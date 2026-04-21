Tento motor dokáže z elektromobilu udělat hybrid. Může se objevit ve spoustě známých aut!
Z řad ortodoxních motoristů často slýcháme: „Kdyby tomu tak dali pořádný motor pod kapotu.“ Implementovat spalovací motor do auta vyvinutého výhradně pro čistě elektrické pohonné jednotky však není snadné. Společnost Horse Powertrain si to ale nemyslí a představuje inovativní all-in-one řešení.
Na počátku snah o čistou elektromobilitu využívaly zavedené automobilky existující platformy pro zabudování elektrického pohonu. Postupem času se elektrická auta vyvíjela na samostatné platformě, případně byl jejich vývoj upřednostňován, i když v nabídce zůstávaly také verze se spalovacím motorem.
Jen tak předělat elektromobil totiž není otázkou jednoduché výměny elektromotoru za spalovací, i když přesně o to se snaží nová pohonná jednotka vyvinutá společností Horse Powertrain.
Jmenuje se X-Range C15 Direct Drive a integruje plně hybridní pohonný systém do jedné kompaktní jednotky. Najdeme v ní čtyřválcový spalovací motor o objemu 1,5 litru, převodovku, řídicí elektroniku a elektromotor. To vše v jednom kompaktním plochém obalu.
Jednotka je vyvinuta pro instalaci na místo elektromotoru na zadní nápravě tak, aby na již existující čistě elektrické platformě mohly automobilky nabízet možnosti hybridního pohonu HEV, PHEV i REEV bez potřeby zásadní modifikace platformy, vozidla či výrobního procesu vozu na montážní lince.
Spalovací motor funguje primárně jako generátor. V atmosférické variantě dosahuje výkonu 70 kW, u přeplňované varianty až 110 kW. Jako generátor umí fungovat v sériovém i paralelním režimu.
To znamená, že samotný pohyb vozu může zajišťovat pouze elektromotor, nebo mohou pracovat v paralelním režimu společně. Celková účinnost je podle tiskové zprávy vyšší než u jiných řešení s prodlužovačem dojezdu nebo čistě sériového řešení, a to právě z důvodu existence přímého spojení mezi spalovacím motorem a koly.
V závislosti na požadavcích výrobce automobilů lze pohonnou jednotku X-Range C15 Direct Drive použít buď k pohonu pouze zadních kol vozidla, nebo ve spojení s dalším elektromotorem na přední nápravě k podpoře pohonu všech kol. Pro vozy s pohonem předních kol nabízí společnost variantu pohonné jednotky s názvem F15.
Umístění soupravy C15 na zadní nápravě umožňuje kompaktní integraci výfukového systému a následného zpracování výfukových plynů v zadní části vozu, čímž se maximalizuje prostor pro baterie nebo pro cestující. Umožňuje integraci měniče stejnosměrného napětí nebo výkonných nabíječek na palubě nebo zesilovače umožňujícího nabíjení 800 V na 400V dobíjecích stanicích.
Řešení bylo představeno na pekingském autosalonu a dle Matiase Gianniniho, generálního ředitele společnosti Horse Powertrain: „výrazně zkracuje dobu uvedení (vozidla) na trh, amortizují se investice do BEV a uspokojují se rozmanité potřeby v oblasti mobility na dnešním globálním trhu.“
Společnost Horse Powertrain spolupracuje s 25 klíčovými zákazníky, mezi nimiž najdeme například koncern Renault Group, Geely Auto, Volvo Cars, Nissan nebo Mitsubishi Motors Corporation. Třeba bychom se tak někdy v budoucnu mohli dočkat spalovacího motoru pod kapotou Renaultu 5 E-Tech…
