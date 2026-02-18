Švédský test megawattového nabíjení kamionů prověřil limity. Závěry jsou více než jasné
V severním Švédsku se psala nová kapitola historie elektrifikace těžké dopravy. Výrobci MAN, Scania a Volvo zde v reálném provozu testovali megawattové nabíjení v mrazu. Výsledek? Technologie je připravena na sériové nasazení.
Finská společnost Kempower, specialista na rychlonabíjecí řešení pro elektromobily, uspořádala před několika dny akci nazvanou MCS Live Winter Days. Hlavním cílem bylo ukázat, že megawattové nabíjení (MCS) je připravené pro reálný provoz těžkých nákladních vozidel.
Pozvání přijali tři významní evropští výrobci užitkových vozidel: MAN, Scania a Volvo. Každý z nich přivezl vlastní kompatibilní tahač, aby v ostrém zimním provozu otestoval rychlost, stabilitu i bezpečnost nabíjení.
Stejně důležité jako samotné testování bylo i propojení klíčových hráčů odvětví – bez spolupráce výrobců vozidel, infrastruktury a provozovatelů logistiky totiž elektrifikace těžké dopravy nemůže uspět.
Eko zázemí
Testování proběhlo v depu společnosti Alfredsson Transport ve městě Norrköping. Firma zde provozuje flotilu zcela bez fosilních paliv už od roku 2015 a její areál se stal prvním skutečným MCS nabíjecím hubem ve Švédsku. Právě zde se v srpnu 2025 uskutečnilo vůbec první reálné nabíjení nákladního vozu pomocí oficiálního komunikačního protokolu MCS.
Areál dnes nabízí 12 nabíjecích bodů pro soupravy dlouhé až 34 metrů. Výkon se pohybuje od 400 kW až po 1,2 MW. Celý systém pochází z dílny Kempoweru. Energetické zázemí odpovídá ambicím projektu.
Depo disponuje připojením k síti o výkonu 2,4 MW, bateriovým úložištěm o kapacitě 2,4 MWh pro optimalizaci nákladů na kilowatthodinu a také solární elektrárnou o výkonu 400 kW. Jde tedy o komplexní energetický ekosystém.
Jedním z hlavních aktérů testování byl model MAN eTGX. Tento bateriový tahač dnes zvládá nabíjecí výkon až 750 kW a je vybaven bateriemi s kapacitou až 480 kWh. Při zimní demonstraci ve švédském Norrköpingu dosáhl vůz špičkového nabíjecího výkonu přibližně 728 kW, a to v mrazu okolo −10 °C. Právě stabilita výkonu při nízkých teplotách byla jedním z hlavních cílů testu.
Megawatt zatím nepadl
Je však potřeba dodat, že ačkoliv to infrastruktura v depu Alfredsson Transport umožňuje, během této konkrétní akce reálně dosaženo plného megawattového výkonu nebylo. Označení „megawattové nabíjení“ zde odkazuje především na standard MCS a připravenost systému na výkony přesahující 1 MW.
V praxi to znamená dojezd přibližně 500 kilometrů. Klíčové je ale tempo doplňování energie: přibližně 45 minut na megawattové nabíječce může přidat zhruba 350 kilometrů dojezdu. To už je hodnota, která zapadá do běžného rytmu povinných přestávek řidičů v dálkové dopravě.
Podle vedoucího programu nabíjení společnosti MAN testy ve Švédsku potvrdily stabilitu celého procesu – od řízeného průběhu nabíjení až po bezpečnou komunikaci mezi vozidlem a stojanem. Hardware i software údajně prokázaly dostatečnou robustnost pro budoucí sériovou výrobu.
Mrazy prověří vše
Testování v severských podmínkách bylo cílené. Nízké teploty představují pro baterie i výkonovou elektroniku extrémní zátěž – ovlivňují rychlost nabíjení, tepelný management i efektivitu přenosu energie. Pokud systém obstojí zde, obstojí kdekoliv v Evropě.
Megawattové nabíjení je přitom považováno za klíčový předpoklad širší elektrifikace těžké silniční dopravy. Bez extrémně rychlého doplňování energie by elektrické kamiony zůstaly omezené na regionální použití.
Zimní demonstrace ve Švédsku tak byla signálem, že elektrická nákladní doprava vstupuje do nové fáze – fáze, kdy se místo prototypů a vizí začíná rozhodovat o infrastruktuře, standardech a investicích v měřítku celé Evropy.
Zdroje: Kempower, MAN, The Driven