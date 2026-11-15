Technika Audi A2 e-tron detailně: Tři baterie a napájení domu prostřednictvím V2H
Čtěte Auto.cz v Googlu přednostně
Nastavte si Auto.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Nové Audi nebude na elektřinu jen jezdit. Energii ze svých baterií dokáže také dodávat externím spotřebičům nebo napájet domácnost. Automobilka nyní upřesnila i kapacity akumulátorů a parametry nabíjení.
Audi postupně odhaluje techniku svého nového základního elektromobilu, který má pro značku mimořádný význam. Nedávno jsme se podrobně věnovali tomu, jak konstruktéři snižovali ztráty v elektrickém pohonu – od výkonové elektroniky s karbidem křemíku přes úpravy elektromotoru až po převodovku. Nyní automobilka doplňuje podrobnosti o baterii, nabíjecí elektronice a využití uložené elektřiny mimo samotnou jízdu. Část údajů o akumulátorech už zazněla při zářijové premiéře. Nové jsou teď detaily o řízení teploty a nabíječce OCDC 2.0 nebo výhled na dodávky energie do sítě.
Tři baterie, dvě chemická složení
A2 e-tron se nabízí ve čtyřech výkonových verzích se 125, 140, 170 a 240 kW a na výběr jsou tři velikosti trakčního akumulátoru: 52, 61 a 84 kWh brutto. Využitelná kapacita činí 50, 58 a 79 kWh, přičemž dvě nejsilnější motorizace sdílejí největší baterii.
Výkon motoru
Baterie brutto/netto
Chemie
DC maximum
10–80 %
Dojezd WLTP
125 kW
52/50 kWh
LFP
100 kW
24 min
423 km
140 kW
61/58 kWh
LFP
105 kW
26 min
515 km
170 kW
84/79 kWh
NMC
183 kW
29 min
646 km
240 kW
84/79 kWh
NMC
183 kW
29 min
630 km
Dvě menší baterie využívají lithium-železo-fosfátové články (LFP), největší má chemii nikl-mangan-kobalt (NMC). Rozdíl není jen ve složení. U LFP Audi použilo uspořádání cell-to-pack, při němž jsou články integrovány přímo do pouzdra baterie, bez obvyklého členění na samostatné moduly. Konstrukce tak lépe využívá dostupný prostor. Akumulátor NMC 84 kWh naproti tomu používá modulární koncepci.
Chemie LFP je pro dostupnější verze zajímavá především odolností. Podle Audi stárne pomaleji než řada jiných typů článků, a baterii proto lze v běžném provozu opakovaně nabíjet na sto procent. U článků NMC výrobci zpravidla doporučují zůstávat kvůli životnosti u osmdesáti procent. Audi zároveň vyzdvihuje, že články LFP podávají vysoký výkon i při nízkém stavu nabití a v chladném počasí.
Články LFP mají nižší hustotu energie než NMC. Ztrátu zčásti dohání právě konstrukce cell-to-pack: bez modulů se do pouzdra vejde víc článků a baterie může být nižší. V kompaktním autě to podle Audi přispívá k lepší poloze sedadel i většímu místu pro nohy.
Víc kilowattů, delší čekání
Maximální výkon stejnosměrného nabíjení sahá od 100 přes 105 až po 183 kW. Z deseti na osmdesát procent se jednotlivé verze podle výrobce dostanou za 24, 26 a 29 minut, takže nejdéle čeká majitel auta s nejvyšším výkonem. Paradox mizí, když se spočítá průměr. Nejmenší baterie během 24 minut přijme zhruba 35 kWh, což odpovídá průměrnému výkonu kolem 88 kW. Největší naplní přibližně 55 kWh za 29 minut, v průměru tedy asi 114 kW.
Údaj sám o sobě však neříká, zda je menší baterie horší, nebo lepší. Články LFP drží výkon blízko svého maxima po většinu nabíjení, kdežto NMC začíná výš a dřív zpomaluje. Výpočet je orientační, nezahrnuje ztráty a vychází z využitelné kapacity. Skutečný čas navíc podle Audi ovlivní teplota baterie, stav nabití a výkon stojanu.
