
U S-Crossu se kromě designu mění ještě jedna věc – halogenové mlhovky nahrazují LED mlhová světla. Jinak ale zůstává výbava i technika stejná jako u běžné verze Elegance.
Designové změny pokračují i v interiéru. Sedadla mají nové čalounění, převládá černé provedení dekorů a nechybí kontrastní oranžové prošívání. Kabina tak vizuálně navazuje na tmavší exteriér, ale jinak zůstává rozložení, technologie i výbava beze změn.
Oba vozy se od února 2026 vyrábějí v nové maďarské továrně.
|Ceník: Suzuki S-Cross Black Edition
|1.4 BoosterJet, Elegance, 6MT 4×2
|620 900 Kč
|1.4 BoosterJet, Elegance, 6MT 4×4
|670 900 Kč
|1.4 BoosterJet, Elegance, 6AT 4×2
|665 900 Kč
|1.4 BoosterJet, Elegance, panorama, 6AT 4×4
|733 900 Kč
Zdroj: Suzuki