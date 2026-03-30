Takto vypadá Škoda Fabia, o kterou se Martin Vaculík stará jako komunista o žigulíka
Pro většinu lidí je přelomovým novodobým modelem, který vytáhl domácí automobilku mezi významné evropské hráče, první octavia z roku 1996. Já takto v srdci chovám až první fabii z roku 1999, kterou bych dodnes zařadil mezi deset nejlepších aut za celou svou novinářskou kariéru.
Nástup octavie v roce 1996 jsem zažil jako patnáctiletý jinoch bez řidičáku. Zcela sympatická mi tehdy nebyla, a poté, co jsem v osmnácti řidičák získal a hned začal psát o autech, jsem ji rád kritizoval za vratký podvozek, slabé brzdy, nepřesné řízení a hlučné benzinové motory.
Dnes se svým dobovým recenzím musím smát: Masivní preference různých Fordů Focus či Hond Accord před octaviemi je sice dodnes obhajitelná z hlediska jízdních vlastností a komfortu, ale také ukázkou naprosté neschopnosti vcítit se do potřeb typického kupujícího vozu daného typu. Octavii jsem vzal na milost, až když jsem zmoudřel a uznal, že dobré auto je to, které lidem dobře slouží a hezky na něj i po letech vzpomínají.
Nástup první fabie jsem už zažil s čerstvým řidičákem a byl jejími jízdními vlastnostmi a komfortem zcela uchvácen. Jako novináři jsme netestovali základní varianty na uzoučkých kolech, s kličkami na okna a bez centrálu. Většina fabií z testovací flotily měla cenovku přes 600.000 Kč, pamatuji si dokonce zelené kombi TDI s kůží, xenony, navigací, šíbrem, CD měničem a vůbec vším za 750.000 Kč.
Jezdil jsem v několika dvoulitrech, stokoňových čtrnáctistovkách, nikdy nezažil nižší výbavový stupeň než Elegance. A jasno jsem měl hned: Všechny Peugeoty 206, Renaulty Clio II či Fiaty Punto 188 jsou proti fabii zoufale nestabilní kodrcátka a chudinky s dílenským zpracováním jako o dekádu starší vůz. Podruhé jsem tehdy předvedl novinářskou odtrženost od reality, kdy typický kupující by spíš než jízdní vlastnosti rallyového speciálu a dvoulitr pod kapotou (krátká fabia seděla opravdu úchvatně, neříkám to jen já, ale i dost závodníků) ocenil nižší cenu, větší kufr, klimatizaci a centrál bez příplatku a nižší hmotnost, aby to i se základními motory aspoň trochu frčelo.
Myslím, že po 25 letech motoristické žurnalistiky jsem se dopracoval k vyváženému pohledu na fabii, který prezentuji v dnešním videu. Škoda, že až ve chvíli, kdy už to naprostá většina jedničkových fabií vyráběných v letech 1999 až 2008 má za sebou a masivně plní šrotiště.
V dnešním videu se představí nikoliv obyčejná fabia, ale rovnou auto paní Colombové, tedy mojí ženy, které ji dvacet let každý školní den vozilo do práce. Poslední rok už žena jezdí elektrickým BMW i3, takže fabia odpočívá a měla čas se mnou jeden den něco natočit.
