Tahle levná škodovka nabídne luxusní prvek, který v Evropě nedostaneme
Indická Škoda Slavia prošla faceliftem, při němž dostala prvek většinou vyhrazený luxusním limuzínám či SUV za několikanásobek její ceny. Také nabídne tříválec s osmistupňovým automatem.
Automobilka Škoda dokáže nabídnout velmi komfortní vozy, skutečně luxusní prvky zejména pro druhou řadu sedadel však většinou nenabízí. Masážní funkci si v Česku do škodovky koupíte jen pro řidiče a spolujezdce, cestujícím ve druhé řadě musí stačit vyhřívání, a to i v novém vrcholu nabídky, elektromobilu Peaq.
Globálně však přesto dokáže nabídnout i masážní zadní sedačky, a to v jednom z nejlevnějších modelů, které na světě nabízí – v sedanu Slavia, určeném pro indický trh. Ten čerstvě prošel modernizací a právě masážní zadní sedačky má jako první ve svém segmentu, uvádí tisková zpráva. Patrně myslí první v Indii, ovšem aby měl 4,5 m dlouhý sedan segmentu B masážní zadní sedačky, jsme neviděli ani nikde jinde.
K dalším novinkám v segmentu, které inovovaná slavia přiváží, je osmistupňová automatická převodovka. Tu bude možné kombinovat s tříválcem 1,0 TSI. Standardní výbavou však zůstává manuální převodovka. Čtyřválec 1,5 TSI bude i nadále mít sedmistupňovou dvouspojku DSG, po faceliftu byl však vylepšen o kotoučové zadní brzdy místo bubnových.
Infotainment nově nabídne umělou inteligenci skrz Automotive AI Agenta od internetového giganta Google či 360° kamerový systém. Jeho hlasové ovládání bylo upraveno tak, aby lépe rozumělo angličtině s indickou výslovností a umožňuje ovládat třeba i klimatizaci.
Hledáte-li, co je na slavii nového zvenčí, upřímně, není toho moc. Lampy na obou koncích auta jsou nové, vpředu jsou kompletně LEDkové a vzadu mají blinkry dynamickou funkci, spíš si však člověk všimne předního nárazníku s jinak navrženými „ploutvemi“ v rozích. Omlazena byla také verze Monte Carlo, zůstaly jí ale známé prvky, tedy dvoubarevné lakování karoserie, černé exteriérové detaily či plakety s nápisem Monte Carlo.
Slavia i nadále stojí na platformě MQB-A0-IN a dosud, od příchodu na trh v roce 2022, se jí prodalo téměř 80 tisíc kusů. Ceny inovované verze zatím nejsou na světě, dosavadní provedení v Indii přijde v přepočtu na 218–396 tisíc korun v závislosti na motorizaci a výbavě.
Zdroj info, foto, videa: Škoda