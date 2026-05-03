Světové městské auto roku 2026 míří do Česka. Prohlédli jsme si ho v Pekingu
Vůz prostě nazvaný Firefly má čtyři metry na délku a v Norsku se prodává v přepočtu za půl milionu korun. Automobilka už loni ohlásila jeho vstup do Česka, tak jsme ho prozkoumali na pekingském autosalonu.
Letošní pekingský autosalon přinesl řadu premiér a některé z nich byly důležité i pro Evropu. Do tohoto ranku se řadí i stánek značky Firefly – až na to, že to nebyla premiéra, ta pro produkční verzi proběhla loni na autosalonu v Šanghaji. Navzdory tomu byl malému elektromobilu značky, která patří pod automobilku Nio, věnován obří stánek.
V Evropě se už prodává – od léta 2025 v Nizozemsku a Norsku. Jak dobře? Řekněme to takto – v prosinci 2025 norské prodeje zaznamenaly ohromný nárůst, prodalo se tam 46 kusů. Ano, čtyřicet šest. Přesto tohle v Česku v podstatě neznámé auto získalo ocenění Světového městského auta roku 2026, takže jsem ho na autosalonu prozkoumal.
Je to elektrické auto vyvíjené a vyráběné s důrazem na nízkou cenu; v Norsku se prodává za cenu od 232 tisíc norských korun, tedy 518 tisíc korun českých. Za to dostanete čtvery dveře s výklopnými klikami a ještě celkem slušný zavazadelník, a to nejen vzadu (335 l), ale i pod přední kapotou (92 l). Firefly je totiž, jakkoliv jde o pouze čtyřmetrové autíčko s rozvorem 2,6 metru, zadokolkou.
Zvenčí samozřejmě zaujme zejména svým osvětlením, orientovaným do trojic kruhů v každém rohu vozu. Kdo úplně nehoví pavoukům či hmyzí říši, pro něj asi firefly nebude, v každém případě, je to v podstatě jediný skutečně výrazný vizuální prvek exteriéru.
Prostornost v kabině není navzdory skromným rozměrům vůbec špatná. Vpředu jejímu dojmu samozřejmě přidává absence středové konzole či tunelu. Jsem si jist, že by mě to začalo rychle štvát při řízení, neboť by mi pravá noha padala doprava.
Po stránce ovládání je tu fyzické jen to nejnutnější, stěrače se ovládají na levé páčce spolu s blinkry, pravá je voličem převodovky. Kromě tlačítek na volantu tu jinak k ovládání všeho slouží centrální displej, jak je u čínských aut běžné. Cením však chlazenou bezdrátovou nabíječku mobilu v konzoli mezi sedačkami.
Objektivem jsem se zaměřil na verzi interiéru „Plum“, tedy „ Švestka“ podle fialové barvy. Kromě ní lze mít zelenou, béžovou nebo černou – a ve všech případech je barevná i palubní deska či výplně dveří. Takhle důkladné zbarvení interiéru se dnes nevidí ani u násobně dražších aut, bohužel.
Kde tedy vývojáři ušetřili? Na první pohled jsou vidět drobné nedokonalosti v dílenském zpracování, ale není jich zas tolik. Nevnímám ani přílišný chemický zápach v interiéru, s nímž měla některá čínská auta v nedávné minulosti problém.
Bohužel, na autosalonu jsme se pochopitelně nemohli svézt. Firefly si však letos naplánovalo expanzi v rámci Evropy a cíl prodat 100 tisíc aut. Součástí expanze však má být i Česká republika, takže je dost možné, že se během pár měsíců budeme mít možnost svézt.
Zdroj: Autorský text | foto: Marek Bednář/Auto.cz