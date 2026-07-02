Tachograf v dodávce od července: Kdy je nutný a kdy ne? A co hrozí za porušení pravidel?
Od 1. července 2026 platí nová povinnost vybavit tachografem i dodávky do 3,5 tuny, jezdí-li do zahraničí. Zkoumal jsem, za jakých podmínek ho mít musím a kdy můžu jet za hranice bez něj.
Mezinárodní přeprava zboží dodávkami do 3,5 tuny celkové hmotnosti ještě do konce června nepodléhala velkým omezením. Řidič mohl řídit, jak dlouho chtěl, dělat pauzy podle vlastní potřeby, nikoliv podle nějakého nařízení. Na druhou stranu, vedlo to k přetěžování řidičů dopravci a v důsledku jejich únavy i ke zvýšenému riziku nehod.
Evropská unie tedy zavedla od 1. července 2026 nové pravidlo – dodávky s celkovou hmotností od 2,5 do 3,5 tuny, které provozují mezinárodní přepravu nebo kabotáž, musí být povinně vybaveny tachografem stejně jako čtyřicetitunové kamiony. Jde tedy o inteligentní tachografy druhé generace (G2v2), jejichž instalace je otázkou desetitisíců korun.
Kromě toho musí jejich řidiči dodržovat stejné doby řízení a povinné pauzy, jako řidiči těžkých nákladních aut. Za nedodržení pravidel hrozí obrovské pokuty, sahající u dopravních úřadů až k 350 tisícům korun a při porušení zákoníku práce u řidičů až ke dvěma milionům korun.
Deklarovaným cílem tohoto evropského nařízení je samozřejmě zvýšení bezpečnosti a údajně také narovnání tržních podmínek. Ve výsledku to však omezuje a zpomaluje přepravu lehkými vozidly, takže dopravci budou muset zdražit a jak je známo, vyšší náklady vždy zaplatí koncový spotřebitel.
Co když pojedu soukromě?
Nové nařízení má ještě jedno úskalí. Ze zkušeností se můžeme domnívat, že pro policii třeba v Německu či Rakousku bude bílá dodávka se zahraniční registrační značkou prvním terčem „namátkové“ kontroly. Zajímalo mě tedy, co mají dělat ti, kteří takovými dodávkami do zahraničí jezdí, ale nové nařízení o potřebě tachografů se na ně nevztahuje.
Co jsem zjistil, se dozvíte ve videu. Ve zkratce, František Jemelka z ministerstva dopravy tvrdí, že to úřad musí prokázat, že jsem nesplnil povinnost mít tachograf, nikoliv naopak. Vladimír Kydlíček ze sdružení dopravců ČESMAD Bohemia naopak uvádí, že není špatný nápad mít s sebou pro jistotu nějaký papír, který by policistům řekl, že se na mě nařízení nevztahuje.
Zdroj: Autorský text | foto: David Rajdl, Jakub Šuplata, Jiří Pražák | video: Svět motorů