Světové auto roku 2026 může být z Koreje, Japonska i Německa
Trojice finalistů Světového auta roku 2026 má jednoho evropského a dva východoasijské členy. Ve všech kategoriích dominují finalistům elektromobily.
Anket vyhlašujících nejlepší auto pro daný rok je několik. V Česku samozřejmě budí největší pozornost naše domácí anketa, kterou letos vyhrála Škoda Elroq, a zajímavá je také evropská anketa – tu vyhrál Mercedes-Benz CLA a elroq skončil druhý – kde má naše země jednoho porotce, šéfredaktora magazínu Automobil.
Celosvětová anketa se jmenuje jednoduše World Car of the Year a Česko v ní porotce nemá, Evropa je však zastoupena šestadvaceti členy z celkových 98. Porotci se volí pro každý ročník nově a pro letošek poslali do finále tři auta, každé z jiné země.
Světovým autem roku se může stát BMW iX3, Hyundai Palisade nebo nový Nissan Leaf. Jen jedno z těchto aut není elektrické – palisade se prodává v USA s 2,5l čtyřválcem nebo 3,5l šestiválcem.
Elektromobily tvoří většinu i v ostatních kategoriích ankety. Dokonce se dostaly i do trojice finalistů světového sportovního auta roku – zde se utkají BMW M2 CS, hybridní Chevrolet Corvette E-Ray a elektrické Hyundai Ioniq 6 N.
Kategorie nejlepšího elektromobilu je tedy skoro zbytečná. Finalisty tu jsou BMW iX3, Mercedes-Benz CLA a Nissan Leaf. Světově nejlepší luxusní auto také může být jen elektrické – finalisté jsou Cadillac Vistiq, Lucid Gravity a Volvo ES90.
Plná elektromobilů je také kategorie pro světově nejlepší automobilový design, kde se utkají Kia PV5, Mazda 6e a Volvo ES90. Spalovací motor se dostal už jen do světového městského auta roku, kde se čínský Baojun Yep Plus (v USA prodávaný jako Chevrolet Spark EUV) postaví supermini Firefly čínské značky Nio a třetímu ryze spalovacímu modelu v celé anketě, indickému malému SUV Hyundai Venue.
Vítěze světového auta roku vyhlásí porotci na newyorském autosalonu. Ten se bude letos konat na začátku dubna a vyhlášení ankety proběhne konkrétně na apríla, 1. dubna.
Zdroj: WCOTY | foto: archiv | video: BMW