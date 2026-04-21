Tato auta měla opravdu bizarní řešení střechy. K masovému rozšíření naštěstí nikdy nedošlo
Běžně automobily nabízejí pevnou střechu, za příplatek možná se střešním oknem. Podívejte se na bizarní mechanismy a slepé uličky vývoje, které plánovaly přinést revoluci mezi střechy. Většinou doplatily na svou složitost či nepochopení.
Nedávné setkání s bizarním modelem Citroën C3 Pluriel mě přimělo k zamyšlení, jaká další auta se pokusila do světa přinést nový pohled na tu část karoserie, kterou lidé menšího vzrůstu často nevidí a automobilky ji považují spíše za nutnost než prostor pro inovace.
Mezi vozy s čistě stahovací střechou najdeme různé mechanismy, které nejsou zrovna nejchytřejší. Narážím na Ferrari 575 Superamerica, jehož střešní panel je uložený naopak, a pokud se na něj dostane voda, při natahování střechy vás polije. Nebo na neskutečně složité řešení plátěné střechy Porsche Boxster Spyder.
V dnešním článku se však zkusím zaměřit na ta auta, jejichž řešení přišla inženýrům jako skvělý nápad, ale realita ukázala řadu problémů. Servisní náročnost, nákladná výroba, nezájem zákazníků nebo zkrátka jen malé spektrum využití postupně tyto inovace vymýtily.
Stačí si vybrat
Strůjcem celého zamyšlení a králem zvláštních a zbytečně složitých mechanismů střechy je nepochybně Citroën C3 Pluriel. Na základech populární první generace městského hatchbacku C3 totiž automobilka postavila víceúčelový vůz.
Jeho poznávacím znamením jsou odnímatelné boční oblouky v charakteristické stříbrné barvě. Mezi nimi byla umístěna plátěná střecha, takže se dvoudveřová verze C3 tvářila jako zajímavý hatchback pro každý den (od běžné C3 se lišila také předními a zadními světly, a kvůli tomu byla také velmi drahá).
Plátěnou střechu bylo možné srolovat a výsledkem byl kabriolet, respektive spíše targa, podobně jako později například oblíbený Fiat 500C. Ti pozornější ale stále dumají nad tím, že oblouky jsou přece odnímatelné. A vskutku, po jejich odmontování považovala automobilka výsledný produkt za malý pick-up.
Kupodivu se za sedmileté období vyrobilo téměř 110.000 kusů tohoto podivného vozu, v provozu už na něj ale příliš často nenarazíte. Důvodem jsou časté závady celé konstrukce a také to, že auto bylo měkké a vrzalo už jako nové. Dnes už jej při životě udržují téměř výhradně skalní fanoušci.
Vzduch je zadarmo
U užitkových aut zůstaneme, i když reálné využití toho nejzvláštnějšího je diskutabilní. Samozřejmě se bavím o zkrácené verzi Renaultu Kangoo označované Be Bop. Oproti běžné verzi modelu je zásadně kratší, a to včetně rozvoru zkráceného o téměř 40 centimetrů.
S celkovou délkou 3,87 m není divu, že se inženýři snažili najít prostor všude, kde to jen bylo možné. Vždyť tohle užitkové kangoo mělo 4 místa k sezení a délku o 10 cm menší než tehdejší třetí generace clia. Nejspíše tak obrátili hlavu vzhůru a tehdy jim to došlo.
Každý kabriolet je svým způsobem praktický, protože dlouhé předměty mohou trčet z kabiny. Kangoo Be Bop tak kromě charakteristických hravých barev karoserie a stříbrných prvků získalo také otevíratelnou zadní část střechy (a zajížděcí okno zadních dveří otevíraných do boku).
Díky tomu umožnil i tento stylový prcek převézt opravdu dlouhé předměty; spíše než latě byla tato funkce zamýšlena pro převoz surfovacího prkna na pláž. K posunu skleněného panelu sloužily lyžiny zabudované ve střeše.
“Přesunutím střechy dopředu se otevře otvor o délce 47 cm a šířce 100 cm, který usnadňuje přepravu objemných předmětů,” stojí v dobové brožuře. V nabídce byla také pro užitkové varianty, jde ale o velmi vzácný úkaz. Kangoo Be Bop ji mělo standardně a navíc v přední části střechy nabídlo výklopné prosklené střešní panely, podobně jako dnes nabízí Ineos Grenadier.
