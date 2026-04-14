Téměř každá ojetina v bazarech je prý nehavarovaná. Realita ale vypadá jinak
Pohled do inzerce s ojetými auty v zájemci nabudí dojem, že kolem nás jsou samá nehavarovaná auta. Označení vozidla jako „nehavarované“ v inzerci ještě nemusí znamenat, že v minulosti neprodělalo nehodu.
Slovo „nehavarované“ je v inzerci s nabídkou ojetých vozů takřka běžné. Realita je však jiná. Jak uvádí sdružení na ochranu vlastníků automobilů (Sova), dle aktuálních statistik má až 60 procent prodávaných ojetin za sebou škodní událost. Jinak řečeno více než polovina aut v minulosti prodělala větší nebo menší nehodu. O tom se bohužel kupující v inzerátu nedočte.
Situaci dále zhoršují individuálně dovážená auta, u kterých je prokázat jejich minulost často velmi obtížné, ne-li nemožné. Dle údajů sdružení Sova se ročně do ČR doveze kolem 140.000 aut, přičemž téměř polovina z nich je starší než deset let. Právě tyhle ojetiny jsou na trhu jednoznačně nejrizikovější. Obecně vzato pak dovážená auta představují výrazně větší riziko než ojetiny zakoupené nové v tuzemsku. U nich lze totiž jejich historii celkem snadno dohledat, na což u individuálně dovezených vozidel zapomeňte.
„Rozdíl mezi realitou a inzercí je tedy zásadní, zatímco více než polovina aut má za sebou škodní událost, drtivá většina je prodávána jako nehavarovaná,“ říká Zbyněk Veselý, předseda sdružení na ochranu vlastníků automobilů (Sova).
„U dovozových aut narážíme na problém nedostatečné transparentnosti. Historie škod bývá neúplná nebo zkreslená, což výrazně zvyšuje riziko pro kupující. To ještě narůstá při nákupech „na ulici“ skrze servery se soukromou inzercí, kde neprobíhá žádná kontrola prodejců ani prodávaných vozů. Od problémů se zaplacením DPH přes skryté nehody až po podvody typu přeregistrace vozů. Na velkých inzertních portálech je obtížné se zpětně dožádat nápravy škod nebo nějakého vyrovnání,“ podotýká Veselý.
Největším problémem není skutečnost, že auto prodělalo nehodu, ale spíše jde o to, jakým způsobem bylo opraveno. To přirozeně neznamená, že oprava musí proběhnout v autorizovaném servisu. Jde spíše o to, jak kvalitně proběhla, což může klidně i v garážovém servisu. Je to věc čistě individuální. Problém představují zejména bezpečnostní prvky. Nejde jen o nosný skelet karoserie, ale také o vybavení a funkčnost prvků, jakými jsou například airbagy nebo napínače bezpečnostních pásů.
Riziko přitom dopadá především na běžné rodiny, které ojeté vozy kupují například jako dostupnější alternativu k novým autům. Právě tyto vozy často slouží ke každodennímu dojíždění i přepravě dětí. Skrytá havárie tak nepředstavuje jen finanční problém, ale především bezpečnostní riziko.
Zdroj: tisková zpráva sdružení Sova