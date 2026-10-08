Suzuki začalo prodávat nejlevnější elektromobil. Doma nestojí ani 300.000 Kč
Třída těch nejlevnějších a nejmenších elektromobilů se v Evropě rozšiřuje a nejde už jen o vozy vyráběné v Číně. Nově se i v Evropě budou prodávat některé vozy z japonské třídy kei a svou novinku z tohoto segmentu zde uvede Suzuki.
Suzuki nedávno uvedlo svůj nejmenší elektromobil eSky. Míří do populární japonské třídy kei a pro nás je zajímavý tím, že se má v nějaké formě podívat i do Evropy. Jestli bude úplně stejný jako japonská verze, není známé, spíše se dají očekávat nějaké změny. Třeba takové, jako na Hondě Super-One, která také vznikla jako elektrický kei vůz, do Evropy se ale dostává jen s bodykitem.
Novinka od Suzuki naplno využívá limity třídy a má tedy 3395 mm na délku, 1475 mm na šířku a je 1625 mm vysoká. Pro srovnání, i na naše poměry mimořádně úzká Dacia Spring první generace má 1583 mm na šířku. Suzuki je ale s vyšší karoserií takovým typickým japonským mikro-MPV a prostornost v kabině by nemusela být špatná.
Pohání jej vpředu elektromotor o výkonu 47 kW, omezený gentlemanskou dohodou mezi tamními automobilkami, a v podlaze je LFP baterie o kapacitě 26 kWh, tedy opět podobná jako u obou generací Dacie Spring. Baterie zde mimochodem pochází od BYD. Jen 1030 kg vážící auto by s ní mělo ujet až 310 kilometrů dle cyklu WLTC. Součástí výbavy je i tepelné čerpadlo, což je u levných evropských EV nevídané.
A to samé platí o ceně, v Japonsku totiž Suzuki eSky startuje na 2,12 milionu jenů, což je v přepočtu 285.000 Kč. Za to je součástí výbavy automatická klimatizace, startování tlačítkem, LED světlomety, funkce V2L a V2H, celá sada asistentů a šest airbagů. Středový dotykový displej byste zde ale hledali marně. Ten chybí i ve druhé výbavě za 321.000 Kč, která ale přidává výhřev předních sedaček a volantu, výškově nastavitelné sedadlo řidiče a zadní stěrač.
Vrcholná výbava za 375.000 Kč už má 10,1“ dotykový displej, 360° parkovací kameru, prémiový audiosystém s 6 reproduktory, 14“ litá kola, zatmavená zadní okna, 1500W zásuvku v interiéru, volant potažený kůží a další detaily. Technika ale zůstává u všech totožná a všechny nabízejí také 50kW rychlonabíjení, které baterii dostane do 80 % za 25 minut.
Nově tak jde o nejlevnější elektromobil na japonském trhu. Konkurence se i v tomto segmentu zahušťuje a překvapivě je zde aktivní i BYD. Ten v létě uvedl první čínský vůz třídy kei nazvaný Racco, vyvinutý na míru japonskému trhu. Ten má stejný výkon elektromotoru a na výběr mezi LFP bateriemi o kapacitě 22,4 nebo 25,84 kWh. Jeho základní cena je v přepočtu 295.000 Kč. Stejně jako eSky i Racco má zamířit i mimo Japonsko.
Až se Suzuki eSky dostane na náš trh, jistě bude o poznání dražší. Pro srovnání, Honda Super-One stojí na tamním trhu v přepočtu 456.000 Kč. V Evropě se zatím prodává pouze ve Velké Británii, kde je základní varianta se stejnou technikou za 535.000 Kč. Super-One má vpředu umístěný elektromotor o výkonu 70 kW a NMC baterii o kapacitě 29,6 kWh.
Do Evropy by se malé elektrické Suzuki mělo dostat už příští rok. Zamaskované prototypy už byly vyfoceny i na místních silnicích, s designem totožným s japonskou verzí. V Evropě se takto testují i kei vozy, které na mimojaponské trhy nikdy nezamíří, zamaskovaný prototyp měl ale volant vlevo. Suzuki také potvrdilo, že jeho model v Evropě zamíří mezi ty vůbec nejlevnější elektrické vozy.
Zdroj: Suzuki, zdroj foto: Suzuki, zdroj videa: Suzuki