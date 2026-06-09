Suzuki SX4 na Mácháči oslavilo 20 let. Jeho odkaz dnes nese model S-Cross
V roce 2006 Suzuki představilo zcela nový crossover SX4. Tehdy možná ani sám výrobce netušil, o jak obchodně úspěšné auto půjde. Jen v Česku se dodnes prodalo přes 25 000 kusů SX4 a jeho následovníka S-Cross.
Až do příchodu původního modelu SX4 automobilka Suzuki nabízela především malá auta (modely Ignis, Swift) a dále terénní vozy (modely Vitara, Grand Vitara, Jimny). S příchodem dnes dvacetiletého crossoveru, jehož kabát si Japonci nechali ušít v Itálii u studia Ital Design však začala nová kapitola značky. Tehdy zbrusu nové SX4 ve výrobním programu nahradilo u nás málo známý model Liana, který byl ovšem nízkým sedanem.
Suzuki jako jedna z prvních značek nabídla masově vyráběný crossover, tedy kategorii vozidel, která prodejům nových aut dominuje dodnes. SX4 je zkratkou pro „Suzuki X-over for 4 seasons“. Tím měla být vyjádřena všestrannost nového auta. Bylo to zásluhou nejen zvýšené karoserie s vyšší světlou výškou typickou pro SUV, ale také alternativní nabídkou vyspělého pohonu všech kol.
Právě ten byl tehdy od základu nový, řešený systémem i-AWD, v podstatě předchůdce dnešního AllGrip Auto. Ten byl poprvé u Suzuki elektronicky řízený. Pohon zadní nápravy si vpředu vystačil s transferem se zdvojeným redukčním převodem, na který navazoval úhlový převod a poté kloubový hřídel. Pohon zadních kol řídila elektromagneticky ovládaná lamelová spojka umístěná v bloku před zadním diferenciálem. Ta na rozdíl od známé spojky Haldex nevyžaduje výměny oleje, který je zde doživotní a slouží pouze pro chlazení. Nikoliv jako pracovní kapalina.
K pohonu původní SX4 sloužila dvojice zážehových čtyřválců Suzuki z řady M o objemu 1,5 litru (73 kW), respektive 1,6 litru (79 kW), oba ve spojení s manuální pětistupňovou převodovkou, alternativně se čtyřstupňovou samočinnou planetovou od firmy Aisin.
Nabídku doplňovaly dva vznětové motory. Menší 1.6 DDiS byl ve skutečnosti motorem 1.6 HDi skupiny PSA (řada DV6) se 66 kW. Ten ale u nás moc známý není. Mnohem rozšířenější je větší čtyřválec 1910 cm³ (1.9 DDiS) s šestistupňovou převodovkou pro změnu od Fiatu s výkonem 88 kW. SX4 totiž měla italské dvojče coby Fiat Sedici.
Ačkoliv u nás můžete na sedici také narazit, prodejům nových aut dominovalo SX4. Dle Suzuki SX4 překonala v prodejích sourozence Fiat Sedici patnáctinásobně! SX4 se vyráběla jak v Japonsku (pozná se podle antény umístěné v zadní části střechy), tak také v Maďarsku v Ostřihomi (tahle auta mají anténu vpředu).
V roce 2007 dorazila druhá karosářská verze sedan s délkou 4,5 metru a se zavazadelníkem zvětšeným z 270 litrů na 510 litrů. Sedan mířil především na specifické trhy, jakými jsou třeba Turecko a země Balkánu. Nicméně prodával se i u nás, za tři roky si jej odvezlo 178 zákazníků. Dle Suzuki jsou stále v provozu téměř všechna prodaná auta.
Čistší a tišší
Po čtyřech letech prodělal úspěšný vůz modernizaci, zaměřenou zejména na techniku. Bylo to v rámci příchodu normy Euro 5. Výkony obou zážehových motorů vzrostly na 82 (1.5) a 88 kW (1.6) díky implementaci nové techniky, kdy k proměnnému časování sací strany rozvodu přibylo i variabilní časování na výfuku. Změn ale bylo pochopitelně více. Původní motor 1.9 DDiS nahradil větší dvoulitr DDiS opět od Fiatu. Menší 1.6 DDiS od PSA (DV6) skončil v muzeu (jeho konverzi na Euro 5 s jednodušší hlavou Suzuki už nenabízelo).
