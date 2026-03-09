Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Tady byl svět ještě v pořádku! Prohlédněte si hostesky na Motosalonu 2026

Motosalon Brno 2026
Motosalon Brno 2026
Motosalon Brno 2026
Motosalon Brno 2026
31 Fotogalerie
Miroslav Kurel
Diskuze (1)

Nebyla by to motorkářská slavnost, kdyby krásnou techniku nedoplnily ještě krásnější ženy. 

Na rozdíl od současných automobilových výstav, na výstavě Motosalon 2026 v Brně byl svět ještě v pořádku a byla možnost obdivovat i krásu žen. Pro ty, kterým tento adrenalin přišel málo, byla připravena i kaskadérská show

Myšleno bylo i na dámy, které mohou využít novinky pro letošní rok a tou je Ladies zone s workshopy a to nejen pro začátečnice. Součástí celého programu pak jsou různé besedy a rozhovory se slavnými motorkáři. Během celé akce je součástí i Burger Street Festival.

Motosalon je jedinečnou příležitostí, jak strávit celý den v prostředí silných strojů, krásných žen a nasát trochu té atmosféry z motorkářského světa.

Video placeholder
Jawa představila na Motosalonu v Brně dvě novinky (březen 2026). • Hynek Zdeněk

 

Vstoupit do diskuze (1)

Doporučeno

Články z jiných titulů