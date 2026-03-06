Televize pro všechny! Čtyřdveřový Mercedes-AMG GT odhaluje interiér
Nová generace AMG GT 4-Door se začíná odhalovat detailním pohledem do interiéru. Dominují mu displeje, sem tam knoflík však naštěstí stále najdeme.
Postupný přesun od fyzických ovládacích prvků, který je vidět napříč automobilkami a jedním z jeho důvodů je úspora nákladů, se nevyhýbá ani vrcholným – a podle toho patřičně drahým – modelům. Jasně to ukazuje nový Mercedes-AMG GT 4-Door, který se stuttgartská automobilka chystá zanedlouho odhalit. Právě nyní se se světem podělila o interiér.
Tomu dominují displeje, jak je u značky dnes běžné. Nejsou však na jedné ploše, nýbrž ten středový – má úhlopříčku 14", kdežto přístrojový štít má 10,2" – je natočený směrem k řidiči pro snazší čitelnost i používání. Právě v něm se ovládá klimatizace, a to i pro spolujezdcovu stranu vozu.
Ten má před sebou další 14" obrazovku, jen trochu odsazenou. Podle automobilky je zde dostupný jiný obsah než v centrálním displeji, aby se pasažér mohl „ponořit do digitálních sportovních zážitků“. Vůz je vybaven novým operačním systémem MB.OS, který pracuje třeba i v novém CLA.
O patro níž oproti centrálnímu displeji, pod výdechy ventilace, našly místo dvě bezdrátové nabíječky mobilů. O kousek dál na středovém tunelu je to, co je skutečně zajímavé – tři otočné ovladače, kterými se nastavuje charakteristika vozu. Automobilka uvádí, že tyto tři ovladače jsou ergonomicky orientované na řidiče, ten zadní vypadá umístěný trochu daleko vzadu, ale zatím jsme uvnitř neseděli – může to fungovat hezky.
Co umí? Knoflík s názvem „Response Control“ ovládá odezvu elektromotorů – nečekali jste snad, že tu bude V8, že ne? – na plynový pedál. „Agility Control“ ovládá, jakým způsobem se bude vůz chovat v zatáčkách. A konečně, „Traction Control“ ovládá protiprokluzový systém a stabilizaci v devíti krocích od plně zapnutých systémů až po zcela vypnuté.
Dále stojí za zmínku nový volant, který má pro hlasitost a ovládání tempomatu nově fyzické ovladače. Dotyková ploška však zůstala pro ovládání přístrojového štítu; centrální displej už z volantu ovládat nejde. Volant má i knoflíky pro volbu tuhosti odpružení a jízdního režimu.
Nové jsou i sedačky s výrazným bočním vedením; křesla na fotkách jsou příplatkové s názvem AMG Performance a mají pevnou hlavovou opěrku. Taková je i na zadní lavici, která je dvoumístná. I zde mají sedačky jistý náznak bočního vedení, ovšem to samozřejmě není ani zdaleka tak výrazné, a tedy efektivní, jako vpředu. Obrázky však prozrazují přítomnost čtyřzónové klimatizace.
Že v případě AMG GT 4-Door jde spíš o luxus než o extrémní sportovnost, ukazují i střešní okna. Nedají se otvírat, mají však v sobě svítící loga AMG, jejichž barva odpovídá té, kterou zrovna svítí ambientní osvětlení celého interiéru. Nemají ani roletky, jsou však vyrobeny z izolujícího laminovaného skla s povlakem odrážejícím infračervené záření.
Mercedes-AMG GT 4-Door bude stát na platformě AMG.EA, má nabídnout přes tisíc koní díky třem elektromotorům s axiálním tokem a také rychlonabíjení výkonem 850 kW. Má přijít pro modelový rok 2027, takže očekáváme kompletní odhalení ještě letos.
Zdroj info, foto, videa: Mercedes-AMG