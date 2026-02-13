Švédská rallye po 1. dnu: Vede Katsuta, před dalšími dvěma toyotami
Japonec Takamoto Katsuta vede po pátku Švédskou rallye, která je druhým letošním podnikem mistrovství světa v automobilových soutěžích. Druhé místo drží Velšan Elfyn Evans a na třetím místě figuruje Fin Sami Pajari.
V pátek bylo na programu sedm rychlostních zkoušek. V lesích na severovýchodě od centra soutěže v Umee se jely dvě smyčky, jedna odpoledne, druhá po poledním servisu odpoledne. V celkovém součtu 119,18 kilometrů a k tomu se přidala večerní krátká erzeta ve městě. Celkově 124,88 kilometrů.
Vletěl do závěje
Čtvrteční večerní supererzetu v Umee vyhrál Oliver Solberg, ale hned v pátek ráno se roztočil na jedné křižovatce a zhasl mu motor. „Začátek erzety nebyl tak špatný, ale na okrajích tratích bylo hodně sypkého sněhu. Neměl jsem sebevědomí na to, abych podstupoval zbytečné riziko. Prostě všechno utichlo,“ popsal situaci Solberg.
Horší situace přišla na následující erzetě (RZ3), když v pravé zatáčce vletěl do hlubokého sněhu. “Přišlo velké trhnutí zezadu a sjel jsem z trati, zřejmě defekt. Nějak jsem se dostal nahoru, takže v tomto smyslu mám štěstí, ale tam jsem dostal v příkopu defekt levého předního kola,” popsal situaci Solberg, který musel ujet ještě pět kilometrů a ztratil 31,9 sekundy. Propadl se na šesté místo, ale v poslední dopolední zkoušce byl nejrychlejší a posunul se těsně na pátou příčku.
Grip? Jindy ano, občas ne
Na první místo se dostal jeho týmový kolega Evans, který vyhrál dvě dopolední erzety a v jedné byl druhý. “Cítil jsem se docela v pohodě. Na trati byly proměnlivé podmínky, ne vždy složité. Některá místa byla obtížně čitelná. Střídala se místa s větší přilnavostí, než jsem očekával, ale na okrajích nebyl vůbec žádný grip,” komentoval situaci Evans. Před poledním servisem měl k dobru 14,5 sekundy na dalšího jezdce toyoty Japonce Takamoto Katsutu. Nabízí se tak vzpomínka na závěr loňského Švédska, když právě tito dva svedli velkou bitvu o vítězství.
Trojici Toyoty na stupních vítězů uzavíral finský pilot Sami Pajari. Za ním byl o 11,9 sekundy zpět byl Esapekka Lappi, nejlepší jezdec s vozem Hyundai i20 N Rally1. Finský pilot se vrátil do soutěžního speciálu nejvyšší kategorie vrátil od konce září 2024, kdy nedokončil Chilskou rallye. “Dělal jsem, co jsem mohl se svými schopnostmi, ale přilnavost byla opravdu špatná. Bylo nemožné tlačit. S nulovým gripem to bylo příliš riskantní! Bohužel nemáme momentálně mnoho nástrojů, jak to opravit,” komentoval situaci Lappi.
Strašidelné, když nešly brzdy
Odpoledne bylo ve znamení Katsuty, který vyhrál RZ5 a RZ6 a po RZ7 se dostal o jednu desetinu sekundy na první místo, které udržel i po závěrečné erzetě dne. „Všechno v pořádku. Docela ošemetné odpoledne s hodně opotřebovanými pneumatikami. Myslím, že jsme odvedli docela dobrou práci, abychom je zachránili a našli správné místo pro tlak v gumách. Nejhorší to bylo na RZ7. Brzdy vůbec nefungovaly, takže to bylo docela strašidelné. Ještě zbývají dva dny a zítra to bude velký den,” hodnotil Katsuta páteční etapu.
Evans byl v odpoledních erzetách jednu třetí, čtvrtý a dvakrát pátý. “Celkově to byl dobrý začátek ráno, odpoledne jsme se potýkali při druhém průjezdu s viditelností. Bylo to docela chaotické, viditelnost byl opravdu docela obtížná se vším tím sněhem, který přicházel zepředu, to bylo docela rušivé. Uvidíme, co zvládneme zítra,” řekl v cíli dne Evans.
