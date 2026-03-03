Předplatné
Tady se budou vyrábět auta, rozhodlo město o pozemku továrny Stellantisu

Brampton Assembly Plant (Ontario, Kanada)
Marek Bednář
Změnou územního plánu chce kanadský Brampton přimět koncern Stellantis, aby ve fabrice po modelech Dodge Charger a Challenger opět začal vyrábět auta. Že fabrika teď stojí, zapříčinil americký prezident Donald Trump.

Vedení kanadského města Brampton tlačí Stellantis k obnově výroby aut v továrně na svém území. Fabrika, která od konce roku 2023 nic nevyrábí, nově stojí na pozemku určeném konkrétně pro výrobu aut a jinou výrobu s auty přímo související. Dosud bylo těch 109 hektarů, které továrna využívá, určeno obecně pro průmysl. Místní radní o takovéto změně územního plánu rozhodli jednomyslně.

Cílem je znesnadnit Stellantisu prodej této továrny a následné možné změny využití pozemků. „Pokud si Stellantis myslí, že tady postaví bydlení, tak to ani náhodou,“ nechal se slyšet Patrick Brown, starosta Bramptonu.

Továrnu v Bramptonu, městě v kanadské provincii Ontario nedaleko Toronta, postavila automobilka AMC v roce 1986. O rok později přešla pod Chrysler, když ten celé AMC koupil. Chrysler patří od roku 2021 pod koncern Stellantis a v posledních letech v Bramptonu vyráběl dodge Charger a Challenger – až do konce roku 2023.

Poté se měla přestavět na výrobu elektrických aut a hybridů s tím, že by se tu měl stavět Jeep Compass. Do těchto plánů však hodil příslovečné vidle Donald Trump, který na auta vyrobená mimo USA – byť by šlo o americkou automobilku, kterou Jeep rozhodně je – uvalil importní cla. Stellantis tak chce compassy pro americký trh stavět v illinoiském Belvidere, což ale znamená téměř dvouletý odklad začátku výroby. Pro Evropu se compassy už vyrábí v Itálii.

Přebudovávání továrny v Bramptonu v každém případě od února 2025 stojí a žádné plány na změnu nejsou na světě. Všichni pracovníci, kteří se na ní podíleli, což bylo zhruba 340 lidí, i ti, co stavěli chargery a challengery – těch byly zhruba tři tisíce – jsou v nejistotě. Bramptonská radnice se právě této nejistotě snaží učinit přítrž a doufá, že nemožnost tu dělat cokoliv jiného přiměje Stellantis tu zase vyrábět auto.

„S městem Brampton sdílíme zájem zachovat tamní závod pro výrobu automobilů,“ uvedl Stellantis v prohlášení s tím, že hledá, co by tam mohl vyrábět, aby zajistil „udržitelnou potenciální investici“, která bude „podporovat dlouhodobý závazek našim zaměstnancům, dodavatelům i komunitě“.

Dodge Challenger SRT Demon 170 • Dodge

Zdroj: Car and Driver | foto, video: Stellantis

