Tenhle sporťák je vzácnější než Ferrari F50. Má málo najeto a nebude drahý
Na Shelby Series 1 svět pozapomněl, přitom je velmi vzácný a za své dynamické parametry se nemusí stydět ani dnes, sedmadvacet let po své výrobě. Tento kousek v charakteristické barevné kombinaci je nyní k mání v aukci.
Americká firma Shelby je známá zejména speciálními, výkonnějšími verzemi Fordu Mustang – a samozřejmě také ikonou jménem Shelby Cobra. V 90. letech minulého století však stavěla zcela vlastní auto, pro nějž získala motor nikoliv u Fordu, nýbrž u hlavního konkurenta – General Motors.
To vlastní auto se jmenuje Series 1 a je vzácnější nejen než Ferrari F40, ale dokonce i než F50 a Enzo. Totiž, zatímco F40 vznikla ve třinácti stovkách kusů, F50 ve 349 kusech a enzo v 498 kusech, Shelby Series 1 existuje jen v 249 exemplářích. A jeden z nich v zajímavé barevné kombinaci a s necelými třemi tisíci najetých kilometrů se nyní prodává v aukci za zlomek ceny zmíněných italských plnokrevníků.
Je to sedmý kus z 249 vyrobených a vznikl v roce 1999. První majitel si ho nechal až do roku 2021, kdy ho prodal majiteli současnému. Většinu svého života vůz strávil v Kalifornii, ovšem z extrémně nízkého nájezdu je jasné, že vyjížděl z garáže jen výjimečně.
Pod kapotou pracuje čtyřlitrový osmiválec L47 Aurora od značky Oldsmobile a pohání klasicky zadní kola přes šestistupňovou manuální převodovku od ZF. To je poměrně výrazný rozdíl oproti sedanu Oldsmobile Aurora, kde byl uložený napříč před přední nápravou a skrz čtyřstupňový automat poháněl přední kola. Tento motor speciálně vznikl právě pro auroru, a to úpravou osmiválce Northstar od Cadillacu, rovněž až na výjimku v podobě XLR používaného v koncepci „vše vpředu“.
Pro použití v Shelby Series 1 ovšem motor posílil z původních 253 koní a 353 Nm na 324 koní a 393 Nm. Existoval ještě paket X50, který výkon motoru posunul nad 370 koní, tento konkrétní exemplář series 1 ho však nemá. A nemá ani kompresor, který byl dražším příplatkem a výkon posouval až na 456 koní; kombinací obou příplatků bylo možné z L47 dostat až 547 koní.
Shelby Series 1 byl navržen jako duchovní nástupce Shelby Cobra a představil se na losangeleském autosalonu v roce 1997. Původní plán zněl na výrobu 500 kusů, ale vývoj zásadně prodražilo uvedení nových bezpečnostních předpisů v roce 1999. Nakonec tak vzniklo jen 249 kusů. Několik dalších vzniklo ještě v roce 2005, ovšem prodávaly se jako kity s nekompletním VIN bez motoru a převodovky, protože už nesplňovaly opět zpřísněné bezpečnostní předpisy.
Technikou si Series 1 nezadalo se soudobými sporťáky věhlasných značek. Šasi mělo podobu hliníkového prostorového rámu, které neslo zavěšení kol typu pushrod a karoserii vyrobenou částečně z laminátu, částečně z karbonu. Díky hmotnosti jen okolo 1,2 tuny zvládal vůz i bez kompresoru zrychlit na 60 mph (97 km/h) za 4,4 sekundy. Kompresorová verze byla o tři desetinky rychlejší.
Kousek ve stříbrné barvě s červenými pruhy – podobné kombinace tmavších pruhů na světlých karoseriích byly na přelomu milénia u amerických sporťáků populární – je k mání na aukčním webu Bring a Trailer a v době přípravy článku byla nejvyšší nabídka 106 tisíc dolarů, tedy asi 2,24 milionu korun.
Aukce poběží ještě čtyři dny, k milionu dolarů se však cena jistě nedostane. Jen o pár dní dříve se totiž na tomtéž webu prodal podobně nejetý kousek, ovšem ve vzácnější barevné kombinaci a se slavným prvním majitelem – byl jím houslista Šodži Tabuči. Ten změnil majitele za 245 tisíc dolarů, tedy asi 5,17 milionu korun.
