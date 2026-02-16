Tato auta mají své jmenovce také u jiných výrobců. Nikdy si je však nespletete
Vymyslet originální název pro nový vůz není jednoduché. Vybrali jsme několik případů, kdy dvě nezávislé automobilky svůj model pojmenovaly shodně.
Úvod
Vymyslet vhodný název pro svůj nový model není a nebylo lehké. Mnoho automobilek se řídí vnitřně stanovenými pravidly; Seat své modely primárně pojmenovává po městech své mateřské země (Ibiza, Alhambra), Lamborghini dává svým supersportům zvučná jména související s býčími zápasy (Miura, Temerario).
Některé automobilky sází na různé kombinace písmen a čísel. Někdy je výsledek přehlednější (Audi A4, A6), jindy se název tváří spíše jako jazykolam (Toyota bZ4X nebo McLaren MP4-12C). V minulosti některé značky používaly dokonce interpunkční znaménka, snadno zapamatovatelný byl městský Volkswagen Up!, horší to měla Kia pro_cee’d.
Zkrátka zvučné a úderné jméno, které bezchybně vystihuje značku i model samotný, to je zvláště v době vzniku mnoha nových automobilek ročně docela náročný úkol. Možná ještě náročnější je nepřijít na trh s názvem, který by někomu mohl vadit. Na některých trzích může jinak dobré jméno způsobovat kontroverze kvůli překladu (Mitsubishi Pajero/Montero), jinde může být problém s existencí registrační známky nějakého globálně nevýznamného modelu jiné automobilky.
My jsme se zamysleli nad tím, kolik asi existuje modelů, které sdílí svá modelová označení, ale technicky spolu nemají nic společného. Překvapivě takových případů není málo.
1. Citroën a BMW XM
Nemusíme se v historii vracet ani moc daleko, abychom narazili na první problémovou dvojici. Citroën v roce 1989 uvedl svůj luxusní model XM jakožto nástupce dlouho vyráběné řady CX. Jednalo se o vůz spadající do vyšší střední třídy vyráběný v karosářských variantách liftback a kombi.
Značně extravagantní vzhled s ním sdílí i jeho jmenovec. Velké SUV BMW XM, se kterým se mnichovská automobilka pokusila ukrojit kus trhu Mercedesu třídy G, Lamborghini Urus nebo Aston Martinu DBX. Jde o teprve druhý model vyvinutý kompletně divizí BMW M. Historie se opakuje a stejně jako supersport M1 se mnichovské XM na trhu moc neuchytilo.
2. Maserati a Volkswagen Bora
Pokud se budeme držet aut evropského původu, dostaneme se k exotickému sporťáku s trojzubcem na přídi. Přestože žije ve stínu svého známějšího nástupce s označením Merak, šlo o vůbec první Maserati s motorem uprostřed. Představilo se v roce 1971 a dokonce nabídlo i druhou řadu sedadel, samozřejmě vhodnou maximálně pro malé děti nebo bagáž.
Mnohem známější je bora jako model Volkswagenu, i když ani v tomto případě se nedá označit za lidový model. V Evropě se vyráběla mezi lety 1999 a 2006 v karosářské variantě sedan nebo kombi a měla být luxusnější verzí tehdejší čtvrté generace golfu. Přestože se nabízela s velkou škálou motorů, na ty nejvyšší z verzí GTI a R32 nikdy nedosáhla.
3. Volkswagen a Ferrari California
Volkswagen a Ferrari California |
U německé automobilky zůstaneme a italský protipól posuneme jen v rámci jednoho města. Technicky vzato Ferrari použilo název California jako první, ovšem ne samostatně, nýbrž jako značení pro verze existujících modelů. Prvenství v pojmenování modelu California připadá užitkovému vozu Volkswagen, který jej použil pro svůj volnočasový model už v roce 1988.
Na základech třetí generace legendárního transporteru s motorem vzadu vytvořil kult obytných dodávek, které jsou typické svou variabilitou a otevírací plátěnou střechou původem od společnosti Westfalia.
Třicet let po představení jmenovce z Německa přišlo Ferrari se svou představou modelu pojmenovaném po slunném pobřežním státě. Kabriolet s pevnou skládací střechou s osmiválcovým motorem vpředu byl průkopníkem mnoha technologických řešení, která Ferrari využívá dodnes.