Pajari byl v jednotlivých pátečních erzetách dvakrát druhý, ale v dalších zkouškách dosahoval sice horších časů, ale v žádné zkoušce neměl zásadní problém a nenápadně, ale bezpečně drží třetí místo. “Je samozřejmě hezké být v dobré pozici, ale doufal jsem v ještě lepší rychlost. Je to dlouhá cesta. Zítra nás čeká opravdu jiná výzva s jiným pořadím tratí, takže musíme udělat maximum a doufejme, že si pozici udržíme a možná i zlepšíme,” prohlásil Pajari.
Nejlépe postaveným jezdcem konkurenčního Hyundaie zůstal také odpoledne Esapekka Lappi. “Měl bych být spokojený, ale nejsem, chci být lepší,” prohlásil lakonicky Lappi. Lídr šampionátu Solberg je nakonec šestý, pouhých 0,7 sekund ztrácí na pátou pozici. „Úplně jsem podcenil, jak těžké bude být na trati první. Nikdy předtím jsem to nedělal, takže musím říct, že je to velmi, velmi složité. Odpoledne byla noční můra. Celkově to dobrý den plný učení, jsem stále velmi svěží,” snažil se Solberg zachovat si nadhled.
Sklíčený Thierry Neuville (Hyundai i2 0N Rally1) je sedmý a přiznává, že je to „nejtěžší období jeho kariéry“, protože ve svém voze nenašel cit, po kterém toužil. Alespoň si v předposlední erzetě dne připsal své první vítězství v erzetě v letošní sezoně. Na voze Ford Puma Rally1 jedoucí Josh McErlean zakončil frustrující páteční devátý s tříapůlminutovou ztrátou na první místo. Dva defekty vzadu na jedné dopolední erzetě, kdy M-Sport udělal chybu v tlaku v pneumatikách, zdržely irského pilota a poté se mu nedařilo zopakovat rychlost z minulého roku.
Průběžné pořadí (po RZ8 z RZ18):
1. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) 1:10:33,7; 2. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +2,8; 3. Pajari, Salminen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +22,2; 4. Lappi, Mälkonenová (Fin./Hyundai i20 N Rally1) +45,9; 5. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20 N Rally1) +50,3; 6. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +51,0; 7. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +1:43,8; 8. Armstrong, Byrne (Irl./Ford Puma Rally1) +2:40,3; 9. McErlean, Treacy (Irl./Ford Puma Rally1) +3:31,8; 10. Korhonen, Viinikka (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +4:41,9; 11. Suninen, Huusi (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +4:52,1; 12. Joona, Linnakleto (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +5:07,3; 13. Kaupinen, Luhtinen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +5:31,0; 14. Gill, Brkic (Aus./Toyota GR Yaris Rally2) +6:02,4; 15. Jürgenson, Oja (Est./Ford Fiesta Rally2) +6:03,5; 16. Reiersen, Gustafsson (Švéd./Škopda Fabia RS Rally2) +6:27,5; 17. Johansson, Grönvall (Švéd./Ford Fiesta Rally2) +7:15,5; 18. Chattilon, Cornuou (Fr./Škoda Fabia RS Rally2) +7:26,8; 19. Delecour, Di Castelliová (Fr./Toyota GR Yaris Rally2) +8:29,7; 20. Fontana, Arnaboldi (It./Ford Fiesta Rally3) +8:33,8. Výsledky jsou neoficiální.
Zbývající program Švédské rallye
Sobota 14. 2. - 10.10 RZ9 (15,70 km), 11.05 RZ10 (16,72 km), 11.59 RZ11 (16,94 km), 15.10 RZ12 (15,70 km), 16.05 RZ13 (16,72 km), 16.59 RZ14 (16,94 km), 18.05 RZ15 (5,70 km). Etapa celkem 104,42 km.
Neděle 15. 2. - 7.33 RZ16 (25,45 km), 10.11 RZ17 (25,45 km), 12.15 RZ18 (10,23 km). Etapa celkem 31,13 km.