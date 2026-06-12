Takto vypadá nová Škoda Fabia očima známého grafika. Elektřina je prakticky nevyhnutelná
Populární model tuzemské Škody oslavil před měsícem pětileté jubileum od představení své čtvrté generace. Jak informoval britský server AutoExpress, ta by se na konci příštího roku měla dočkat modernizace.
Náš grafik Jan Lušovský proto na stávající model implementoval drobné změny odkazující na nejmodernější designové směřování Škody, které nazývá Modern Solid.
Jak jsme již dříve spekulovali, u spalovacích modelů zatím tuzemská automobilka na kapotě nechává okřídlený šíp, přičemž logo v textové podobě se objevuje na sloupku C a v zadní části vozů.
Tvar předních světel je nejčastější změnou při modernizaci v rámci modelové řady Fabia. Ve druhé generaci značně narostly, v té třetí zase výrazně změnily svůj tvar. U té nadcházející by mohly být po vzoru nejmodernějších vozů značky protaženy směrem dolů.
To by škodovce umožnilo velmi snadno implementovat výrazné denní svícení ve tvaru momentálně používaného písmene T. AutoExpress tak velkou změnu tvaru světlometů nepředpokládá, musíme však počítat s tím, že fabia má na trhu v této podobě vydržet až do konce dekády, takže výraznější změny jsou na místě.
Toho se drží také pozměněná zadní část, ve které grafik Jan Lušovský popustil uzdu fantazii a implementoval zde výrazné a úzké světlomety po vzoru nedávno představeného modelu Epiq. Je až podivuhodné, jak moc taková změna fabii omladila, ovšem při žádné modernizaci předchozích generací Škoda Auto takto odvážná nebyla.
Ať už se vzadu objeví jen jiná grafika světlometů, nebo se design změní po vzoru epiqu, je už prakticky jisté, že přežít přísné limity Euro 7 se fabii podaří jedině s implementací elektrifikovaných pohonných jednotek. Očekává se tak příchod mild-hybridních agregátů.
„Usilovně pracujeme na tom, aby naše flotila vozů se spalovacím motorem zůstala konkurenceschopná, a zabýváme se také hybridizací,“ sdělil AutoExpressu již dříve Johannes Neft, vedoucí technického vývoje Škody Auto, která je nyní zodpovědná za vývoj platformy kompaktních vozů MQB-A0. „Mild-hybrid nám umožňuje elektrifikaci i v nižších cenových kategoriích,“ uvedl.
Zdroje: Autorský text, AutoExpress | foto: Jan Lušovský