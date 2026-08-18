Svět motorů pořádá další MotoDen! Zažijte slavnou trať na vlastní kůži, akce je pro každého jezdce
Chcete si opravdu užít svůj stroj a zjistit, co ve vás i v něm doopravdy vězí? Jistotu a dokonalou stopu získáte až na závodní trati.
Svět motorů vás zve na další MotoDen, který proběhne už 1. října 2026 na Autodromu v Mostě. Nečekejte žádné křečovité závodění o vteřiny, ale den naplněný vůní benzinu, horkého asfaltu a především čistou radostí z jízdy.
Pod vedením zkušených instruktorů z Hefty74 vás čeká celkem 120 minut čistého času na trati, doplněných o poctivou teoretickou přípravu. Získáte rady a návyky, které z vás udělají jistějšího jezdce na okruhu i v běžném provozu. Ať už brousíte stupačky roky, nebo vás čeká okruhová premiéra, program je sestaven pro každou úroveň.
V rámci účastnických balíčků si můžete vybrat nejen samotné ježdění, ale také celodenní občerstvení a profesionální fotografie, které vám tyto momenty připomenou.
Přijďte s námi oslavit vášeň ke dvěma kolům v bezpečném prostředí legendárního autodromu. Stačí chuť se posouvat a respekt k ostatním na trati – o vše ostatní se postaráme.
MotoDen Světa motorů: Podrobné informace
Autodrom Most, 1. 10. 2026
- 8:00 – příchod, briefing
- 9:00 – první jízda na okruhu
- 13:00-14:00 – pauza, výuka teorie
- 17:40 – poslední jízda na okruhu
- 18:00 – ukončení akce
Profesionální tým instruktorů motoškoly Hefty74
- Petr Holanec
- Karel Chupa Brandtner
- Miro Laki Sloboda a další
Balíčky
BASIC
5000 Kč
- 6 x 20 minut na okruhu
- stání mimo boxy
- jídlo a pití po celý den
- fotografie/video
- dárek
BASIC BOX
5600 Kč
- 6 x 20 minut na okruhu
- stání ve sdíleném boxu1
- jídlo a pití po celý den
- fotografie/video
- dárek
BASIC SOLOBOX
8500 Kč
- 6 x 20 minut na okruhu
- stání v samostatném boxu1
- jídlo a pití po celý den
- fotografie/video
- dárek
VIP BOX
9000 Kč
- 6 x 20 minut na okruhu
- profesionální instruktor na interkomu (půjčení helmy s interkomem)
- stání ve sdíleném boxu1
- jídlo a pití po celý den
- fotografie/video
- dárek
VIP SOLOBOX
10 900 Kč
- 6 x 20 minut na okruhu
- instruktor na interkomu (půjčení helmy s interkomem)
- stání v samostatném boxu1
- jídlo a pití po celý den
- fotografie/video
- dárek
Zdroj: Autorský text