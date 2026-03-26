Tento sporťák od mistrů oboru existuje v jediném kuse. Bude na prodej v aukci
Jednomístná Dallara MPS vznikla během covidu jako projekt vrcholného purismu na základě modelu Stradale. Je na značkách a bude na prodej v aukci, jejíž výtěžek poputuje na dobročinnost.
Jak krásně mohou vypadat přídavná světla? Pokud je namontujete do správné karoserie, připomenou třeba BMW Z8 nebo Maserati 3200 GT. Přitom tam, kde jezdí běžně, se jim za standardní situace moc pozornosti nedostává.
Co to ten Bednář mele? Podívejte se pořádně na zadní světla Dallary MPS, která bude koncem dubna na prodej v aukci v Monaku. Do zádě tohoto unikátního supersportu – skutečně unikátního, existuje v jediném kuse – působí jako dělaná, přitom to jsou přídavná světla z SUV značky Audi. Trůní tam v nárazníku a kromě standardních mlhovek a couraček obstarávají osvětlení v případě, že se hlavní lampy na pátých dveřích porouchají či člověk přepravuje dlouhý předmět a jede s otevřeným kufrem.
Zbytek auta, který bude, přiznávám, pro většinu lidí záživnější než lampy, je neméně zajímavý. Dallara MPS vznikla za covidu coby jednosedadlová verze sporťáku Stradale, ale o dodržování dvoumetrových rozestupů tady až tak úplně nejde. MPS – ta zkratka znamená Macchina Posto Singolo, tedy prostě „Jednomístné auto“ – vznikla nápadem zakladatele firmy Giampaola Dallary ve snaze nabídnout auto tak puristické, jak to jen jde, ale stále s homologací pro silniční provoz.
Technika je v podstatě stejná s modelem Stradale, což znamená 2,3l zážehový čtyřválec EcoBoost uložený uprostřed napříč, pohánějící zadní kola přes 6st. robotizovaný manuál (stradale může mít i klasickou manuální převodovku) a samosvorný diferenciál od Quaife. Motor je naladěný na 400 koní a 500 Nm, což na placku se suchou hmotností okolo 850 kg bohatě stačí.
Veškerá technika je naprosto nekompromisní. Šasi má formu karbonového monokoku, z karbonu je i všechno ostatní a není tu klasická sedačka, nýbrž polštáře nalepené přímo na šasi. A zatímco technika pochází z dvoumístné stradale, posunutí řidiče doprostřed si vyžádalo řadu úprav, aby se do vozu dalo nějak rozumně nastoupit.
Bílé lakování s černými linkami odkazuje na vůbec první vůz Dallary, model SP1000 z roku 1972. Ten byl závoďákem a řidič v něm také seděl uprostřed.
Dallara MPS bude k mání v aukci pořádané domem RM Sotheby’s v Monaku 25. dubna 2026. Odhadovaná hodnota vozu je 700 tisíc eur, tedy asi 17,1 milionu korun. Vzhledem k tomu, že jde o jediný kus na světě, dost možná se výsledná suma dostane ještě mnohem výš.
Výtěžek aukce poputuje nadaci Cateriny Dallarové, kterou Giampaolo Dallara založil se svou dcerou Angelinou na počest své druhé, v roce 2007 zesnulé dcery Cateriny. Nadace podporuje vzdělávání, sociální inkluzi, kulturní rozvoj a ochranu životního prostředí v domovském regionu Val Ceno nedaleko města Parma.
Zdroj info, foto: RM Sotheby's | video: Dallara