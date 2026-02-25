Terénní lokomotiva M-Hero bude v Česku levnější. Míří sem nový větší model
Z Číny k nám povětšinou míří docela nudné pragmatické vozy, které zaujmou maximálně poměrem ceny a výbavy. Dovozce Plastonic k nám ale loni uvedl značku M-Hero, jejíž vozy jsou značně excentrické. Po brutálním modelu 917 se letos na náš trh podívá i výrazně levnější 817.
Minulý rok se u nás začal prodávat vskutku netradiční vůz z Číny. Elektrický offroad M-Hero 917 za cenu téměř pět milionů nabídl výkon 800 kW, maximální točivý moment 1400 Nm a baterii Qilin se složením NMC od firmy CATL s kapacitou 142,7 kWh. Každé kolo má vlastní elektromotor, auto je schopné krabí chůze a designově vypadá jako obrněný transportér. Kromě toho se prodává i jako sériový hybrid s trochu nižším výkonem a o půl milionu nižší cenovkou.
Letos k nám od M-Hera zamíří levnější model a ve srovnání s 917 působí skoro jako lidovka. Vyjde totiž na 1.599.000 Kč, tedy o skoro 65 % méně než hybridní verze 917. M-Hero 817 přitom stále má v designu znaky drsného dražšího sourozence a věří si i v terénu. Zároveň jde podle dovozce o civilnější auto vhodné i do města.
Překvapivě je auto ještě o kus delší, měří totiž 5,1 metru, zatímco 917 má lehce pod 5 metrů. S novou 817 jsme se poprvé setkali už loni na autosalonu v Šanghaji, kde byly vystaveny koncepty. Mezitím se vůz dostal do prodeje v Číně a nově se nám ukazuje evropská verze, rovnou s potvrzením prodeje v Česku v průběhu tohoto roku.
Na rozdíl od 917 má menší sourozenec pouze plug-in hybridní pohon. Pod kapotou umístěná přeplňovaná patnáctistovka by tedy měla být schopná se mechanicky propojit s koly. Některé zdroje tvrdí, že jde o EREV, podle technických údajů z Číny jde ale opravdu o PHEV s dvourychlostní hybridní převodovkou.
Tím hlavním jsou zde každopádně dva elektromotory, po jednom pro každou nápravu. Kombinovaný výkon je 542 kW (podle Číňanů 505 kW), maximální točivý moment 848 Nm, na stovku 2,9 tuny těžké auto zrychlí za 5,2 sekundy. Výkon samotného spalovacího motoru je 157 kW, elektromotory mají kombinovaných 410 kW.
V Číně jsou dostupné dvě baterie – LFP s kapacitou 31,7 kWh nebo 50,4kWh baterie CATL Freevoy s mixem několika chemií. V Česku by se měla objevit menší z baterií, se kterou auto nabídne elektrický dojezd 110 km dle WLTP a kombinovaný dojezd kolem 1300 kilometrů, avšak dle cyklu CLTC.
Novinka má vzduchový podvozek, který na dálnici a okresních silnicích může snížit světlou výšku až na 22 centimetrů. V terénu a při překonávání městských obrubníků lze světlou výšku naopak zvýšit až o 8 cm.
K mání mají být dvě varianty, silniční a terénní, které se trochu liší designem a také schopnostmi. V Číně má auto software od společnosti Huawei a schopnosti autonomní jízdy včetně lidaru na střeše, jestli na tom bude v Česku stejně, je zatím otázkou.
Samozřejmostí je luxusní výbava v kabině, včetně použitých materiálů. M-Hero sice začalo jako výrobce vojenských vozů s licencí od AM General, jeho civilní linie má ale v koncernu Dongfeng pozici spíše luxusní značky. V Česku se dnes M-Hero dá pořídit u tří dealerů spadajících do sítě automobilky Dongfeng.
Zdroj: Plastonic, zdroj foto: M-Hero, zdroj videa: Auto.cz