Prvním byla již zmíněná pevná skládací střecha, ale california byla také prvním modelem se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou, prvním modelem s motorem V8 umístěným vpředu, víceprvkovou zadní nápravou a také přímým vstřikováním. Přes mnohdy posměšné reakce vzhledem k relativně nízké ceně se tento model zasloužil o víc, než si mnoho z nás uvědomuje.
4. Bentley a Lincoln Continental
Bentley a Lincoln Continental |
Tím výčet modelů vyráběných v obou případech evropskou automobilkou končí. Jméno Continental ale nepoužíval jen výrobce pneumatik nebo síť prémiových hotelů, hluboko v historii je zapsáno také u americké automobilky Lincoln.
Výroba vydržela dlouhých jednaosmdesát let a vystřídalo se celkem 10 generací všemožných karosářských variant. Ten poslední sjel z výrobní linky před šesti lety v roce 2020.
Provázanost jména Continental s americkým výrobcem ale nezastavila britského výrobce od používání stejného jména, které se díky úspěchu modelu Continental GT stalo pro Bentley téměř symbolickým. Poprvé se jméno u Bentley objevilo u modelu R-Type Continental už v roce 1952, celých 13 let po představení první generace modelu Continental od Lincolnu.
Samostatně bylo jméno používáno jen mezi lety 1984 a 1995 u modelu na základech Bentley Corniche. Od té doby se Continental vyrábí, ovšem vždy s přídomkem (R, S, T a dodnes GT).
5. Ford a GMC Sierra
Překryv evropského a amerického trhu je v názvosloví modelových řad častým jevem. V Evropě byla sierra oblíbeným osobním vozem střední třídy s pohonem zadních kol. Vyráběla se mezi lety 1982 a 1993 ve dvou generacích a ohromném množství karosářských variant, chyběla snad jen verze se stahovací střechou.
Kromě obliby běžných zákazníků si ji zamilovalo mnoho lidí díky verzím Cosworth a závodním úspěchům této platformy. Dodnes je vyhledávaným veteránem, i když v ČR komunita není taková jako v sousedních zemích či Anglii, kde se sierra vyráběla.
Jednou z mnoha verzí evropské sierry byl pick-up s označením P100, auto, díky kterému je spojení s americkým GMC Sierra zase o něco silnější než jen skrz jméno. Od roku 1988 se vyrábí nepřetržitě až dodnes a je luxusnější odnoží pick-upů od mateřské značky Chevrolet. Od roku 1999 je v nabídce také v ultra-luxusní výbavové verzi Denali.
6. Toyota a Buick Century
První pár v našem seznamu jmenovců, z nichž se žádný oficiálně do Evropy nedovážel. Oba modely jsou ale tak známé, že jsem si dovolil přidělit jim společné šesté místo. Buick byl tentokrát první, kdo přišel s modelem Century na trh. Od roku 1936 do 1958 (s přestávkou mezi lety ‘42 a ‘54) šlo o zástupce kategorie velkých aut, v Evropě odpovídající vyšší střední třídě. Známé jsou také generace velikosti nižší střední třídy vyráběné mezi lety 1973 a 2005.
U japonského soka není pochyb o zařazení mezi ty nejluxusnější automobily. Toyota Century byla světu představena poprvé v roce 1967, přesně 100 let od narození zakladatele Toyota Industries Sakichiho Toyody, a jméno má tento významný moment v historii připomínat. Model Century je často přezdíván japonským Rolls-Roycem, svou pozicí v hierarchii značky převyšuje i luxusní odnož Lexus. Používá ji japonský císařský dům, premiér, významní představitelé japonské vlády a vysoce postavení podnikatelé.
7. Maserati a Chrysler Sebring
Maranellská automobilka s trojzubcem ve znaku uvedla na trh ještě jeden model, jehož jméno se následně objevilo u jiné automobilky. Bylo jím nádherné kupé znovu v konfiguraci 2+2, tentokrát s motorem vpředu. Dokonce bylo možné objednat také třístupňovou automatickou převodovku Borg-Warner. Některé zdroje tvrdí, že šlo o vůbec první automatickou převodovku nabízenou v italském sportovním voze.
Chrysler Sebring je o poznání známější, a to i na evropském trhu. Oficiálně se tu totiž prodával, ačkoli v prvních dvou generacích s pozměněným jménem v převleku za Chrysler Stratus. Známější jsou verze se stahovací střechou, prodávané ve třech generacích mezi lety 1995 a 2010.
