Švédská rallye po 2. dnu: Vedení si vzal Evans, toyoty dominují
Velšan Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1) vede před závěrečným dnem Švédskou rallye, která je druhým letošním podnikem mistrovství světa v automobilových soutěžích. Za ním se na dalších třech místech seřadili jeho týmoví kolegové z továrního týmu Toyota - Japonec Takamoto Katsuta, Fin Sami Pajari a Švéd Oliver Solberg.
Sobotní formát byl podobný pátečnímu, kdy byly na programu tři rychlostní zkoušky dopoledne, následoval polední servis a odpoledne opakované průjezdy stejnými třemi měřenými úseky. Všechno se odehrávalo na západ od města Umea, kde je centrum soutěže a v něm se jel večer sprint na 5,7 kilometru, stejně jako v pátek. Celkově bylo na programu 104,42 kilometrů.
Nemám tušení, proč ztrácím
Katsuta začal sobotní program na pozici lídra s náskokem 2,8 sekundy na Evanse, ale při příjezdu do poledního servisu už byl na druhém místě se ztrátou 16,1 sekundy na svého velšského týmového kolegu. “Jedu stejně jako včera, ale nemám žádnou přilnavost. Je to divné! Nemám tušení proč ztrácím tolik času. Necítím se v autě dobře. Určitě s tím musím něco udělat,” stěžoval si japonský jezdec.
Ovšem ani Evans navzdory svému náskoku nijak nejásal. “Cítil jsem se trochu smíšeně. Na mnoha místech to šlo, ale na jiných to rozhodně nebylo dokonalé. Nedařilo se mi tam chytit dobrý rytmus, bylo to trochu chaotické. V poslední erzetě před servisem už to bylo lepší,” vysvětloval Evans. Na třetím místě figuroval i nadále Fin Sami Pajari a za něj se dostal na čtvrtou příčku Oliver Solberg s další tovární toyotou. “Zdá se, že všude je hodně sněhu. Zkoušel jsem něco s pneumatikami, není to nic zvláštního. Pokusíme se udržet čtvrtou pozici a být tam, když se něco stane,” říkal švédský pilot.
Počasí nemůže být lepší
Trojice jezdců od pátého do sedmého místa na vozech Hyundai i20 N Rally1 byla po dopoledních erzetách seřazena takto - Fin Esapekka Lappi +54 sekund, o dalších pět zpět Francouz Adrien Fourmaux a ještě o 52 sekund dále figuroval Belgičan Thierry Neuville. “Počasí nemůže být pro tento sport lepší. Musíme jen trochu upravit nastavení, aby to bylo lepší,” říkal Lappi a Neuville ho doplnil: “Podmínky jsou určitě dobré. Grip byl zde mnohem konzistentnější. Na silnici není moc sněhu, jen čistý led. Na některých místech se to zhoršuje pro auta vzadu, ale celkově je to stále v pořádku.”
Opakování loňského souboje?
V odpolední části soutěže byl Evans dvakrát rychlejší než Katsuta, ale ten mu to vracel v jiných dvou měřených úsecích a ze svého manka stáhl na Evanse 2,8 sekundy. Do závěrečných tří nedělních zkoušek tak půjde britský jezdec s náskokem na 13,3 sekundy. Za ním je Katsuta a nabízí se tak opakování loňského souboje na této soutěži mezi oběma piloty. Minulý rok vyhrál Evans o 3,8 sekundy.
“Většinou to bylo docela čisté, ale zadek mi utíkal. Na některých místech to bylo docela tvrdé pro pneumatiky, nejsem zrovna nejsilnější při práci s jejich šetření. Často byla nízká přilnavost. Nebylo to vůbec snadné,” komentoval Evans odpolední část soutěže.
Katsuta byl ve druhé části dne v jednotlivých erzetách třikrát druhý a jednou třetí. “Pořád jsem měl problémy s přilnavostí, necítil jsem dobře auto. Změnili jsme nastavení, ale trochu pozdě,” poznamenal japonský jezdec. Odpoledne se vydařilo třetímu v průběžné klasifikaci Samimu Pajarimu, který dokonce vyhrál dvě zkoušky. “Zkusil jsem na předposlední erzetě více zatáhnout, ale byla tam nějaká zrádná místa. Možná je něco špatně v mé hlavě, ale užívám si to. Jsem spokojený, hlavně s odpolednem. Musíme to zítra zopakovat,” uvedl ve večerním servisu čtyiadvacetiletý Fin.
Se ztátou 11,1 sekundy na čtvrté místo, je na páté příčce Esapekka Lappi, zatím nejlepší jezdec s továrním vozem Huundai i20 N Rally1. Fin se po šestnácti měsících vrátil do světového šampionátu za volantem speciálu Rally1. “Nevím, co se stalo odpoledne. První erzeta byla v pořádku, ale netuším, proč jsme v dalších ztráceli čas. Některá místa byla velmi kluzká a viditelnost často hodně nízká kvůli sněhovému prachu,” zhodnotil situaci Lappi.
Průběžné pořadí (po RZ15 z RZ18):
1. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 2:05:14,6; 2. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +13,3; 3. Pajari, Salminen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +25,4; 4. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +58,4; 5. Lappi, Mälkonenová (Fin./Hyundai i20 N Rally1) +1:09,5; 6. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20 N Rally1) +1:17,7; 7. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +2:10,0; 8. Armstrong, Byrne (Irl./Ford Puma Rally1) +3:24,8; 9. McErlean, Treacy (Irl./Ford Puma Rally1) +4:48,9; 10. Korhonen, Viinikka (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +8:24,1; 11. Suninen, Huusi (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +8:40,7; 12. Joona, Linnakleto (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +9:11,9; 13. Kaupinen, Luhtinen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +9:33,5; 14. Gill, Brkic (Aus./Toyota GR Yaris Rally2) +10:33,4; 15. Reiersen, Gustafsson (Švéd./Škopda Fabia RS Rally2) +11:16,3; 16. Chattilon, Cornuou (Fr./Škoda Fabia RS Rally2) +12:58,4; 17. Fontana, Arnaboldi (It./Ford Fiesta Rally3) +14:54,9; 18. Solowow, Baran (Pol./Toyota GR Yaris Rally2) +15:32,6; 19. Beretlli, Scattolin (It./Toyota GR Yaris Rally1) +15:51,7; 20. Jylhä, Nevanpää (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +16:39,2.
Výsledky jsou neoficiální.
Zbývající program Švédské rallye
Neděle 15. 2. - 7.33 RZ16 (25,45 km), 10.11 RZ17 (25,45 km), 12.15 RZ18 (10,23 km). Etapa celkem 31,13 km.