Z pohledu uživatelů se zásadní změna udála na převodování. To bylo nově výrazně těžší, což nejen snížilo spotřebu paliva, ale přineslo také hmatatelné zlepšení akustického komfortu. Někdejší hlučnost při dálniční jízdě, kdy motor točil na pětku ve 130 kilometrech za hodinu 4100 otáček za minutu, byla minulostí. Otáčky se u modernizované verze v uvedeném režimu snížily asi na 3700 otáček za minutu. I přes zvýšený výkon ale vinou toho klesla také subjektivně vnímaná dynamika. Jakkoliv výrobce udával něco jiného.
V roce 2012 měla zájem zákazníků o již stárnoucí auto podpořit speciální edice s lakem Bison Brown, stříbrnými střešními podélníky a dále novým designem litých kol spolu s čalouněním kabiny.
Původní SX4 se kromě Maďarska a Japonska vyráběla pro světové trhy také v Indii a v Číně. Vůz se tudíž prodával po celém světě. Potkat jej tak můžete v Austrálii stejně jako v Kanadě či USA. Nebo třeba v Indii. Na jiných kontinentech jej mohl pohánět také zážehový dvoulitr J20A, který v Evropě dostupný nebyl.
S přídomkem S-Cross
Výroba původní SX4 pokračovala ve světě do roku 2014, v Číně dokonce do roku 2018, když dostala ještě jeden facelift. Už od roku 2013 se ale nabízela druhá generace pojmenovaná SX4 S-Cross. Zcela nově vyvinuté auto na nové platformě přineslo o 200 mm delší karoserii. A také dostalo tvary poplatné době vzniku, které jsou sice zajímavé, avšak někdejší originalitu původního auta už nezopakovaly.
Suzuki opět nabídlo alternativně pohon všech kol, který konstrukčně vycházel z předchozího, nově byl ovšem pojmenovaný AllGrip Auto. Princip s elektromagneticky ovládanou lamelovou spojkou zůstal zachován. Od začátku vůz poháněl čtyřválec M16A o objemu 1,6 litru a výkonu 88 kW. Pároval se s pětistupňovou ručně řazenou převodovkou nebo nově se šestistupňovou samočinnou Aisin.
Alternativou k němu byl vznětový čtyřválec 1.6 DDiS s výkonem 88 kW opět konstrukce Fiat, v tomhle případě MultiJet II, který ve druhé generaci nahradil předchozí dvoulitr DDiS. Původní SX4 S-Cross přinesl nové prvky výbavy, například xenonové světlomety, systém stop/start, od roku 2015 také poprvé u Suzuki v Evropě adaptivní tempomat. Novinkou byl infotainment SLDA, který už tehdy umožňoval konektivitu přes Apple CarPlay a Android Auto.
Po třech letech prošla druhá generace modernizací. Vůz dostal novou masku chladiče, poprvé diodové přední svítilny nebo dvouzónovou samočinnou klimatizaci. Hlavní změnou byl ale příchod zcela nových pohonných jednotek. V muzeu skončila skvělá benzinová šestnáctistovka. Vznětový motor z nabídky vypadl v roce 2018. Nově přední nebo všechna kola roztáčely přeplňované motory s přímým vstřikováním benzinu BoosterJet. A sice tříválec 1.0 s výkonem 82 kW (K10C) a dále čtyřválec 1.4 (K14C, později K14D) se 103 kW, respektive v „déčku“ s 95 kW a mild-hybridní technikou. V letech 2017–2018 se z názvu vozu vytratilo také označení SX4 a zůstalo jen S-Cross. Tím tak zmizel odkaz na původní průkopnické auto.
Do třetice
Výroba druhé generace probíhala do roku 2022, kdy Suzuki uvedlo třetí vydání. Sice je vydáváno za novou generaci, ve skutečnosti ale využívá technický základ předchůdce, byť výrazně inovovaný. Výrobce se zaměřil na design, který byl mnohem výraznější než dosud. Nová palubní deska dostala 9palcovou obrazovku a výrazně se rozšířila přítomnost asistenčních systémů. Ty byly navíc v průběhu produkce rozšiřovány (třeba o systém hlídání únavy řidiče).
