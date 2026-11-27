Svítící maska Bentley Torcal pod lupou: 76 ručně sestavených prvků a 260 tisíc otvorů
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Elektrický Bentley Torcal masku k chlazení motoru nepotřebuje, přesto ji má propracovanější než kterýkoli předchůdce. Automobilka nyní popsala, jak vzniká její světelný efekt. Funkčně ještě zajímavější jsou nové světlomety s pixelovými projektory.
Už při zářijové premiéře v Londýně patřila příď prvního sériového elektromobilu Bentley k jeho nejvýraznějším prvkům. Torcal si ponechává rozměrnou vzpřímenou masku značky, přestože za ní už nestojí chladič spalovacího motoru.
Její kosočtvercový vzor má praktický původ. Ve dvacátých letech chránilo drátěné pletivo s takto tvarovanými oky vysoké chladiče před kamínky z cesty. Z ochranného prvku se postupně stal poznávací znak značky. Pro torcal se automobilka inspirovala také maskou modelu Bentley Continental T z druhé poloviny devadesátých let.
Čelní plochu masky tvoří 76 trojrozměrných kosočtverečných prvků, které připomínají broušený krystal. Z jakého materiálu jsou, Bentley neuvádí. Prvky se liší velikostí, mají složitou geometrii a sestavují se ručně. Celou kompozici kryje jediný průhledný kryt ze stejně odolných materiálů a se stejnými povrchovými úpravami, jaké automobilka používá u světlometů. Kromě základního provedení nabídne i variantu Bright Pack s metalickými kryty kosočtverců.
Méně nápadná, ale technicky pozoruhodnější je kovová obruba masky. Laserem je v ní vytvořeno přes 260 tisíc mikroskopických otvorů a pod povrchem je ukryto 202 diod. Na jednu tak v průměru připadá zhruba 1300 otvorů. Zhasnutý rám působí jako souvislá kovová plocha. Po rozsvícení světlo prostupuje otvory ven, aniž by samotné diody byly na první pohled vidět.
Efektní řešení ovšem musí obstát i v běžném provozu. Maska proto prochází zkouškami odolnosti proti oděru a nárazům štěrku. Čirost průhledného krytu má navíc hlídat aktivní systém řízení kondenzace. Jak přesně funguje, Bentley nepopisuje.
Maska pro efekt, světlomety pro výhled
Zatímco maska slouží hlavně vzhledu, nové světlomety přinášejí skutečný přínos pro noční jízdu. Každý obsahuje čtyři moduly: dva nad sebou umístěné projektory Micro LED, každý s 16 tisíci pixely, a dvojici klasických modulů pro potkávací a dálková světla. Horní projektor rozprostírá světlo do úhlu čtyřicet stupňů. Osvětluje tak i okraje zorného pole a pomáhá v zatáčkách. Spodní pracuje s užším, dvacetistupňovým kuželem a světlo soustřeďuje.
Rozdíl oproti běžným maticovým světlometům je řádový. Například dřívější LED světlomety Porsche pracovaly s 84 samostatně řízenými segmenty na jednotku. Podobné uspořádání se dvěma čipy po zhruba šestnácti tisících pixelech přitom Porsche nabízí pod názvem HD Matrix. Torcal s elektrickým Porsche Cayenne sdílí platformu, dodavatele světlometů však Bentley nejmenuje.
Zdroj: Bentley