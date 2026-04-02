Světovým Autem roku 2026 je BMW iX3. Elektromobil vyhrál i mezi sporťáky
Elektrická auta dominují anketám o nejlepší auto roku v Česku, Evropě i ve světě. V anketě World Car Awards zvítězily elektromobily úplně ve všech vyhlašovaných kategoriích.
Elektromobily letos dominují anketám vyhlašujícím nejlepší auto roku. Evropským Autem roku je Mercedes-Benz CLA, v Česku je to Škoda Elroq a i anketu World Car of the Year, vyhlašovanou každý rok na newyorském autosalonu, ovládl elektromobil. Titul získalo BMW iX3. Vítězství získalo i v kategorii elektrických aut.
„Máme velkou radost z tohoto vynikajícího výsledku modelu BMW iX3, který je prvním sériově vyráběným vozem generace Neue Klasse,“ uvedl Mike Reichelt, vedoucí divize Neue Klasse u BMW. „V příštím roce dorazí 40 nových nebo modernizovaných modelů, takže z inovací generace Neue Klasse bude těžit celé naše produktové portfolio,“ doplnil něco z budoucnosti značky.
BMW iX3 porazilo v soutěži o hlavní titul hyundaie Palisade a Ioniq 9, Nissan Leaf, Audi Q5, BYD Seal 6 DM-i, kie EV4 a EV5, Mercedes-Benz CLA – ten se nedostal ani do nejlepší trojky, navzdory tomu, že v Evropě získal cenu nejvyšší – a Toyotu RAV4.
Anketa má, jak je běžné, několik podkategorií. Úplně ve všech letos zvítězily elektromobily. Světové luxusní auto roku 2026 je Lucid Gravity, Světové sportovní auto je Hyundai Ioniq 6 N – porazilo BMW M2 CS a Chevrolet Corvette E-Ray, které se dostaly do nejlepší trojky sporťáků –, Světové městské auto je Firefly a cenu za design získala Mazda 6e.
Vozidla způsobilá pro ocenění Světové Auto roku (World Car of the Year) musí být vyráběna v objemu minimálně 10 tisíc kusů ročně, jejich cena na jejich primárních trzích se musí pohybovat pod úrovní luxusních vozů a musí být v prodeji alespoň ve dvou hlavních částech světa, kterými v tomto případě jsou Evropa, Indie, Japonsko, Korea, Čína, Latinská Amerika a USA a zároveň na nejméně dvou různých kontinentech.
Pro letošní ročník musela auta splnit dané podmínky v období od 1. ledna 2025 do 30. března 2026. Celkem jich bylo 58 včetně jedné škodovky – superbu – a řady čínských modelů.
