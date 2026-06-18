Takto vypadá nejlevnější Volkswagen ID.Polo! Stojí 619.900 Kč a výbavy i prostoru má spoustu
Dlouho očekávaný příchod čistě elektrického nástupce oblíbeného modelu Polo je u konce. V českém konfigurátoru již najdeme oficiální ceny a klíčový model značky můžeme objednat. Prvních 50 zákazníků navíc výrazně ušetří.
„ID. Polo je pro nás klíčovým modelem, kterým chceme zpřístupnit elektromobilitu širokému okruhu zákazníků,“ říká Jakub Šebesta, Brand Manager Volkswagen ve společnosti Porsche Česká republika. Základní verze Trend bude dostupná od 619.000 Kč, ovšem přijde až v srpnu.
Nabídne mimo jiné LED světlomety vpředu i vzadu, automatickou klimatizaci, velký centrální displej infotainmentu s úhlopříčkou 12,3" i velký 10" přístrojový štít. Nechybí ani bezpečnostní systémy Lane Assist, Side Assist a Front Assist, zadní parkovací senzory nebo multifunkční volant a bezklíčové startování.
Základní varianta si ale musí vystačit s výkonem 85 kW (116 k) a baterií o využitelné kapacitě 37 kWh, bohužel bez tepelného čerpadla. U dnes dostupných variant Life a Style je tepelné čerpadlo součástí standardní výbavy.
Kromě toho přidává verze Life adaptivní tempomat ACC, zadní parkovací kameru a bezdrátovou konektivitu App-Connect včetně bezdrátové nabíječky. Standardem je také variabilní podlaha zavazadelníku (+50 litrů pod ní), elektricky sklopná zrcátka a především líbivě žlutý metalický lak karoserie Python. Začíná na 712.000 Kč.
|Model
|Trend
|Life
|Style
|Základní ceníková cena
|619.000 Kč
|712.000 Kč
|917.000 Kč
|Cena verze Launch Edition
|-
|699.000 Kč
|899.000 Kč
Pro prvních padesát zákazníků si však Volkswagen v rámci zahájení prodeje připravil zaváděcí edici Launch Edition pro oba dnes dostupné výbavové stupně. Nabídne vždy trochu výbavy navíc, ale za nižší cenu. Nejlevnější dnes dostupné ID.Polo tedy startuje na částce 699.000 Kč.
Za tuto cenu nabídne 37 kWh baterii a výkon 99 kW (135 k). Varianta Launch Edition přidává zimní paket a zatmavená zadní okna. Objednat ji lze také s větší baterií o využitelné kapacitě 52 kWh.
Ta se pyšní dojezdem až 454 km a posouvá výkon elektromotoru až na 155 kW (212 k). Launch Edition k větší baterii přidává 17" litá kola a navigační systém Innovision Pro.
Taková varianta se velmi blíží výbavovému stupni Style, který zatím objednáte pouze s větší baterií. Standardně obouvá 17" kola z lehké slitiny, připlatit si ale lze i za palec i dva větší. Výbava Style přidává inteligentní světlomety s funkcí vykrývání protijedoucích vozidel IQ.LIGHT LED Matrix a osvětlenou lištu mezi nimi (včetně loga Volkswagen), zadní 3D LED světlomety.
Nechybí ambientní osvětlení interiéru s 30 barvami a ambientní osvětlení exteriéru. Kromě toho ve standardní výbavě najdeme vyhřívaná přední sedadla Comfort a vyhřívaný volant, bezklíčový přístup do vozu, dvě zóny automatické klimatizace. Takto vybavené ID.Polo Style začíná na částce 917.000 Kč.
Pokud takzvaně „naklikáte vše“ včetně příplatkových 19" disků kol, panoramatického střešního okna a masážní funkce předních sedadel, dostanete se velmi rychle nad milion korun.
V takovém případě není radno otálet, protože edice Style Launch Edition má všechnu zmíněnou výbavu v ceně a pořídíte ji pod 900 tisíc, což je velmi slušná nabídka.
Cenově tam, kde má být
Zdá se to hodně oproti spalovacímu modelu Polo, který zůstává v nabídce po boku moderního elektromobilu ID.Polo. Je mezi nimi však spousta rozdílů. Kromě svěžího designu a čistě elektrického pohonu nabízí ID.Polo také o poznání prostornější interiér.
Za zadními sedadly s dostatečným prostorem pro nohy je 441 litrů zavazadlového prostoru, který lze navíc sklopením zadních sedadel zvětšit až na 1249 litrů. Spalovací Polo si musí vystačit s 321 litry, resp. 1125 litry po sklopení sedadel.
ID. Polo také více utáhne. Příplatkové tažné zařízení (+18.800 Kč) umožňuje nejvyšší přípustnou hmotnost brzděného přívěsu až 1200 kg. Při nabíjení doma je také možné z cenovky odečíst úspory za provoz elektrického modelu nebo se zamyslet nad tím, jak svižně nové ID.Polo s výkonem přes 200 koní pojede.
Ani spalovací model s motorizací 1.0 TSI totiž není problém nakonfigurovat za ceníkovou cenu přesahující 850.000 korun a stále nedokáže nabídnout srovnatelný prostor v interiéru, ale ani některé prvky výbavy jako velké a kvalitní displeje nebo masážní přední sedadla.
Věříme, že své zákazníky si nové ID.Polo najde. Spíše než porovnání se spalovacím sokem je však nutné podívat se na srovnatelnou konkurenci. Tuzemský Epiq je postaven na stejné platformě, ale za totožnou startovací cenu je ještě o něco větší.
Elektrický Fiat Grande Panda je v základní výbavě dokonce o něco levnější a své zákazníky oslovuje kromě ceny také hravým retro designem. Stylový Renault 5 E-Tech na retro sází také, oproti ID.Polu je však v základní výbavě o 60 tisíc dražší. Problémem pro ID.Polo může být také povedené MG 4 Urban s agresivní cenovkou od 599.990 Kč, které je výrazně větší a přitom levnější.
Jak na českém trhu ID.Polo obstojí, uvidíme už na podzim letošního roku, kdy proběhne předání prvních zákaznických vozů. Sportovní verze ID. Polo GTI s nejvyšším výkonem 166 kW (226 k) bude k dispozici až příští rok.
Zdroj: Volkswagen, Porsche Česká republika