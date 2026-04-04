Svolávací akce Stellantis kvůli riziku požáru je i v Česku. Kterých aut se týká?
Stellantis svolává do servisů vybrané modely všech značek poháněné mild-hybridním agregátem 1.2 Hybrid. V extrému může dojít až ke vzplanutí motorového prostoru.
V zatím poslední zveřejněné svolávací akci skupiny Stellantis uvízlo celosvětově více než 700.000 vozů vybraných modelů všech koncernových značek. Společným jmenovatelem je známý pohon 1.2 Hybrid, někde označovaný jako Hybrid 145. Jedná se o mild-hybridní pohon, jehož zvláštností je trakční motor umístěný v převodovce.
Tedy koncept blízký spíše plnohodnotným hybridům, ovšem v tomhle případě pracující s napětím pouhých 48 voltů. Součástí mild-hybridu je ale ještě druhý elektrický stroj, a sice startér-generátor propojený se spalovacím motorem plochým řemenem.
A právě se startérem-generátorem se pojí popisovaná svolávačka. „Dotčená vozidla mohla být smontovaná tak, že vznikl dotyk nebo zmenšená vůle (menší než 10 mm) mezi potrubím benzínového filtru pevných částic benzínu a krytkou pólu 48 V startér-generátoru. Za mokra hrozí, že zmíněná příliš malá vůle, respektive v extrému i případný kontakt mezi těmito díly může vést k průniku vody a tím způsobit elektrický oblouk, při němž dochází k nárůstu teploty. V nejhorším případě to může způsobit riziko požáru v motorovém prostoru,“ odpověděla nám na dotaz ohledně svolávací akce Radka Matthey z tiskového oddělení společnosti P Automobil Import s.r.o., dovozce vozů skupiny Stellantis.
„Svolávací akci jsme spustili v březnu a intenzivně na ní pracujeme. Řešením je výměna krytky pólu startér-generátoru 48 V,“ dodala Radka Matthey.
Dle jejího vyjádření se akce v Česku týká 780 vozů Peugeot modelů 208 a 2008, z nichž již 135 bylo svoláno. U značky Citroën se akce vztahuje na 184 vozidel, z nichž svoláno bylo 15. Akce se však týká i dalších značek skupiny Stellantis, přičemž dohromady (tedy včetně modelů Peugeotu a Citroënu) se jedná o jednotky tisíc kusů. Kterých modelů konkrétně, uvádíme v přiložené tabulce. Oprava by neměla trvat déle než přibližně půl hodiny.
|Značka skupiny Stellantis
|Model dotčený svolávací akcí
|Alfa Romeo
|Junior
|Citrooën
|C3, C3 Aircross, C4, C4 X
|DS
|DS 3 Crossback
|Fiat
|600, Grande Panda
|Jeep
|Avenger
|Peugeot
|208, 2008
|Opel
|Corsa, Frontera, Mokka
Zdroj: Auto Express, tiskové oddělení P Automobil Import s.r.o.
