Svažující se střecha, tedy automaticky lepší aerodynamika? Tak jednoduché to opravdu není
Auta se svažující se zádí sice často kupujeme jen pro parádu, ale ve skutečnosti jde o geniální trik inženýrů, jak obelstít vzduch. Nikoli však automaticky.
Pokud postavíte nízký sedan vedle obřího rodinného SUV, hned je jasné, které auto musí před sebou tlačit větší masu vzduchu. Největší aerodynamický nepřítel však číhá na zádi vozu. Pro celkový odpor vzduchu není až tak kritické to, jak do něj auto vstoupí, ale jak elegantně z něj dokáže vystoupit.
U vozů s kolmou zádí, jako jsou klasická SUV, dodávky nebo rodinné kombíky, dochází v rychlostech nad zhruba osmdesát kilometrů za hodinu k jistému jevu. Vzduch plynule klouže po kapotě a střeše, jenže na ostré koncové hraně střechy se pod ním najednou propadne podklad. Proudící vzduch nedokáže tak prudký zlom zkopírovat, odtrhne se od karoserie a za autem vytvoří obrovské vzduchové prázdno – zónu masivního podtlaku.
Skutečně delší dojezd?
Tento prostor, kterému odborníci říkají úplav, funguje v praxi jako obří neviditelný vysavač. Vznikají zde divoké turbulence, které generují obrovskou sílu, jež auto neustále táhne zpátky. Motor tak musí spalovat palivo nebo odčerpávat energii z baterie jen proto, aby tento neviditelný aerodynamický padák neustále přepral. Naopak svažující se záď u verzí označovaných například jako coupé, fastback nebo liftback, dovoluje vzduchu plynule stékat dolů, čímž se oblast podtlaku a brzdících vírů minimalizuje.
Zde jsou oficiální, ověřené specifikace dojezdu podle evropské metodiky WLTP. Pro naprostou férovost srovnání jsou vybrány modely s identickou motorizací, pohonem i kapacitou baterie, kde jediným rozdílem je tvar zádě. Důležitým detailem bývá odtrhová hrana, protože dává proudícímu vzduchu jasný povel, kde má auto opustit.
|Model vozu
|Dojezd, klasická záď
|Dojezd, svažující se záď
|Čistý přínos aerodynamičtější zádě
|Škoda Enyaq 85
|578 km
|587 km
|+ 9 km
|Audi Q8 e-tron 55 quattro
|582 km
|600 km
|+ 18 km
|Volkswagen ID.4 Pro/ID.5 Pro
|543 km
|556 km
|+ 13 km
|Volvo EX40/EC40 Single Motor
|573 km
|583 km
|+ 10 km
Fyzikální zákony se samozřejmě projevují i v přímém souboji dvou nejoblíbenějších manažerských karoserií – klasického sedanu a praktického kombíku. Pokud vedle sebe postavíte dvě technicky naprosto identická auta se stejným motorem i výbavou, sedan z tohoto souboje odejde jako jasný vítěz v efektivitě.
Zatímco v městském popojíždění jsou rozdíly zanedbatelné, na dálnici při rychlosti 130 km/h se nůžky rozevírají naplno. Sedan nechá vzduch plynule sklouznout po zadním okně na víko kufru, což mu v dálničním tempu přináší k dobru zhruba půl litru paliva na sto kilometrů u spalovacích motorů, nebo rovnou dvacet až čtyřicet kilometrů reálného dojezdu navíc, pokud sedíte za volantem elektromobilu.
S nástupem éry elektromobilů se z této fyzikální zákonitosti stala naprostá priorita, kde se hraje o každý metr. Pravidlo inženýrů je přísné: každé snížení koeficientu odporu vzduchu o pouhou jednu tisícinu přináší přibližně jeden kilometr dojezdu navíc.
Když vedle sebe postavíte technicky identická dvojčata ze stejného koncernu, která se liší právě jen tvarem zádě, mluví čísla jasnou řečí. Větší rodinná SUV ztrácejí na své aerodynamičtější sourozence s klesající střechou v oficiálních tabulkách deset až osmnáct kilometrů dojezdu na jedno nabití. Jakmile navíc vytáhnete tato auta na dálnici, kde odpor vzduchu roste se čtvercem rychlosti, rozdíl se ještě násobí.
Někdy jen na oko
Znamená to, že každé auto se šikmým zadkem je automaticky aerodynamickým zázrakem? Takhle jednoduché to designéři bohužel nemají. Mnoho levnějších a menších crossoverů má svažující se záď čistě kvůli designu, přičemž aerodynamicky si vůbec nepomohly.
Pokud se střecha svažuje pod nesprávným úhlem, typicky mezi patnácti a třiceti stupni, nastává aerodynamické peklo. Vzduch se v takovém případě nedokáže rozhodnout, zda se má karoserie držet, nebo se odtrhnout. Vzniká nestabilní proudění, auto začne být citlivé na boční vítr a v interiéru se může objevit i nepříjemné nízkofrekvenční dunění, které unavuje posádku na dlouhých cestách.
Mimořádně hmatatelným bonusem funkční aerodynamiky je navíc čistota. Onen obří podtlak za kolmými auty totiž nenasává jen vzduch, ale funguje jako magnet na veškerou vodu, sůl a bláto zvednuté ze silnice. Majitelé aut se svažující se zádí tento problém neznají, protože vzduch proudící po okně dolů vodu a prach přirozeně sfoukává pryč.
Mimochodem, přesně kvůli tomuto efektu se na zadní hranu střechy hranatých kombíků, jako bylo kultovní Volvo V70, často montovala drobná tovární křídla. Sám švédský výrobce v dobových materiálech uváděl, že tento prvek snižuje aerodynamický odpor a pomáhá udržovat okno pátých dveří čisté. Spoiler fungoval jako přesně propočítaný deflektor.
Zdroje: Automotive Engineering International, Green Car Congress, IEEE Xplore, International Journal of Automotive Engineering, SAE International, SpringerLink