Svezte se newyorským taxíkem Ford Crown Victoria. V Praze!
K americkému městu New York patří nejen mrakodrapy na Manhattanu nebo známý Central Park, ale také typické označování ulic číslicí ve spojení se slovem Avenue nebo Street podle zeměpisné světové strany. A rovněž vozidla newyorské taxislužby se svým typickým žlutým nátěrem.
Dnes se po New Yorku prohánějí Toyoty Prius a Camry, občas ale narazíte i na tradiční americký Ford Crown Victoria, který ulicím New Yorku ještě před několika lety dominoval.
Na tenhle tradiční newyorský taxík ale můžete natrefit také v ulicích Prahy. Do našeho hlavního města jej přivezla známá sázková kancelář Fortuna v rámci kampaně k právě probíhajícímu mistrovství světa ve fotbale, které se koná v Americe. Pokud jste fanoušci fotbalu a budete-li mít štěstí, můžete se v pražském newyorském taxíku svézt.
Konkrétní vozidlo pochází z roku 2008 a jedná se o Crown Victoria LWB, což znamená Long Wheelbase, neboli vozidlo s prodlouženým rozvorem. Díky tomu je v kabině ve druhé řadě sedadel v podélném směru asi o 150 mm více místa než ve výchozí krátké verzi. Samotné auto je dlouhé přes 5,5 metru, což je více než kolik měří na délku prodloužené verze nejvyšších modelových řad prémiových německých značek Mercedes-Benz (třída S), BMW (řada 7) a Audi (A8). Kabina pojme až šest cestujících včetně řidiče. Vpředu tak mohou vedle řidiče sedět ještě dva pasažéři, ten prostřední na sklopném sedadle, které je v místě jinak středového tunelu.
Crown Victoria je zástupcem staré školy. Jeho karoserie ještě spočívá na obvodovém rámu, podobně jako u pravých offroadů. Tahle koncepce byla americkými výrobci aut dlouhou dobu uplatňována. A sice z důvodu odolnosti a celkové robustnosti. Ta se týká také motoru, kterým je vidlicový osmiválec o objemu 4,6 litru, ale výkonu pouhých 220 koní (162 kW). Spojen je se čtyřstupňovou samočinnou převodovkou, která řadí hebce a pomalu. Auto se sice umí rozjet na 200 km/h, ale to je spíš teoretický údaj. Tak rychle se s těmito auty nejezdí. Spotřeba paliva se pohybuje mezi 13 až 15 litry na 100 km.
Auto koupil Ladislav Laki před více než deseti lety. „Původně jsem chtěl Cadillac kabriolet ze sedmdesátých let, ale narazili jsme na tento taxík s extrémně nízkým nájezdem,“ popisuje.
Nájezd kolem 80.000 km je u těchto vozů skutečně rarita. Většina těchto taxíků v USA najede stovky tisíc kilometrů. Najít exemplář s tak malým nájezdem je proto mimořádně vzácné. Běžně mívají najeto i vyšší stovky tisíc kilometrů, které však zvládají bez větších technických problémů. Mechanika těchto vozidel je skutečně velmi robustní a trvanlivá.
Zbývá dodat, že Fortuna vůz nasadila v rámci kampaně k mistrovství světa. Během šampionátu bude vozit fanoušky, kteří se mohou stylově svézt a alespoň na chvíli zažít atmosféru amerických ulic i velkého fotbalu na vlastní kůži. V matičce stověžaté…
Zdroj: tisková zpráva Fortuna, Wikipedie