Kangoo Be Bop je řešením zadní části střechy docela proslulé, ale věděli jste, že pohyblivou zadní část střechy nabízel také Volkswagen Caddy třetí generace? U něj však zdaleka nešlo o základní výbavu, výklopná skleněná část střechy je stejně jako u užitkových verzí Kangoo velmi raritní příplatkovou výbavou, která na rozdíl od modelu Be Bop necílila na sportovce, ale na dělníky.
Využití viděl tehdy Volkswagen v možnosti převážet dlouhé žebříky a odtud také vychází jméno tohoto příplatku „Ladder flap”. Dle dobového prospektu modelu bylo okno dostupné pouze pro pětimístnou verzi modelu a zvedaly jej dvě plynové vzpěry. Na rozdíl od kangoo nad zadními dveřmi zbyla příčka, tudíž se daly opírat také těžší předměty.
Systém zvedací zadní části střechy však sahá hlouběji do historie. Volkswagen se možná inspiroval u konceptu vozu Škoda 784 Savana ve verzi Furgon, ale výklopná zadní část střechy se nejčastěji vyskytovala zejména na francouzských užitkových autech.
Takzvaný „žirafí hatch” se v sériové podobě objevil také na Renaultu 4 Fourgonnette. V galerii najdete krásnou dobovou reklamu na tuto výbavu. Na čtyřku navázal také Renault Express Van, do jisté míry tak také Kangoo Be Bop pokračovalo v tom, co jeho předchůdci začali.
Člověk žasne, proč
Jeden čistý kabriolet (nebo spíše targu) bych ve výběru přeci jen zmínil. Specificky jde o Hondu CRX Del Sol s mechanismem pevné střechy TransTop. Ta je totiž naprosto zbytečným pokusem o elektrifikaci stahování střechy vozu, který ve většině verzí má jednoduchou manuálně odnímatelnou střechu z hliníku, aby moc nevážila.
Systém TransTop je bizarní tím, že na rozdíl od jiných vozů s pevnou skládací střechou je model Del Sol targou s obloukem za zadními sedadly. Jednodílná střecha jej tedy nějakým způsobem musí překonat.
A jelikož je oblouk vůči zadní části opravdu vysoký (Del Sol vypadá trochu jako proutěný košík se dvěma držadly), vymyslela Honda systém TransTop. Obrovské víko zavazadelníku se nadzvedne do komické výšky, načež z něj vysune jako na stříbrném podnose střešní panel.
Mechanismus jej protáhne mezi víkem a obloukem za sedadly a „podnos” se pomalu vrací zpět do víka zavazadelníku. Tímto pohybem střešní panel postupně dosedá, až se zcela usadí na své místo. Celý proces zabere zhruba půl minuty.
Servisně náročný systém přidává nechtěnou hmotnost, výrazně omezuje místo v zavazadelníku a i ve své době byl pekelně drahý. Nabízel se pouze v Evropě a na japonském trhu. Dnes však vozy vybavené tímto systémem mohou stát klidně i několikanásobek hodnoty běžné verze.
Chevrolet Corvette má ve standardní verzi také manuálně odnímatelné střešní panely. Kdo chce elektricky ovládanou střechu, musí sáhnout po kabrioletu, který má jinak řešenou zadní část. Ve výsledku mnohem lepší řešení, ale alespoň je Del Sol TransTop ojedinělý. Nebo znáte nějaké jiné auto, které svou střechu natahuje podobně bizarním způsobem?
Když už jsem dovolil jeden kabriolet, dovolím si ještě další perličky z této končiny. Jednou z nich je dvoumístný americký pick-up Chevrolet SSR s retro designem a osmiválcovým motorem LS2 ze sportovní corvetty (po modernizaci).
Má však kulatou pevnou skládací střechu, která se elektronicky zasouvá do prostoru za zadními sedadly. Můžete tak brázdit cesty s nákladem a větrem ve vlasech zároveň. Když bude potřeba odvézt hnůj, střechu jednoduše natáhnete.
A podobně jako Del Sol i za oceánem měli šílené nápady a například duo Ford Fairlane a Lincoln Continental ve specifických verzích do zavazadelníku skládaly celou pevnou střechu včetně bočních okének. Nesmírně dlouhou zadní část tak ani pořádně nešlo využít k uložení nákladu či bagáže.
