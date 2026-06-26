Svéráz ruského průmyslu. Lada Niva dostala prvky, které mají ostatní už přes 20 let
Lada inovovala svůj legendární model Niva způsobem, který ji alespoň náznakem posouvá do 21. století. Moderní prvky byste na ní přesto spočítali na prstech.
Dotykové displeje v automobilech dnes považujeme za naprostou samozřejmost a najít auto, které ho nenabízí, není snadné – jsou to jen ty nejlevnější vozy, které se dají koupit, a i u nich se za tento prvek dá připlatit. I když vyrábíte jedno auto v podstatě totožně od roku 1977, již dávno byla možnost displej do jeho výbavy přidat.
Nestalo se tak – až dosud. Na petrohradském ekonomickém fóru se odhalila faceliftovaná Lada Niva, byť facelift není zcela správné slovo – vypadá pořád úplně stejně. Dostala však inovovaný interiér s modernějším designem volantu, a hlavně novou středovou konzolí s dotykovým displejem. Světu ho představil ruský web Za rulom a v Česku o něm psal web Aktuálně.cz.
Dostupné fotografie ukazují displej pouze vypnutý, takže nemůžeme ani odhadovat, jak moc je skutečně integrovaný se zbytkem vozu a zda to není jen čínské rádio, které si lze za pár korun objednat z některého z čínských internetových tržišť a namontovat do jakéhokoliv starého vozu. Nedivili bychom se však, kdyby to tak skutečně bylo.
Změn je samozřejmě víc, nejde pouze o displej, ale některé z těch dalších jsou komické snad ještě víc. Třeba informace o tom, že niva konečně dostala airbag aspoň pro řidiče, přičemž první airbagy se v osobních autech začaly objevovat v USA v 70. letech minulého století. Nebo že některé (!) části karoserie jsou nově (!) z pozinkovaného plechu.
Zde stojí za zmínku, že niva, kterou jsme loni testovali a jejíž výroba se (alespoň papírově) přesunula z Ruska do Ázerbájdžánu, měla celý spodek zalakovaný právě jako ochranu proti korozi. Tahle úprava probíhá až v Česku a importér za ni chce příplatek.
K dalším novinkám patří např. jeden klíč pro spínací skříňku i zámky dveří. (Zapomeňte tady na cokoliv jako bezklíčový přístup a i centrální zamykání s dálkovým ovládáním je nutné si dodělat, jako jsme to kdysi dělali k feliciím.) To je ale změna spíš k horšímu – když na Sibiři teplota bude klesat k -40 °C, nebude možné jeden klíč nechat ve spínačce nastartovaného auta, aby přes noc nezamrzl olej, a druhým klíčem zamknout dveře a jít domů.
K dalším novinkám patří také jedna páka pro ovládání přídavné převodovky se středovým diferenciálem. Pořád však zůstává možnost řadit redukci a uzávěrku diferenciálu nezávisle na sobě, jen ta páka funguje jako v Ineosu Grenadier. A také tu je třeba vylepšená izolace kapoty, lepší topení s kabinovým filtrem nebo ventilované přední brzdové kotouče (!).
Klíčovým vylepšením je nový řadový čtyřválec o objemu 1,8 litru, který má o 24 Nm vyšší točivý moment (celkem 153 Nm) a 80 % z něj je dostupných už od 1000 otáček. To znamená lepší průchodnost těžkým terénem, kdy je možné jet opravdu pomalu i do prudkého kopce. Samozřejmě, moderní turbodiesel o nějakých 300–350 Nm či hybridní ústrojí by se stejným zpřevodováním byly úplně někde jinde, ale pořád jsme v Rusku a něco takového očekávat nemůžeme.
Modernizovaná niva zatím nemá ceník a s oficiálním dovozem do Evropy samozřejmě nepočítejme. Individuálnímu dovozu se, alespoň zůstane-li výroba přinejmenším papírově v Ázerbájdžánu, pochopitelně meze nekladou.
Zdroje, foto: Za rulom, Aktuálně.cz | video: AvtoVAZ