Audi proto zdůrazňuje důležitost teplotního managementu. Řídicí systém při nabíjení i vybíjení průběžně sladí teplotu článků, průtok proudu a stav nabití tak, aby akumulátor pracoval ve vhodném teplotním rozsahu. Cílem není jen krátký čas při jednom ideálním nabíjení, ale také předvídatelné a opakovatelné výsledky.
Součástí vývoje je rovněž integrovaná nabíjecí elektronika OCDC 2.0. Sdružuje palubní nabíječku, která při nabíjení z wallboxu mění střídavý proud na stejnosměrný, a DC/DC měnič. Ten z vysokého napětí trakční baterie vyrábí nízké napětí pro dvanáctivoltovou palubní síť, a nahrazuje tak alternátor známý ze spalovacích aut.
Zvláštní pozornost vyžadují články LFP i v řízení baterie. Jejich napětí se v širokém rozsahu nabití mění jen málo, takže z něj nelze snadno vyčíst, kolik energie v baterii zbývá ani jak články stárnou. Audi proto používá upravený algoritmus, z jehož výsledků vychází i výpočet dojezdu a strategie nabíjení.
Z auta zásuvka. A také domácí baterie
Baterie A2 e-tron ale nemusí sloužit pouze k pohonu. Funkce Vehicle-to-Load (V2L) dovoluje napájet externí spotřebiče, například elektrické kolo, nářadí nebo kempingové vybavení. Využít lze zásuvku v zavazadlovém prostoru či adaptér v nabíjecím konektoru. Funkce je dostupná od dvaceti procent nabití baterie. Obousměrné nabíjení přitom není standardní výbavou: Audi ho nabízí za příplatek a zásuvku v kufru přidává v rámci volitelného paketu pro zavazadlový prostor.
Podstatně dál jde Vehicle-to-Home (V2H). Samotná funkce není u Audi novinkou: jako první ji letos na jaře dostal modernizovaný Q4 e-tron, se stejným rozsahem trhů i pravidly. S kompatibilním obousměrným stejnosměrným wallboxem může auto posílat energii z trakční baterie do domácí instalace. Typickým příkladem je dům s fotovoltaikou, který přes den uloží přebytky do auta a večer je spotřebuje.
Výměna energie s domem probíhá jen mezi dvaceti a osmdesáti procenty nabití. Pod touto hranicí auto pouze nabíjí, nad ní pouze vydává energii. Domácnosti tak zůstává k dispozici zhruba 30 až 47 kWh podle baterie, což je násobek běžné domácí baterie k fotovoltaice. Pokud řidič potřebuje na cestu plnou baterii, funkce Instant Charge ji nabije na sto procent.
V Česku zatím bez potvrzení
Nicméně technická připravenost auta ještě neznamená automatickou dostupnost služby na všech trzích. Audi při uvedení V2H výslovně zmiňuje Německo, Rakousko a Švýcarsko. V Česku zatím tuto funkci pro zákazníky nepotvrdilo, zatímco V2L už na českém webu prezentuje. Záležet bude na lokální specifikaci, kompatibilním DC wallboxu a podmínkách jeho instalace i provozu.
Je také potřeba odlišit V2H od Vehicle-to-Grid (V2G). V prvním případě energie zůstává v domácnosti, ve druhém ji automobil dodává do veřejné sítě. Audi s V2G u A2 e-tron do budoucna počítá, jeho zavedení ale podmiňuje konkrétním trhem, výbavou vozu, infrastrukturou, domácí instalací, regulací a vhodným tarifem. V Německu se první obrysy už rýsují: dodavatel Octopus Energy v září oznámil, že svůj tarif pro V2G otevře majitelům A2 e-tron a Q4 e-tron. Termín spuštění zatím nesdělil.
Novinkou v této oblasti u A2 e-tron tak není technika sama, ale to, že se dostává do nejlevnějšího elektrického Audi. Zda budou čeští majitelé moci využít i V2H, Audi zatím nepotvrdilo.
Novinku jsme už vyzkoušeli. První dojmy zpoza volantu přineseme v pondělí.
Zdroj: Audi