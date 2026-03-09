Tady byl svět ještě v pořádku! Prohlédněte si hostesky na Motosalonu 2026
Nebyla by to motorkářská slavnost, kdyby krásnou techniku nedoplnily ještě krásnější ženy.
Na rozdíl od současných automobilových výstav, na výstavě Motosalon 2026 v Brně byl svět ještě v pořádku a byla možnost obdivovat i krásu žen. Pro ty, kterým tento adrenalin přišel málo, byla připravena i kaskadérská show
Myšleno bylo i na dámy, které mohou využít novinky pro letošní rok a tou je Ladies zone s workshopy a to nejen pro začátečnice. Součástí celého programu pak jsou různé besedy a rozhovory se slavnými motorkáři. Během celé akce je součástí i Burger Street Festival.
Motosalon je jedinečnou příležitostí, jak strávit celý den v prostředí silných strojů, krásných žen a nasát trochu té atmosféry z motorkářského světa.
Jawa představila na Motosalonu v Brně dvě novinky (březen 2026). • Hynek Zdeněk