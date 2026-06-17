Svolávačky se nevyhnou nikomu. Do servisu musí Aston Martin Valkyrie, má problém s brzdami
Ani ty nejexkluzivnější stroje planety nejsou imunní vůči technickým selháním. Aston Martin nyní musí povolat zpět do servisů sedm kusů svého hypersportu Valkyrie, u kterých byla odhalena vážná výrobní závada brzdového systému. Problém může za určitých podmínek vést až k požáru vozu.
Aston Martin Valkyrie je právem považován za vrchol britského inženýrství. Přesto i tyto sofistikované stroje mohou mít své slabiny. Aktuální svolávací akce se zaměřuje na sedm exemplářů vyrobených v roce 2024, které jsou vybaveny specifickým okruhovým paketem. Právě u nich bylo zjištěno, že za určitých jízdních stylů může dojít k selhání těsnění brzdového systému.
Pokud zmíněné těsnění povolí, kapalina se po stisku pedálu nevrací správně do nádržky, čímž uvězní tlak v systému a brzdy zůstanou trvale přibržděné. Následky jsou nasnadě: brzdové destičky neustále dřou o kotouče, což vede k extrémnímu nárůstu teploty. Zejména při ostrém tempu na závodním okruhu, pro které je tato verze určena, se může brzdová soustava tak nebezpečně rozpálit, že hrozí vznícení celého vozu.
Automobilka na problém přišla již v únoru loňského roku a proces nápravy byl zahájen okamžitě. Návrh nového komponentu byl hotov během března 2025 a jeho sériová výroba se rozběhla v září. Oficiální svolávací kampaň však odstartovala až v květnu letošního roku.
Aston Martin nyní vyzývá majitele dotčených vozů k návštěvě autorizovaného servisu. Samotný zákrok, který spočívá v náhradě stávajícího hlavního brzdového válce novým, optimalizovaným dílem pro plnou kompatibilitu s elektronickými asistenty, zabere technikům zhruba pět hodin.
Již dříve musel Aston Martin řešit jinou masivní svolávací akci, která zasáhla celkem 137 vozů verzí Coupe a Spider vyrobených mezi červnem 2020 a prosincem 2024. Tehdy byla na vině banální, ale nebezpečná chyba: příliš dlouhé šrouby na desce pojistkové skříňky. Ty mohly poškodit kabelový svazek, vyřadit z provozu posilovač řízení, světla či kompletní napájení vozidla, v horším případě způsobit přehřátí skříňky a požár.
Fascinace kolem Aston Martinu Valkyrie pramení z faktu, že jde v podstatě o monopost F1 s registrační značkou, což s sebou nese extrémní konstrukční nároky. Za radikální aerodynamikou vozu stojí legendární designér Adrian Newey a jeho srdcem je atmosférický 6,5litrový dvanáctiválec Cosworth, který dokáže točit neuvěřitelných 11.100 otáček za minutu. Produkce silniční verze je omezena na nižší stovky kusů s cenovkou startující v přepočtu kolem 80 milionů korun.
Zdroje: Automarket, Automotive News, Carscoops, Motor1, NHTSA, Rapex, Svolávačky.cz