Tady je nová Škoda Peaq! Známe definitivní podobu týden před premiérou
Nová elektrická vlajková loď, masivní SUV s názvem Škoda Peaq, se světu oficiálně představí až příští týden. My vám ji ale ukážeme už teď. Vzali jsme oficiální záběry z aerodynamického tunelu, jednoduše vytáhli jas a kontrast na maximum a následně za pomocí umělé inteligence vyčistili obraz. Tady je výsledek.
Bylo veřejným tajemstvím, že se novinka bude držet designového jazyka Modern Solid, který předznamenal futuristický koncept Vision 7S. A naše odhalení to potvrzuje. Peaq je mohutné auto s čistými plochami a minimálními spárami.
Na první pohled zaujmou zapuštěné, výsuvné kliky dveří, které jsou jen důležitým prvkem pro obtékání vzduchu. Inženýři se netají tím, že postavit takto obrovské sedmimístné SUV (spekuluje se i o šestimístné luxusní verzi) s dlouhým dojezdem bylo konstruktérskou výzvou.
Právě aerodynamika hrála při vývoji absolutní prim. Pro zjednodušení: odpor vzduchu tohoto kolosu je srovnatelný s tím, jako kdybyste před sebou tlačili čtvercovou desku o hraně pouhých 72 centimetrů. Výsledný součinitel odporu činí fantastických 0,249, což je v této třídě nevídaná hodnota. Každá ušetřená tisícina přitom v praxi znamená jeden kilometr dojezdu navíc, na dálnici ještě více.
Aby toho dosáhli, museli v Boleslavi překopat i tradiční řešení. Například vzduchové kanály v předním nárazníku jsou delší a složitější než u dosavadních modelů, protože designéři trvali na plnějších rozích přídě. Vzduch tak proudí vnitřkem nárazníku až ke kolům, kde eliminuje turbulence.
Velkou výzvou byla i tuhost karoserie a škodovka oficiálně ukazuje nenastrojený skelet. Peaq se může pochlubit největšími zadními dveřmi ve své třídě a také nejrozměrnější panoramatickou střechou, jakou kdy Škoda na produkční model namontovala. Základem je modernizovaná platforma MEB a masivní akumulátor integrovaný v podlaze. Ten slouží jako klíčová výztuha, která zároveň snižuje těžiště a optimálně rozkládá hmotnost, což by mělo zaručit suverénní jízdní vlastnosti navzdory velikosti vozu.
Struktura kolem posádky je tvořena vysokopevnostní ocelí tvářenou za tepla, zatímco deformační zóny jsou z plastičtějšího materiálu, aby dokázaly absorbovat energii nárazu. Očekává se, že dojezd na jedno nabití bezpečně přesáhne hranici 600 kilometrů a chybět nebude ani adaptivní podvozek DCC. Kompletní technická data, dynamické parametry a pohled do interiéru nám Škoda Auto oficiálně poskytne v úterý 23. června 2026, kdy proběhne světová premiéra.
Zdroje: Škoda