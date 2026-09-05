Svět motorů startuje kampaň Nevypínej, nebuď *****! Jak pomáhají současné asistenční systémy?
V čem pomáhají asistenční systémy a proč musíme i při jízdě s nimi stále dávat pozor? Odpovědi na tyto otázky budeme hledat v naší nové bezpečnostní kampani zaměřené právě na asistenty.
Sedíte za volantem, řídíte a spolujezdec vám najednou řekne: „Jsi unavený, dej si pauzu.“ Možná má pravdu a třeba vám a taky sobě zachrání takovou poznámkou život. Ale třeba se mýlí. Jen vypadáte unaveně, ale přitom se pouze soustředíte na zamýšlený předjížděcí manévr. Jenže spolujezdec nepřestává a začne vám něco říkat každou chvíli. „Jedeš rychle, tady byla padesátka.“ Za chvíli to zopakuje a vy mu musíte vysvětlit, že se mýlí, protože to omezení rychlosti skončilo na křižovatce.
Jenže spolujezdec si stejně nedá pokoj a krom toho, že vám do všeho mluví, tak občas sáhne i po volantu. To asi není moc příjemné, i když někdy taková nevyžádaná rada či nevyžádaný zásah můžou odvrátit nehodu. Musí ale přijít ve správný čas.
V nových autech máme už řadu takovýchto „spolujezdců“ nainstalovaných. Nejsou to lidé z masa a kostí, ale různé asistenční systémy. A stejně jako spolujezdec, který kecá moc často a mýlí se, otravuje, tak ten, který zasáhne, když fakt hrozí průšvih, je k nezaplacení.
Právě tento týden startujeme novou kampaň, kde budeme vysvětlovat, jak jednotlivé systémy fungují a kde jsou jejich limity. Po následujících deset týdnů budou vycházet články o jednotlivých systémech včetně názorných videí.
Přísně tajné
Jako novináři se podíváme na řadu zajímavých míst. Ale jsou i taková, kde nás naopak nevidí rádi. Třeba v různých továrnách či vývojových střediscích, kde chystají nejmodernější technologie. Často se snaží držet pod pokličkou, co dělají, a hlavně jak to dělají. Světu motorů se podařilo domluvit s firmou Valeo a podívat se, jak se vyvíjejí jednotlivé asistenční systémy, a především se dozvědět, jak fungují.
Tak jako klíče a zámky pro různé automobilky dodává pár firem a nějaké jiné vyrábí zas třeba světla, existuje i pár společností zaměřených na asistenty. Řada asistentů (ale též těch zámků nebo světel) napříč světovými značkami pochází z České republiky. Nejde jen o výrobu, ale i o výzkum. Ten probíhá v případě společnosti Valeo v pražské Hostivaři a pak na polygonu v Milovicích, tedy na ploše bývalého vojenského letiště.