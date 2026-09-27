Systém hlídání mrtvého úhlu známe všichni. Ale věděli jste, jak funguje?
- Upíra prý není možné vidět v zrcadle či zrcátku. Upírem jsme občas všichni.
- A není v tom žádná magie, jen se schováme do mrtvého úhlu. I to zní trochu strašidelně, že.
První stodvacítky měly zrcátka pouze vlevo. Nicméně v průběhu let se v rámci snahy zvyšovat bezpečnost prodávaných aut začalo montovat i zrcátko vpravo. Povinnost osazovat vozidlo zrcátky na obou stranách platí ale pro auta nově uvedená do provozu v ČR teprve až od roku 1996. Jenže ani dvě či vlastně tři zrcátka, když počítáme i to vnitřní, nezaručí, že řidič vidí všechno, tedy všechny účastníky silničního provozu, které má za sebou. Kdybychom byli magazín o záhadách a duchařině, můžeme rozjet sáhodlouhé úvahy o tom, že po silnicích jezdí upíři. Ti totiž nejsou vidět v zrcadle.
Jenže ono jde o to, že se prostě jen schovají do mrtvého úhlu, tedy na místo, kam není vidět v žádném ze tří zrcátek.
Pokud neuvidíte motorkáře v mrtvém úhlu a začnete předjíždět, může to bohužel skončit tím, že mrtvý bude nejen úhel, ale i motorkář. Vcelku logicky je potřeba mrtvý úhel co nejvíc zmenšit, nebo úplně odstranit.
V devadesátých letech jste si možná do zpětného zrcátka lepili ještě jedno malé, takové hodně vypouklé, které mělo umožňovat vidět lépe i auta či motorky v mrtvém úhlu. Jedničková fabia dokonce toto přídavné zrcátečko integrovala do sériově vyráběného zrcátka. Vznikla tak estetická kuriozita, kdy levé zrcátko bylo větší než pravé.
Ultrazvuk a radar
Tvar a velikost zrcátek můžou výrazně zmenšit mrtvý úhel. Ale protože auto nemá karoserii ze skla, tak se vždy někdo může na chvíli schovat a stát se neviditelným. Na pomoc je tak třeba vzít sofistikovanější řešení než jen optiku. Je třeba zkusit nějaká čidla a senzory, ideálně radary, ultrazvuk nebo něco takového.
Teď budeme trochu předbíhat. V dalším díle nás čekají parkovací senzory. Ty pracují s ultrazvukem, nejsou založené na radarové technologii, protože ta má problém vidět to, co se nehýbe. Z toho nám ale logicky vychází, že když se na motorce budeme držet v mrtvém úhlu auta a pojedeme stejnou rychlostí jako auto, radar nás nemůže vidět. Z pohledu auta se totiž nehýbeme, ve vztažné soustavě automobil a motorka je rychlost obou těles vůči sobě 0 km/h.
Tato naše úvaha je sice správná, jak ale dodává vedoucí inovačního týmu společnosti Valeo Tomáš Nouza, detekce mrtvého úhlu stejně bude fungovat. „My vidíme pohybující se silnici nebo trávu. Vás na motorce nevidíme. Jenže my odečteme rychlost auta. V tu chvíli stojí silnice, stojí tráva a vy se pro nás hýbete,“ vysvětluje Nouza. Je to už trochu složitější fyzika, ale jde o jednoduchý trik, jak si poradit s vozidly jedoucími stejnou rychlostí.
Ne všechny automobilky se spoléhají na radary, některé volí i ultrazvuk. Ten má ale omezený dosah, lidově řečeno nevidí tak daleko. Takže se hodí spíš na parkovací senzory. A Volvo před lety založilo detekci vozidel v mrtvém úhlu na kamerách. Kamery, ultrazvuky, radary a případně lidary jsou technologie, se kterými se v seriálu o asistenčních systémech ještě setkáme.
Opravdu mrtvý úhel
Detekce vozidel v mrtvém úhlu funguje vcelku spolehlivě. Zatímco u některých asistentů máme problém s tím, že buď vyhlašují plané poplachy, nebo nám nepříjemně zasahují do řízení, hlídání mrtvého úhlu je bezproblémové. Většinou se jen rozsvítí kontrolka v zrcátku. Pokud řidič poctivě dodržuje to, co se naučil v autoškole, tedy že se má vždy před předjížděním nebo změnou pruhu podívat do zrcátka, funguje hlídání mrtvého úhlu bez problémů.
Ale není tomu tak vždy. Ať už jde o radar nebo ultrazvuk, tak senzory nevidí přes překážky. Takže varování před vozem v mrtvém úhlu se nedočkáte, pokud jedete s vozíkem nebo karavanem. „Detekce mrtvého úhlu se vypne i v případě, že máte na kouli nosič na kola,“ varuje Tomáš Nouza z Valea. Spolehlivost varování snižuje taky špína. Když budou senzory zakryté blátem nebo sněhem, můžou fungovat hůř nebo se úplně vypnout. Což jste možná po průjezdu mokrým a blátivým terénem či při jízdě v zimě zažili. Většina aut na to, že některé systémy kvůli nečistotě na čidlech nefungují, upozorní.
Ale stejně jako u dalších asistentů platí, že za bezpečnost je odpovědný řidič. Takže i když máme hlídání mrtvého úhlu, pořád je lepší se podívat dvakrát do zrcátka než se stoprocentně spolehnout jen na techniku. Stejně jako u dalších asistenčních systémů i tady platí, že jde o pomocníka, který může pomoct, ale auto sám řídit nemůže.
Vitální třicátník
Hlídání mrtvého úhlu existuje už přes 30 let. První auto, které dostalo takový systém, byl Ford GT90 v roce 1995. Bohužel šlo jen o koncept, takže motoristé si tuto novinku koupit nemohli. V roce 2001 hlídání mrtvého úhlu představilo Volvo, ale také jen v konceptu. K řidičům se tato novinka dostala v roce 2003, a to díky modelu Volvo XC90.
Upíři a zrcadla
Legendy o tom, že upíři nejsou v zrcadle vidět, pochází z pověry, že nemají duši. A zrcadlo dokáže odrážet jen osobu, která má i duši. Tuto informaci rozšířil a zpopularizoval irský spisovatel Bram Stoker ve svém románu Drákula, který poprvé vyšel v roce 1897. Navíc se dřív zrcadla nevyráběla jen ze skla, ale i ze stříbra. A stříbro je považováno za posvátný kov, který nedokáže ukázat nečisté a temné síly.
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Zdroj: Svět motorů