Tachografy povinně v dodávkách od července! Pozor na lhůty a pokuty
Od 1. července 2026 se povinnost instalace a správy digitálních tachografů rozšiřuje i na lehká užitková vozidla nad 2,5 tuny v mezinárodní dopravě. Pro tisíce provozovatelů dodávek to znamená nutnost zavést přesný systém stahování a archivace dat, který se dosud týkal jen kamionové dopravy.
Silniční doprava v Evropské unii stojí na prahu jedné z největších administrativních změn posledních let. Datum 1. července 2026 je zlomovým bodem pro všechny majitele dodávek s celkovou hmotností od 2,5 do 3,5 tuny, kteří podnikají za hranicemi ČR.
Změna vyplývající z nařízení č. 581/2010 má mířit na zvýšení bezpečnosti a narovnání podmínek na trhu. Pokud provozujete dodávky v režimu mezinárodní dopravy nebo kabotáže (přeprava osob nebo zboží mezi dvěma místy v rámci jednoho státu, kterou provádí zahraniční dopravce), musíte se připravit na to, že vaše vozidla budou muset být vybavena inteligentním tachografem druhé generace (G2v2).
Tato technika s sebou nese přísné administrativní nároky, jejichž zanedbání se trestá sankcemi až do výše 350.000 Kč u dopravních úřadů, a v případě porušení zákoníku práce u řidičů dokonce až dvěma miliony korun.
Klíčové lhůty, které nesmíte minout
Základním pilířem správy dat jsou dva časové údaje: 28 a 90 dní. Tyto lhůty vycházejí mj. z omezené kapacity paměti čipů, které po naplnění začnou staré záznamy automaticky přemazávat těmi novými.
Lhůta 28 dní (Karta řidiče): Osobní čipová karta řidiče má malou paměť. Data o jeho jízdě, přestávkách a odpočinku z ní musíte vyčíst do počítače nejpozději každých 28 kalendářních dnů. Pokud to nestihnete, nejstarší dny nenávratně zmizí a v evidenci vznikne „díra“, kterou úřady tvrdě trestají.
Lhůta 90 dní (Tachograf ve vozidle): Samotný přístroj v palubní desce auta má paměť větší, proto u něj legislativa dovoluje delší interval. Data z vozidla musíte stáhnout nejpozději každých 90 kalendářních dnů.
Pouhé „stažení a uložení“ souboru do počítače nestačí. Legislativa vyžaduje, aby dopravce data pravidelně vyhodnocoval a řešil případné přestupky řidičů. Bez specializovaného softwaru, který dokáže data interpretovat, nemá firma přehled o dodržování povinných přestávek a dob odpočinku, což je při kontrole zásadní přitěžující okolnost.
Metody stahování dat v praxi
Výběr technického řešení závisí na charakteru provozu a velikosti vozového parku. V zásadě lze stahování rozdělit do tří kategorií:
Manuální stahování: Provádí se pomocí přenosných stahovacích klíčů, které se fyzicky připojí k tachografu ve vozidle. Je to řešení vhodné pro menší firmy, kde se auta vracejí na základnu. Vyžaduje však disciplínu a přítomnost pověřené osoby u každého vozu.
Dálkové (automatické) stahování: Efektivnější metoda. Jednotka ve voze odesílá data přes GSM síť přímo do firemního softwaru. Odpadá nutnost přistavovat vozidlo do servisu či na základnu, což u mezinárodní dopravy šetří tisíce korun za pohonné hmoty a prostoje. Aktuálně jde např. o přístroj Download Box Remote G2v2.
Samoobslužné stanice: Ideální pro terminály a depa. Řidič při příchodu z jízdy sám vloží kartu do terminálu na zdi, který data bezpečně odešle na server.
Role podnikové karty a autorizace
K jakémukoliv legálnímu stažení dat z paměti tachografu je nezbytná karta podniku. Tu vydává Ministerstvo dopravy a slouží jako klíč, který odemkne přístup k datům konkrétního dopravce. V případě dálkového stahování musí být tato karta načtena v PC čtečce v kanceláři, aby mohl proběhnout proces autorizace na dálku.
Při nákupu veškerého vybavení je hlavní ověřit kompatibilitu se zmiňovaným standardem G2v2. Starší čtečky a klíče nemusí s novými chytrými tachografy korektně komunikovat. Doporučuje se také investovat do doplňků, které zvyšují stabilitu systému – od kvalitních propojovacích kabelů po ochranná pouzdra pro ruční techniku.
Je rozumné provést audit stávajícího vybavení a zvážit přechod na automatizované systémy, které eliminují lidskou chybu. Mnohé firmy navíc nabízejí rozšířené záruky s okamžitou výměnou kus za kus, což je v oboru s takto přísnými sankcemi nejlepší forma pojištění.
Zdroje: MDČR, Nařízení (ES) č. 561/2006, Nařízení Komise (EU) č. 581/2010, Truck Data Technology s.r.o.