Jednou tak, poté jinak
Možná již od prvních řádků článku křičíte, že C3 Pluriel nebyl jediným autem, jehož střecha využívala stříbrné oblouky k transformaci v jiné auto. Tak trochu můžeme za pluriel zpoza oceánu považovat GMC Envoy XUV, přestože mechanismus jeho střechy technicky více připomíná Kangoo Be Bop.
Zvenku se nevšedním systémem chlubil o něco méně než pluriel a na první pohled byste řekli, že jde o velké americké SUV s výraznými střešními lištami. Možná, ty však skrývají pojezdy pro pohyblivou střechu, která se magicky objeví a posune vpřed. Vznikne tak pick-up s nákladovým prostorem za kabinou.
Na rozdíl od plurielu ližiny nejsou odnímatelné a navíc GMC chtělo oddělit nákladový prostor od cestujících. Pasažéři envoy XUV tak nesedí vedle surfu jako v kangoo Be Bop, nýbrž za zadními sedadly existuje přepážka se sklem. Za nákladovým prostorem bylo ještě víko zavazadelníku, také zasklené.
Obě skla je možné schovat do spodní části přepážky, respektive víka zavazadelníku, přičemž přepážku je po sklopení zadní řady sedadel možno překlopit vpřed a vznikne velká ložná plocha korby, víko zavazadelníku lze vyklopit vzad. A mechanismus střechy buďto ze zadní části vozu udělal uzavřený prostor, nebo se vysunul vpřed a vůz se, alespoň dle automobilky, stal pick-upem.
Pro fajnšmekry ještě můžeme vzpomenout šílený koncept Rinspeed Bedouin, jehož systém byl podobný, aneb stejně jako envoy XUV měl v podobě pick-upu oddělený prostor pro cestující.
Chtěl řešení, které se ani u GMC Envoy XUV neujalo, přinést mezi smetánku. Koncept prostorného dvoumístného pick-upu se uměl proměnit na sportovní, ale zároveň prostorné čtyřmístné kombi v moderním stylu „allroad“. To vše s technikou Porsche 911 v opravdu nevzhledném kabátě.
Sklo, nebo přihrádky? Vše!
Speciální kapitolu si zaslouží panoramatická střecha Opelu Zafira druhé generace. Panoramatická je totiž označení přitažené hodně za vlasy; inženýři totiž chtěli cestujícím nadělit prostor asi pro 8 slunečních brýlí a zároveň potřebovali střechu vyztužit.
Výsledkem jsou čtyři malá obdélníková okénka, uprostřed příčka a především hlavní příčina zmínky ve výčtu nejzvláštnějších řešení střechy: V exteriéru má zafira vybavená touto střechou „číro“ v podobě viditelně vystouplé části táhnoucí se přes celou střechu.
Vypadá také prosklená, ale nenechte se vyvést z omylu. Pod ní je totiž řada minimálně pěti úložných prostorů. Podobně zvláštní pohled na strop je například ve voze Maybach 62 s elektrochromatickou střechou obloženou dřevem. Vypadá jako patnáctitabulkové dřevěné okno.
Znovu Citroën
Na závěr se vrátíme k francouzské automobilce, která od roku 2016 prodává plážový elektromobil Citroën E-Méhari. Zepředu vypadá jako první generace modelu Cactus vypraná na příliš velkou teplotu. Celý vůz vypadá spíše jako kreace nějakého nadšence než oficiální model zavedené automobilky, a tomu kromě obrovských mezer mezi panely karoserie odpovídá také střecha.
Tvoří ji rám okna, oblouk za předními sedadly a další oblouk úplně vzadu, přičemž při slunném dni na francouzské riviéře je tento způsob řešení přijatelný. Jakmile ale začne pršet, je potřeba mezi zmíněné rámy připevnit plátěné střešní dílce.
Tak tomu bylo před modernizací, než automobilka zjistila, že to není zrovna nejlepší řešení. E-Méhari se tak Citroën pokusil ještě za produkce vylepšit a nabídl od roku 2018 možnost objednat pevnou střechu s bočními okny. Ta je vyhledávaná také u ojetých vozů.
Napadají vás další zajímavá řešení střechy? Nebo další auta, která využívají nějaké ze zmíněných řešení a my jsme je zapomněli zmínit? Podělte se v komentářích, vaše zpětná vazba je vždy vítána.
Autorský článek, foto: archiv auto.cz