Existovaly i verze kupé, které trochu překvapivě vycházely z modelu Mitsubishi Eclipse. Sebring se vyráběl i v karosářské verzi sedan cílené na Evropu, dokonce se nabízel i s dieselem původem od VW. Valného úspěchu se ale nedočkal.
8. Plymouth a Dacia Duster
Dávno před oblíbeným rumunským SUV „prachovku“ světu představil již zaniklý detroitský výrobce Plymouth. S naším evropským dusterem měl kromě jména společnou ještě jednu věc. Za své kvality v podobě relativně vysokého výkonu požadoval i v tehdejší době málo peněz. Stal se oblíbeným u mladých a vyrobilo se ho přes 1,5 milionu kusů mezi lety 1969 a 1976.
Úspěšností už evropský zástupce segmentu kompaktních SUV s příznivou cenou svého amerického soka překonal, hranici dvou milionů vyrobených kusů má už několik let za sebou, a prodává se už ve své čtvrté generaci.
Oblíbený na rozdíl od Plymouthu není díky výkonům svého pohonného ústrojí, ale pro svou jednoduchost, spolehlivost a levné provozní náklady. Nelze opomenout ani dobrou průchodnost terénem ve verzích s pohonem 4x4.
9. Mercedes a Cadillac SLS
Spojené státy tentokrát bitvu o název modelu s Evropou prohrály opravdu těsně. Cadillac totiž používal zkratku SLS od roku 1992 pro čtvrtou a pátou generaci modelu Seville Luxury Sedan a poté pro první generaci modelu STS prodávaného v Číně. Jenže samotný model SLS se v Číně představil až v prosinci roku 2010, navíc se prodával pouze na tamním trhu.
Mercedes stihl svůj supersport představit už v roce 2009 a pokud někdo v automobilovém světě řekne, že potkal SLS, asi málokdo si první vzpomene na Cadillac vyráběný pro čínský trh.
Mercedes-Benz SLS byl první automobil vyvinutý výhradně divizí AMG a stal se okamžitou ikonou díky návaznosti na legendární model 300 SL Gullwing. Hodnota historického přesahu je vidět i na cenách verze kupé, které výrazně převyšují model SLS s plátěnou střechou a konvenčním způsobem otevírání dveří.
10. Dodge a Renault Magnum
Pro desáté místo uděláme malou výjimku z pravidel. Americký Dodge Magnum je v Evropě známý zejména jako kombi vyšší střední třídy odvozené z platformy Chrysler LX vyráběné od roku 2004 do ekonomické krize v roce 2008.
Nejzajímavější byla výkonná verze SRT-8, historie modelu Magnum je však rozmanitá. Na přelomu 70. a 80. let se prodával jako velké kupé pro brazilský trh a dvě generace se v 80. letech vyráběly pro trh mexický.
Pokud marně pátráte v paměti po osobním automobilu Magnum francouzské automobilky s diamantem ve znaku, pravděpodobně se nedopátráte. Po rozšíření obzorů mezi nákladní automobily si člověk okamžitě vybaví ikonický hranatý tahač vyráběný v letech 1990 až 2013.
Renault Magnum byl prvním tahačem s rovnou podlahou v kabině, která přinesla nevídaný komfort. Ale hlavně, tahač navrhl stejný Marcello Gandini, z jehož pera vyšel legendární Countach nebo Lancia Stratos.
11. Ferrari a Mazda Luce
Přestože aut se společným názvem je v zásobě ještě dost, článek by byl příliš dlouhý. Dovolím si na čestné jedenácté místo dát úplně nový elektromobil z Maranella, jehož design ani specifikace ještě nejsou známy. Spolu s interiérem už ale Ferrari představilo název svého nového modelu. Bude nosit jméno Luce, což v překladu z italštiny znamená světlo. K prvnímu elektrickému modelu značky se hodí, ale...
... Mazda byla první. V šedesátých letech minulého století představila model Luce jako svou vrcholnou řadu. Velký sedan a posléze nádherné kupé s Wankelovým motorem známe v Evropě pod obchodním označením 929. Zajímavé je, že tento velký model byl postaven na platformě s pohonem předních kol, která ve spojení s wankelem už znovu použita nebyla.
Zdroje: Autorský text, Wikipedia