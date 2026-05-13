Tenhle sporťák byl rychlejší než Shelby Cobra. Dnes ho skoro nikdo nezná
Když dáte do malé, lehké karoserie velmi výkonný motor, získáte relativně jednoduše silniční raketu. Uvedený recept použil nejen známý Carroll Shelby, ale také méně známý Jack Griffith pro svůj sporťák Griffith Series 200.
Slavná cobra od Carrolla Shelbyho vznikla tak, že Američané vzali britský roadster AC Ace, který na ostrovech poháněly výhradně čtyřválcové motory. Shelby je nahradil americkým osmiválcem Ford, vůz dále upravil a slavná cobra (přesněji AC Cobra nebo také Shelby Cobra) byla na světě.
A zatímco cobru zná každý, kdo se zajímá o auta, na Griffith Series 200 si takřka nikdo nevzpomene. Základem pro tento vůz se stalo TVR Grantura, drobný britský sporťák, který stejně jako konkurenční AC Ace poháněly do té doby jen čtyřválcové motory, většinou z britské produkce.
Vznik vozu Griffith Series 200 je velmi úzce spjat s Američanem Jackem Griffithem. Ten provozoval malou autodílnu a zároveň měl úzké vazby na americké závodní jezdce Gerryho Sagermana a Marka Donohuea. A také byl přítelem Carrolla Shelbyho.
Jednou s ním údajně šel na večeři a snažil se mu vnutit myšlenku, že dokáže postavit rychlejší auto, než jaké byla jeho cobra. Šlo o dost odvážné tvrzení, protože cobra platila v 60. letech za jedno z nejlépe akcelerujících vozů, jaké jste si mohli koupit. Tím plně konkurovala i dražším modelům renomovaných značek z Itálie, Německa a Velké Británie.
Griffith se skutečně rozhodl celou záležitost dotáhnout do konce. A protože měl zkušenosti se servisováním vozů značky TVR, rozhodl se využít lehké trubkové šasi coby příhradový rám modelu Grantura jako základ pro své budoucí superrychlé auto.
Prvním pokusem bylo jednoduše nahradit čtyřválec v grantuře osmiválcem značky Ford. Jelikož byla konverze udělaná bez jakýchkoliv úprav na podvozku i autě samotném, výsledek byl poněkud rozpačitý.
Napodruhé to vyšlo
Griffith se následně pokusil přesvědčit TVR, aby mu poslalo novou Granturu. Jen bez motoru a převodovky. Britové souhlasili, takže jakmile vůz dorazil do USA, došlo na úpravu podvozku a také karoserie. Smyslem bylo, aby se do šasi osmiválec dobře vešel.
Vůz tak dostal motor Ford 289 V8 (číslo označuje objem v kubických palcích, je to tedy 4,7 litru) v kombinaci se čtyřstupňovou manuální převodovkou. Kupodivu úpravám podvozku se vyhnuly brzdy, jelikož ty sériové od TVR považovali američtí úpravci v čele s Griffithem za dostačující. Vůz však dostal jiná kola se širšími pneumatikami.
Akcelerační schopnosti vozidla z nulové rychlosti obecně určuje jeho výkonová hmotnost, která udává, kolik kilogramů hmotnosti vozu připadá na jeden kilowatt výkonu jeho motoru. Čím je číslo nižší, tím by mělo být vozidlo dynamičtější. Griffith Series 200 vážil pouhých 864 kg, ovšem jeho standardní motor 289 V8 nabízel výkon 195 koní, tedy 143 kW. To znamená nesmírně příznivou výkonovou hmotnost 6,05 kg/kW.
Jenže to nebylo vše. Jack Griffith nabízel Series 200 také ve výkonnější verzi, kdy byl do šasi zastavěn osmiválec z Fordu Mustang s kódem K, který se chlubil 271 koňskými silami. V přepočtu to vychází na 199 kW, takže výkonová hmotnost činila neskutečných 4,34 kg/kW. Pro zajímavost, o 20 let mladší Ferrari F40 coby nejrychlejší sériově vyráběné auto planety konce 80. let mělo výkonovou hmotnost 3,56 kg/kW.
Griffith Series 200 dokázal s výkonnějším motorem zrychlit z 0 na 97 km/h (60 mph) za neskutečných 3,9 sekundy a maximální rychlost činila 163 mph, tedy 261 km/h.
Auto jako takové bylo neskutečně rychlé, zároveň ale jeho řízení a ovladatelnost měly k ideálu daleko. Jakkoliv podvozek sázel na lichoběžníkové nápravy. Problém představoval velmi krátký rozvor a také extrémně nízká hmotnost, kdy auto akcelerovalo neskutečně rychle. Vůz tak rozhodně nebyl určený pro každého řidiče.
Vzniklo 261 kusů, což nebylo úplně málo vzhledem k tomu, o jaké se jednalo auto. Samo TVR použilo jméno Griffith v roce 1990 pro označení své výkonné modelové řady. Stalo se zároveň jedním z nejlepších sportovních vozů z Velké Británie. Ale to už je zase jiný příběh.
Před šesti lety byl v aukci na prodej prototyp výkonnější verze Griffithu 200, a to v aukci společnosti RM Sotheby’s v americkém městě Elkhart ve státě Indiana. Červeně lakované kupé s číslem šasi 200/5/002 je třetí tovární vývojové vozidlo, které bylo užíváno jako testovací platforma importérem vozů TVR Dickem Monnichem.
Zajímavostí je, že jde o jediný kus prodaný se slabším osmiválcem Ford o objemu 260 kubických palců, tedy 4,3 litru. Všechny ostatní měly Ford 289 V8, ať už v kterékoliv verzi. Vůz se nakonec prodal za 134.400 dolarů, tedy v přepočtu za více než 2,6 milionu korun, což není zase tolik, uvážíme-li, o jaký stroj se jedná.
Zdroje: Silodrome Gasoline Culture, Jalopnik, Wikipedia, britské stránky klubu majitelů TVR
