Takhle by vypadal McLaren F1, kdyby vznikl letos. Gordon Murray vyrobí 64 kusů
GMA S1 je silniční verze okruhového modelu S1LM, kterou si ale může koupit kdokoliv. Tedy, pokud najde v prasátku pár desítek milionů a stihne objednat, než se všechny vyprodají.
McLaren F1 utvářel celou jednu generaci fanoušků aut, držel rekord nejrychlejšího silničního auta na světě mnoho let a každý jeho detail, od středové pozice řidiče přes kapsy pro zavazadla po stranách až po zlatem potažený motorový prostor je naprosto dechberoucí. Jakýkoliv nástupce od McLarenu už neměl ani manuální převodovku, ani atmosférický dvanáctiválec a až do příchodu GMA T.50 skutečně přímého nástupce neměl.
Ze stejného zdroje, od firmy Gordon Murray Automotive, však přichází něco, co by se s trochou nadsázky dalo nazvat faceliftovanou verzí McLarenu F1. Prostě proto, že vypadá přesně jako F1, kdyby ho někdo navrhoval v roce 2026 místo konce 80. let minulého století.
Pokud vám je označení S1 povědomé, má to důvod. GMA už tohle označení použilo ve spojení s písmeny LM. Zhruba před rokem se odhalil model S1LM, který byl moderní reinkarnací McLarenu F1 GTR a vznikl v pěti kusech pro jediného majitele.
Silniční S1 je ovšem přeci jen silničnímu F1 blíž. Úplně stejné, jen modernější jsou tvary karoserie, prolis na přídi, světlomety i nasávací otvory spojené s kulatými lampami, které by klidně mohly být mlhovkami jako u původního F1. Tzv. skleník, tedy prosklená část vozu, má taky obří čelní sklo a dělená boční okna, protože celé sklo by se nedalo stáhnout, nevešlo by se do dveří.
Zadní okno, které tvoří kapotáž nad motorem, je děrované a jeho středem vede nasávací otvor. Záď je useknutá, žebrovaná a nabízí čtyři kulaté světlomety. A o patro níž mezi částmi difuzoru trůní čtyři koncovky výfuku. Tohle je prostě McLaren F1 v moderním pojetí – přinejmenším pro každého, kdo se jako malý kluk nemohl rozhodnout (a vlastně dodnes nemůže), jestli je lepší on nebo Ferrari F50. A ta zrcátka na tykadlech nahoře na dveřích, jako měl tzv. clinic model, tedy prototyp bez hnacího ústrojí odhalený v Monaku v roce 1992, jsou jen božskou třešničkou na dortu.
Interiér kromě středové pozice řidiče nabízí trochu víc komfortu než v ostré verzi S1LM, pořád je však klíčovým prvkem lehkost. Šofér má po ruce celkem tři panely s ovládacími prvky, dva po stranách volantu a třetí po pravé ruce za řadicí pákou. Obří displej byste tu hledali marně, přesto tu displeje jsou – dva po stranách analogového otáčkoměru.
Kombinace světle zelené a bílé barvy v prezentovaném kuse působí velmi futuristicky, samozřejmostí však bude možnost nechat si interiér očalounit přesně podle svých představ, a to nejen do kůže, ale i látky. Za zmínku stojí také vylepšené odhlučnění a přítomnost audiosystému, u nějž však byl kladen důraz na lehkost.
Za kabinou S1 pracuje 4,2l dvanáctiválec od Cosworthu, který nemá přeplňování. Maximum otáček leží ve 12.100, motor má odlehčené písty, titanové ventily a ojnice, mazání se suchou klikovou skříní a kolem sebe tepelné štíty z pravého zlata. Dává 690 koní a 500 Nm a jeho síla putuje na zadní kola přes šestistupňovou manuální převodovku.
„Chceme ukázat, kolik krásy a čistoty je v tomhle designu, když odstraníte extrémní aerodynamické prvky S1LM,“ nechal se slyšet Gordon Murray při odhalení vozu na přehlídce The Quail v rámci Týdne aut v Monterey v Kalifornii.
„Je to auto, které můžete řídit po pobřeží z Los Angeles do Monterey v komfortu, ale přesto si užít každé přeřazení, každou zatáčku a každý tón dvanáctiválce, když se silnice narovná. Je exkluzivní, analogové a hluboce zaměřené na řidiče, ale také elegantnější, lépe vyladěné a použitelnější na delší vzdálenosti,“ dodal legendární konstruktér.
Na rozdíl od S1LM nevzniknou všechny kusy S1 pro jednoho sběratele. GMA jich vyrobí 64 a zákazníci si budou moci své kusy nespecifikovat přesně podle přání. Cena samozřejmě nebyla oznámena, ale počítejme rozhodně s pár desítkami milionů korun.
Zdroj info, foto, videa: GMA