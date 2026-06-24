Takto vypadala světová premiéra Škody Peaq. Ukázala krásná kola i nové budíky
Minimalistický, ale přeci jen větší přístrojový štít, který je součástí palubního systému peaqu se střevy Android, je jednou z mnoha novinek této největší a nejdražší škodovky. Nejen ten jsme prozkoumali na slavnostní premiéře.
Detailní představení Škody Peaq máme už za sebou a na řadu věcí, které nás (a jistě i vás) o ní zajímají, si budeme muset počkat až na první svezení, které by mělo proběhnout v první polovině září letošního roku. Slavnostní premiéra však odhalila několik dalších zajímavostí, tak se na ně pojďme podívat.
Proběhla na kopci s božským výhledem na Ženevu na jedné straně a špičku Mont Blancu na druhé straně, na niž jsme jeli kabinovou lanovkou s logem peaqu a ve škodovácké tmavozelené barvě. Není to reklama, která by tady byla dlouhodobě, spíš jen zajímavý detail, který se ale jistě dostane do médií nejen u nás.
Se stržením plachty dělala automobilka trochu drahoty, ale když k němu konečně došlo, odhalilo se nám několik aut v různých barvách. A mně začalo dilema – líbí se mi víc ty tmavé, nebo ty světlé? Ve světlých totiž vypadá přední maska mnohem lépe než v tmavých, zejména v zelené Olibo a zejména na slunci. Ale ta zelená se svými odlesky je sama o sobě opravdu zajímavá, myslím.
Zelený kousek také ukázal šestipaprsková kola, která mají být dostupná jako příslušenství, ovšem v konfigurátoru je zatím nenacházím. Svými v podstatě symetrickými tlustými paprsky s velkou stříbrnou plochou mi připomínají jistá pěti- nebo šestipaprsková kola na faceliftované první generaci superbu a moc se mi líbí.
Při premiéře bylo samozřejmě možno nahlédnout i do interiéru. Ten jsem zkoumal už dřív, nyní se však naskytla lepší příležitost mrknout na to, co umí nový přístrojový štít. Je podobně minimalistický jako zbytek auta; ukáže základní údaje jako rychlost, stav nabití a dojezd, také samozřejmě umí výstup jízdních asistentů ve velkém zobrazení či na straně, a konečně mapu. Nic víc jsem zatím neodhalil a ve věci jako přesné tlaky v pneumatikách či třeba teplotu trakční baterie asi doufat nemůžu, ale přesto jsem zvědavý, jak bude fungovat za jízdy.
Jak odhaluje video, zmíněná mapa může být jak v centrálním displeji, tak i v přístrojovém štítu i v „satelitní“ verzi. Infotainment má totiž střeva Android a mapa je rovněž od Googlu. Kdo tedy k navigaci rád používá Mapy Google třeba přes Android Auto, má se na co těšit. Samozřejmě, jak bude pracovat se stavem nabití vozu a plánováním nabíjení na dlouhých trasách, zjistíme, až se s peaqem prvně svezeme, stejně jako jak dobře funguje integrace Androidu Auto či Apple CarPlay.
Do doby, než se s peaqem – a také epiqem v produkční formě, protože obě auta čeká jízdní prezentace ve stejnou dobu – budeme moci svézt, můžeme nanejvýš brouzdat internetovým konfigurátorem. Ten je už spuštěn i pro český trh a zjistíte z něj i ceny jak vozu, tak příslušenství – pokud vám unikl článek, který jsme cenám věnovali.
Zdroj: Autorský text | foto, video: Marek Bednář/Auto.cz