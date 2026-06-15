Tento passat ujel na jednu nádrž skoro 2400 km. Jet byste ale za ním určitě nechtěli
V praxi i ta neúspornější auta nedokážou na jednu nádrž ujet o mnoho více než 1000 km. Obstarožní Passat B5 s motorem 1.9 TDI však dokázal ujet dvou a půl násobek.
Občas slýcháme, že starší vznětová auta byla hospodárnější než ta nová. Obecně platí, že vznětový motor dosahuje vyšší termodynamické účinnosti než zážehový. Zejména starší motory VW TDI jsou vyhlášené velmi nízkou spotřebou nafty.
Skutečně ale byla tahle auta tak úsporná, jak tvrdí mnozí pamětníci? Německý YouTuber „Offroadadventure“ se rozhodl uvedená tvrzení ověřit ve velmi netradičním testu. Vzal svůj starý VW Passat B5 1.9 TDI z roku 1998 a vydal se s ním na cestu z německého Hildesheimu k severnímu polárnímu kruhu ve Švédsku. Cílem bylo ujet uvedenou trasu na jednu nádrž paliva.
Vzdálenost uvedených míst je po silnici více než 2300 km. Aby ji vůz ujel na jednu nádrž, byl pro danou situaci upraven. Šlo o to udělat jej co možná nejefektivnější. Jeho majitel a testovací jezdec zároveň tak odstranil vybavení, které zvyšuje hmotnost. A dále demontoval střešní lišty i anténu ve snaze snížit hmotnost a odpor vzduchu vozu na nezbytné minimum. Před cestou vyměnil provozní kapaliny, přičemž použil speciální motorový olej s velmi nízkou viskozitou, skoro až vodičku.
Dále namontoval pneumatiky s velmi nízkým valivým odporem a zároveň se zvýšeným tlakem vzduchu a současně udělal i drobná aerodynamická vylepšení. Kola tak osadil velkoplošnými poklicemi.
Na cestu, která začala brzy ráno, se vydal přes Dánsko. Nádrž passatu naplnil až po hrdlo. Při jízdě dodržoval několik pravidel. Předně moc nezrychlovat, využívat aerodynamického závleku kamiónů a nákladních aut a obecně jet co možná nejplynuleji.
Trasa vedla přes dánský Hamburk a most Öresund do Švédska. Po zdolání prvního 1000 km bylo jasné, že by se to mohlo podařit. Průměrná spotřeba nafty se ustálila na hodnotě kolem 3 litrů na 100 km.
Poté, co přenocoval severně od Stockholmu, pokračoval k severnímu polárnímu kruhu. Jak kilometry ubíhaly, stávala se cesta stále napínavější, protože rafička palivoměru nemilosrdně klesala k nule. Kontrolka rezervy se nakonec rozsvítila po ujetí 2090 km. Bylo krátce před půlnocí, když passat dorazil vlastní silou k polárnímu kruhu v severním Švédsku. V tu chvíli už byla nádrž takřka prázdná. Po doplnění byla zjištěna skutečná spotřeba paliva.
Výsledkem byl impozantní. VW Passat na jednu nádrž ujel 2398 kilometrů. Vypočítaná průměrná spotřeba činila neskutečných 3 litry nafty na 100 km. Tím poměrně výrazně překonal dosavadní rekord s hodnotou 1913 km. A také demonstroval možnosti starého, leč legendami opředeného čtyřválce 1.9 TDI.
Článek bohužel nespecifikuje, zda se jedná ještě o původní motor TDI s přímým vstřikováním rotačním čerpadlem, nebo už druhou generaci se sdruženými vstřikovači PD. Ty ale přišly na přelomu let 1998 až 1999, takže se přikláníme spíše k tomu, že se jedná o původní motor.
Zdroj: Auto Bild, Wikipedie