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Svět motorů pořádá další MotoDen! Zažijte slavnou trať na vlastní kůži, akce je pro každého jezdce

MotoDen 2025

MotoDen 2025 Zdroj: Pavel Novák

MotoDen 2025
MotoDen 2025
MotoDen 2025
MotoDen 2025
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Jan Mička
Jan Mička
Diskuze (2)

Chcete si opravdu užít svůj stroj a zjistit, co ve vás i v něm doopravdy vězí? Jistotu a dokonalou stopu získáte až na závodní trati.

Svět motorů vás zve na další MotoDen, který proběhne už 1. října 2026 na Autodromu v Mostě. Nečekejte žádné křečovité závodění o vteřiny, ale den naplněný vůní benzinu, horkého asfaltu a především čistou radostí z jízdy.

Pod vedením zkušených instruktorů z Hefty74 vás čeká celkem 120 minut čistého času na trati, doplněných o poctivou teoretickou přípravu. Získáte rady a návyky, které z vás udělají jistějšího jezdce na okruhu i v běžném provozu. Ať už brousíte stupačky roky, nebo vás čeká okruhová premiéra, program je sestaven pro každou úroveň.

V rámci účastnických balíčků si můžete vybrat nejen samotné ježdění, ale také celodenní občerstvení a profesionální fotografie, které vám tyto momenty připomenou.

Přijďte s námi oslavit vášeň ke dvěma kolům v bezpečném prostředí legendárního autodromu. Stačí chuť se posouvat a respekt k ostatním na trati – o vše ostatní se postaráme.

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MotoDen Světa motorů: Podrobné informace

Autodrom Most, 1. 10. 2026

  • 8:00 – příchod, briefing
  • 9:00 – první jízda na okruhu
  • 13:00-14:00 – pauza, výuka teorie
  • 17:40 – poslední jízda na okruhu
  • 18:00 – ukončení akce

Profesionální tým instruktorů motoškoly Hefty74

  • Petr Holanec
  • Karel Chupa Brandtner
  • Miro Laki Sloboda a další

Balíčky

BASIC

5000 Kč

  • 6 x 20 minut na okruhu
  • stání mimo boxy
  • jídlo a pití po celý den
  • fotografie/video
  • dárek

BASIC BOX

5600 Kč

  • 6 x 20 minut na okruhu
  • stání ve sdíleném boxu1
  • jídlo a pití po celý den
  • fotografie/video
  • dárek

BASIC SOLOBOX

8500 Kč

  • 6 x 20 minut na okruhu
  • stání v samostatném boxu1
  • jídlo a pití po celý den
  • fotografie/video
  • dárek

VIP BOX

9000 Kč

  • 6 x 20 minut na okruhu
  • profesionální instruktor na interkomu (půjčení helmy s interkomem)
  • stání ve sdíleném boxu1
  • jídlo a pití po celý den
  • fotografie/video
  • dárek

VIP SOLOBOX

10 900 Kč

  • 6 x 20 minut na okruhu
  • instruktor na interkomu (půjčení helmy s interkomem)
  • stání v samostatném boxu1
  • jídlo a pití po celý den
  • fotografie/video
  • dárek

Zdroj: Autorský text

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