Tento mercedes s racčími křídly existuje v jediném kuse. Boschert B300 se ukázal u villy d'Este
Na Concorso d'Eleganza Villa d'Este nebyla o zajímavé a raritní vozy nouze, jediný vyrobený kus modelu Boschert B300 Biturbo Gullwing Coupé však překvapil i nás.
Celých 32 let od ukončení produkce legendárního Mercedesu-Benz 300 SL Coupé s dveřmi typu „gullwing“ se na Mezinárodním autosalonu ve Frankfurtu v roce 1989 představila jeho moderní varianta. Vysnil si ji německý inženýr Hartmut Boschert a založena byla na tehdejším kupé třídy E označovaném C124.
Nejsnáze tuto skutečnost poznáte při pohledu zezadu, i když při druhém pohledu si ihned všimnete zvláštních proporcí. Celý vůz je totiž oproti sériovému kupé o 25 centimetrů kratší a pohled na přední část vás nejspíš také na chvíli rozhodí, jelikož byla výrazně upravena použitím dílů z tehdy vrcholného kupé R129 SL.
Mercedes-Benz Boschert B300 Biturbo Gullwing Coupe |
Takové přestavby však byly běžné nejen mezi modely řady 124, ale také 126 a 190. Specializoval se na to mimo jiné například úpravce Lorinser. Co běžné nebylo tehdy, a není ani dnes, byly hydraulické dveře typu „gullwing“ široké 1,66 metru, které umožňovaly pohodlný přístup jak na přední, tak zadní sedadla.
Takové přestavby existují například v podobě vozu Mercedes-Benz 500 SEC z dílny Styling Garage nebo ještě šílenější úpravy společnosti Sbarro. Cílem společnosti Boschert však bylo postavit vůz, který vypadal co nejvíce originálně, aby lidé věřili, že klidně mohl sjet z výrobní linky automobilky a byl tak opravdovým odkazem na legendární model 300 SL.
Ten byl již ve své době nepochybně supersportovním autem, které se za svou jízdní dynamiku nemusí stydět ani dnes. I na to se Boschert při vývoji svého vysněného kupé zaměřil a sériový řadový šestiválec M103 o objemu 3,0 litru a výkonu 180 koní osadil dvěma turbodmychadly.
Výkon se vyšplhal až na 283 koní a točivý moment se ze sériových 255 Nm dostal až k hranici 400 Nm. Turbodmychadla od Garrettu byla uspořádána sekvenčně, přičemž jedno bylo optimalizováno pro nízké otáčky a to druhé pro vysoké. To mělo pomoci minimalizovat turbo-lag, pro výkonné vozy dané doby tolik typický. Poháněna byla pouze zadní kola, a to prostřednictvím pětistupňové manuální převodovky.
Mercedes-Benz Boschert B300 Biturbo Gullwing Coupe |
Vyrobeno mělo být 300 kusů modelu B300 Gullwing, ovšem všechny zmíněné úpravy vyšroubovaly cenu na astronomických 186.000 marek, více než dvojnásobek standardního kupé s motorem 300 CE a o padesát tisíc marek více než tehdy zcela nový model 500 SL generace R129. V dnešních penězích to je cca 5 milionů korun.
Vyrobeno tak nakonec bylo pouze 11 exemplářů, přičemž 10 z nich bylo vyrobeno s běžnými dveřmi. Jediný kus vyrobený s původní myšlenkou odkazu na legendární 300 SL Gullwing tak zůstal ve vlastnictví jeho tvůrce a byl postupně zapomenut.
To až do roku 2005, kdy jej koupil inženýr Tino Zovko. Od prvního spatření modelu B300 na obálce německého motoristického časopisu z roku 1989 byl tímto autem fascinován natolik, že vůz vypátral a zakoupil, což samotného Hartmuta Boscherta dojalo a osobně se s ním setkal. Taktéž mu předal archiv originální dokumentace týkající se modelu B300.
O vůz pečoval zhruba dvě desetiletí, načež jej prodal na konci roku 2023 s nájezdem necelých čtyřicet tisíc kilometrů za neskutečných 455.000 eur (11 milionů korun). Překvapivě se letos na akci The Concorso d'Eleganza Villa d'Este objevil mezi draženými vozidly znovu s odhadní cenou 475.000 až 525.000 eur, avšak nového majitele najít nedokázal.
Zdroj: Broad Arrow, RM Sotheby’s