Z nabídky motorů zbyly pouze dva – již dříve výrazně inovovaný BoosterJet 1.4 (K14D) a dále nový motor 1.5 Strong Hybrid dostupný pouze se specificky řešenou samočinnou převodovkou. Prvně jmenovaný agregát původně nabízel výkon 95 kW, od loňského roku je však snížený na 81 kW z důvodu plnění poslední verze normy Euro 6 a již připravený na Euro 7. Nabízí se jak s manuální šestistupňovou převodovkou, tak také samočinnou šestistupňovou Aisin. Ale to už jsme v současnosti.
SX4 na českých silnicích
SX4 bylo obchodně velmi úspěšné i v Česku. Od příchodu původní verze SX4 se v Česku prodalo přes 25 tisíc kusů modelů SX4 a S-Cross. Na českých značkách jich je přitom ještě o tři tisíce vozů více, což je dalším důkazem obliby těchto modelů. Vyšší podíl na tomto výsledku zatím stále drží model SX4, který své hodnoty dosáhl za kratší dobu.
Zajímavou vlastností značky Suzuki je vysoké zastoupení pohonu všech kol. U S-Crossu dosahuje 56 % a u SX4 dokonce 65 %. Nejrozšířenější verzí je benzinová SX4 1,6 4x4 s 6692 kusy, následuje stejný model s pohonem předních kol (4106 kusů) a S-Cross 1,4 BoosterJet AllGrip Hybrid nedávno překročil tři tisíce kusů. Až pozoruhodně nízký je podíl dieselových motorů. U modelu S-Cross je jeho podíl do 10 % a u SX4 dokonce pouhá 3 % prodejů.
Největší raritou na českém trhu pak zůstává SX4 Sedan se samočinnou převodovkou, který byl prodán pouze ve dvou exemplářích. Zastoupení barev pak ukazuje, že zákazníci Suzuki nejsou vyznavači nevýrazných barevných odstínů. Nejpopulárnější u SX4 vždy byla oranžová metalíza Sunlight Copper, s počtem 2901 kusů měla tržní podíl 23 procent. Na druhém místě je pastelová červená, kterou si pořídily dva tisíce zákazníků SX4. Nejoblíbenější barvou u S-Crossu byl po dlouhou dobu cihlový odstín Canyon Brown, ale z dlouhodobého hlediska (a zejména pak v posledních letech) je hitem červená Energetic Red následovaná tmavě modrou a šedou barvou. SX4 byla v letech 2007–2014 nejprodávanějším modelem značky Suzuki u nás, v této pozici vystřídala menší model Ignis.
Poté, co si největší oblibu českých zákazníků získalo SUV Vitara, je od roku 2022 dodnes S-Cross opět nejprodávanějším Suzuki v Česku. Dosud prodejně nejúspěšnějším rokem byl 2011, kdy bylo zaregistrováno 2030 kusů SX4 a dvě ze tří prodaných Suzuki byly právě SX4. S-Cross v celkových počtech SX4 pomalu dohání a zatím nejvíc se S-Crossů prodalo v roce 2024 (1615 kusů).
Potkali se u Mácháče
V rámci oslavy 20. výročí SX4 se na Aurel Polygonu poblíž městečka Doksy sešlo 60 vozů SX4 a S-Cross všech generací a spolu s nimi 120 nadšenců do Suzuki. Expozice vozů nabídla jedinečný průřez dvacetiletou historií modelu. Vedle sériových automobilů z různých období včetně edicí Black Edition nebo edice s lakem Bison Brown mohli návštěvníci obdivovat i řadu originálně upravených vozů, které odrážely osobnost a zájmy jejich majitelů. Nechyběly domácí cestovatelské přestavby s lůžkovými úpravami, které dokazovaly, jak aktivně majitelé i díky pohonu všech kol využívají své vozy při objevování nových míst.
Pozornost přitahovala také SX4 vybavená výkonným audiosystémem, stejně jako automobil sladěný do oranžovo-černých barev. Právě tato rozmanitost ukázala, jak široké spektrum zákazníků si modely SX4 a S-Cross za dvacet let získaly.
Účastníci během dne absolvovali pět stanovišť zaměřených na zdokonalení řidičských dovedností a bezpečnost za volantem. Vyzkoušeli si jízdu zručnosti, simulaci smyku, efektivní brzdění, brodění, extrémní stoupání a boční náklon. Součástí programu byl také slalom ve speciálních brýlích simulujících stav pod vlivem alkoholu, který názorně ukázal, jak výrazně může být ovlivněno vnímání a reakce řidiče.
Zdroj: tisková zpráva Suzuki, Wikipedie, starší autorské články, Haynes Workshop Data